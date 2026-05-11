المنامة – جامعة الخليج العربي: فتحت جامعة الخليج العربي باب التسجيل في برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) بالشراكة مع جامعة إيسيك (ESSEC) الفرنسية، في تخصصات متنوعة تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المرافق، في سياق البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة ممثلة بكلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية للعام الأكاديمي 2026/2027 وذلك على مستوى الماجستير والدكتوراه لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها من الدول العربية، وذلك في إطار خططها التوسعية لتوفير مجموعة من البرامج الأكاديمية المتخصصة والمتقدمة التي تلبي احتياجات التنمية في دول المنطقة، وتواكب المتطلبات المستقبلية لسوق العمل الخليجي، باعلى المعايير العالمية.

وأكد منسق برنامج ماجستير إدارة الأعمال كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية في جامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور عادل إسماعيل العلوي أن هذه الشراكة مع جامعة إيسيك (ESSEC) الفرنسية تتعمق عاماً بعد عام، لتعكس مدى التعاون الوثيق للسعي نحو التميز الأكاديمي والتأثير الإقليمي بما يتماشى مع معايير ضمان الجودة في التعليم العالي اقليميا ودوليا، وتخريج قيادات خليجية عالية الكفاءة وبمعايير عالميةتساهم بدفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد الخليجي بما تمتلكه من معارف ومهارات تشكل دافعاً لهم للمضيّ قُدماً للمساهمة في عملية التطوير وتنمية اوطانهم ومجتمعاتهم الخليجية الى جانب تنمية مهاراتهم ونجاحهم على المستويين المهنيّ والشخصيّ.

وأعرب الدكتور العلوي عن فخر الجامعة بهذه الشراكة النوعية التي أثمرت تخريج أكثر من 215 من قادةِ الأعمال المميزين في دولِ مجلس التعاونِ الخليجيّ والمتوقع تخرجهم 49 في يونيو المقبل ، مؤكدا حرص الجامعة على توفر بيئة عمل حاضنة ومشجعة للابتكار والمحفزة على التجديد من خلال توثيق الشراكات الدولية مع إحدى أعرق الجامعات الفرنسية، وقال أيضا: "إن أهم ما يميّز هذا البرنامجَ، هو تقديمه لتجربة متخصصة في مجال إدارة الأعمال، لا تقتصر على تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للنجاح فحسب، بل تُزوّدُهم أيضًا بمعرفة عميقة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي إدارة المرافق"، لافتاً إلى أن تصميم المنهج يمهّد طريق الخرّيجين للنجاح، ويعينُهم على مواجهة التحديات، واستثمار الفرص التي تتصدّرُ مجالات تطوير البنية التحتية الحديثة التي تحظى باهتمام خاصّ في دول مجلس التعاون الخليجي ذات الطبيعية الديناميكية المتسارعة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تركيز البرنامج على التحوّل الرقمي يضمنُ أن يكون الخريجون مجهزين تجهيزًا جيدًا لمجاراةِ المشهد التكنولوجي العالمي المتطورِ باستمرار.

وأضاف قائلاً: "صُنّف هذا البرنامج في المركز الثالث عالمياً ضمن برامج ماجستير إدارة الأعمال حول العالم، وهو يمثّل تتويجاً للتعاون الأكاديمي بين الجمهورية الفرنسية، ومملكة البحرين، بالتعاون المثمر مع جامعة الخليج العربي، وجامعة إيسيك الفرنسية، إذ صمم البرنامج بدقة لمواجهة التحديات الفريدة لمنطقة الخليج العربي مع دمج معايير التميّز الدولية، دامجاً بين المعارف النظرية والخبرة الميدانية التطبيقية، ليحقق عبر السنوات نجاحات أصيلة، إذ خرج مئات القيادات الشبابية المتخصصة في إدارة الأعمال وتولوا مناصب قيادية في الوزارات الحكومية والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع العام والخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نتيجة لثقة دول الخليج العالية في برنامج الماجستير في إدارة الأعمال وقوة المخرجات.

يشار إلى أن هذه البرنامج يأتي ضمن توجه الجامعة الاستراتيجي لتعزيز البحث العلمي، ودعم الابتكار، وتلبية احتياجات سوق العمل الخليجي والعربي، عبر طرح برامج ذات جودة عالية وتطبيقات عملية حديثة، ويشترط ألا يقل المعدل العام للطالب في البكالوريوس عن "جيد جدًا"، وأن يكون الطالب حاصلًا على المعدل المطلوب (حسب التخصص) في اختبار (IELTS) البريطاني أو ما يعادله في اختبار (TOEFL) الأمريكي، وأن يجتاز المقابلة الشخصية وأي امتحانات أو متطلبات أكاديمية يحددها البرنامج وتقرها الجامعة، إلى جانب تقديم شهادة اجتياز اختبار اللياقة الصحية، وشهادة حسن سيرة وسلوك من الكلية التي تخرج منها.