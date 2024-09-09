جدة، المملكة العربية السعودية:- من المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية حدثيْن بارزيْن، وهما المؤتمر الدولي للميكانيكا والكهرباء والسباكة (MEP 2024)، ومؤتمر تصميم الغلاف البنائي والعزل (BEDIC 2024)، وذلك يوميْ 16 و17 سبتمبر 2024، في فندق هيلتون جدة في المملكة العربية السعودية.

من المتوقع لهذيْن الحدثيْن المتزامنيْن؛ واللذيْن يحظيَان بدعم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بجانب الجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في الصناعة؛ إحداث ثوْرة في مشهد البناء والتشييد في المنطقة، مع تركيزهما على الحلول المستدامة والمبتكرة تماشيـاً مع "رؤية السعوديـة 2030".

يُعقد المؤتمر الدولي للميكانيكا والكهرباء والسباكة (MEP 2024)، تحت شعار "ريادة الابتكار المستدام"، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء بقطاع التشييد والبناء، وذلك بهدف استكشاف مستقبل قطاعات الميكانيكا والكهرباء والسباكة في المملكة العربية السعودية. ومع دعم مجموعة من أبرز المؤسسات الرائدة في القطاع، مثل: شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي (كافـد)، و شركة روشـن العقارية، وشركة البحر الأحمر العالمية (RSI)، وشركة رؤى المدينة القابضة، ومعهد تشارترد للبناء (CIOB)، ومؤسسة تشارترد لمهندسي خدمات البناء (CIBSE)؛ من المقرر أن يضم هذا المؤتمر كوكبة مرموقة من المتحدثين الرئيسيين البارزين، من بينهم السيد/ محمد عسيري، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، والسيد/ خالد عبد الله الملحم، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء (SEC).

هذا وسيغطي جدول أعمال المؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات الهامة والحاسمة، بدءًا من حلول الطاقة المستدامة وتقنيات البناء الذكية وصولاً إلى التحول الرقمي، بما يساهم في دفع النقاشات حول أفضل الممارسات والابتكارات الرائدة التي ستشكل مستقبل القطاع.

وعلى جانب آخر، يُعقد مؤتمر تصميم الغلاف البنائي والعزل (BEDIC 2024) بالتزامن مع المؤتمر الدولي للميكانيكا والكهرباء والسباكة (MEP 2024)، حيث يركز المؤتمر على "تطوير تصميمات الغلاف الخارجي للمبانى"، وهو ما يمثل أول حدث مخصص في المنطقة لتصميمات الغلاف الخارجي وواجهات المباني والعزل؛ فيما يتناول المؤتمر - الذي يحظى بدعم كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان واللجنة الوطنية لكُود البناء السعودي وأبرز شركاء القطاع - الطلب المتزايد على حلول البناء المستدامة والموفرة للطاقة بما يتماشى مع "رؤية السعوديـة 2030".

سيتم افتتاح الحدث بكلمة رئيسية يلقيها سعادة/ وكيل وزارة البلديات والإسكان للتراخيص وتنسيق المشروعات م. محمد الملحم، حيث سيتضمن جدول الأعمال رؤى قيمة من شخصيات بارزة في الصناعة، من المشاركين بمشاريع عملاقة مثل: مشروع المربع الجديد، ورؤى المدينة، ونيوم، ومركز الملك عبد الله المالي، وذلك مع التركيز على أحدث الاتجاهات والتقنيات التي تقود مستقبل تصميم المباني في المملكة.

يُوفر كلا الحدثيْن؛ المؤتمر الدولي للميكانيكا والكهرباء والسباكة (MEP 2024) ومؤتمر تصميم الغلاف البنائي والعزل (BEDIC 2024)، منصة استراتيجية للمهنيين والمختصين للمشاركة والتواصل والتعاون بشأن الحلول التي ستشكل مستقبل البيئة العمرانية في المملكة العربية السعودية، لذا فإننا نوصي بشدة بالتسجيل المبكر لضمان المشاركة في تلك المؤتمرات الهامة.

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