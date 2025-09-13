تعتزم "هايبرباي"، بوابة الدفع الإلكترونية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استعراض حزمة متكاملة من الحلول والخدمات خلال مشاركتها في معرض "Money 20/20 Middle East"، والمقرر إقامته في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025.

وستستعرض الشركة خلال هذا الحدث الرائد محفظتها المبتكرة من الحلول المُصممة لدعم الشركات والتجار في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، والضيافة، والتعليم، والخدمات المالية، والقطاع الحكومي، والتأمين. وتشمل هذه الحلول "هايبرتاب"، أداة الدفع اللاتلامسي عبر الهاتف المحمول، وخدمات الفوترة المتكررة المُخصصة للنماذج القائمة على الاشتراكات، والترميز المتطور وتقارير البيانات لتعزيز أمان المعاملات وذكاء الأعمال، بالإضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة الذي يتيح للشركات متابعة وإدارة المدفوعات في الوقت الفعلي بكل سهولة.

وقال مهنّد عبويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هايبرباي": "تعكس مشاركتنا في هذا الحدث جهودنا المتواصلة لقيادة التحول الرقمي في قطاع المدفوعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالابتكار في "هايبرباي" يشكّل القوة الدافعة لعملياتنا التشغيلية، بما في ذلك خدماتنا مثل "هايبرتاب"، وتقارير البيانات، والفوترة المتكررة المُصممة لتلبية احتياجات الشركات بمختلف أحجامها. كما يشكّل المعرض منصة مثالية للتواصل مع الشركاء والمستثمرين والمبتكرين حول العالم، وتعزيز دورنا في بناء اقتصاد قائم على مبدأ الرقمنة أولاً والمساهمة في تحقيق الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030."

وتلتزم "هايبرباي" بأعلى معايير الأمان والامتثال من خلال خدماتها الحاصلة على شهادات (PCI-DSS) والأيزو، كما تربط التجار بشبكة موحدة من وسائل الدفع المحلية والإقليمية والدولية. وتخدم الشركة، المُرخصة من البنك المركزي السعودي والتي تتخذ من الرياض مقراً رئيسياً لها، آلاف العملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم العربي، مع خطط توسعية طموحة في البحرين ومصر وقطر. ويتواكب نمو "هايبرباي"، المنصة السعودية المُتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، مع المكانة المتصاعدة للمملكة باعتبارها أسرع المراكز المالية نمواً، مدعومةً باقتصاد يتجاوز حجمه التريليون دولار وأجندة وطنية ترتكز على التحول الرقمي.

ويُعد "Money 20/20 Middle East" إحدى المنصات العالمية الرائدة في الابتكار والتواصل المهني ضمن قطاع التكنولوجيا المالية، حيث يجمع الحدث أكثر من 350 متحدثاً، و450 علامة تجارية، و600 مستثمر، إلى جانب أكثر من 45 ألف مشارك من أكثر من 40 دولة. ويُقام المعرض هذا العام تحت شعار "حيث يلتقي المال بالأعمال"، ليغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، وتطور الأطر التنظيمية، والابتكار الشامل، ورأس المال الاستراتيجي.

