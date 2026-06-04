الرياض/ هونغ كونغ: قبل خمسة أسابيع من انطلاق نسخته الافتتاحية في هونغ كونغ، أعلن مؤتمر “LEAP East” مشاركة أكثر من 200 مستثمر يمثلون أصولاً مُدارة تقارب قيمتها تريليوني دولار أمريكي، ما يعكس الزخم المتنامي حول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والشراكات العابرة للحدود بين آسيا والشرق الأوسط في مجالات الابتكار والاستثمار.

من المتوقع أن يحقق مؤتمرLEAP أثرًا اقتصاديًا تراكميًا في المملكة العربية السعودية يُقدَّر بنحو 20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.

وتُقام الفعالية خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو 2026 في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض “HKCEC”. ويمثل مؤتمر “LEAP East” التوسع الآسيوي لمؤتمرLEAP” "، الحدث التقني الأكثر حضوراً في العالم، والذي انطلق لأول مرة في الرياض عام 2022.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 200 مستثمر من قطاعات رأس المال الجريء، والأسهم الخاصة، والخدمات المصرفية الخاصة، والاستثمارات المؤسسية، إلى جانب أكثر من 150 شركة ناشئة وشركة سريعة النمو من آسيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية. وحتى الآن، أكد أكثر من 200 مستثمر مشاركتهم، مع حضور لافت من هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وسنغافورة. ويمثل هؤلاء المستثمرون مجتمعين أصولاً مُدارة تقدّر بنحو تريليوني دولار أمريكي، إضافة إلى ما يقارب تريليون دولار أمريكي من رؤوس الأموال الجاهزة للاستثمار في قطاعات النمو الواعدة.

وتشمل الجهات المشاركة ضمن منظومة الاستثمار كلاً من صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، وMacquarie Capital، وAlibaba Entrepreneurs Fund، وSinovation Ventures، وGobi Partners، وWhite Star Capital، إلى جانب شركات ناشئة سريعة النمو مثل Bering Lab وNanoPalmوDevWing.ai وDRESIO.

ويأتي هذا الإقبال الاستثماري مدفوعاً بالقطاعات التي تشهد تنامياً في التقارب الاستراتيجي والتجاري بين آسيا والشرق الأوسط، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة، والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة والاستدامة، والخدمات المالية والتقنيات المالية، إضافة إلى تقنيات الغذاء والزراعة.

ويبني مؤتمر “LEAP East” على النجاحات التي حققها مؤتمر “LEAP” في الرياض، والذي أسهم منذ عام 2022 في إطلاق استثمارات وشراكات تقنية بمليارات الدولارات. وقد صُمم “LEAP East”ليكون منصة للتعاون العابر للحدود بين آسيا والشرق الأوسط، تجمع المستثمرين والشركات والشركات الناشئة والجهات الحكومية، بهدف تعزيز فرص الأعمال، وبناء الشراكات، ودفع مسارات النمو المستدام بين المنطقتين.

كما ستضم المنظومة الاستثمارية للفعالية برامج متخصصة للمستثمرين، وعروضاً للشركات الناشئة، وفرصاً للتواصل بين المستثمرين والشركات، إلى جانب جلسات استراتيجية تهدف إلى تمكين التوسع إلى أسواق جديدة، وتوظيف رؤوس الأموال، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

وبهذه المناسبة، قالت أنابيل ماندر، نائبة الرئيس التنفيذي والشريكة المؤسسة لفعالية “LEAP” في شركة تحالف: "يعكس مؤتمر “LEAP East”التقارب المتنامي بين آسيا والشرق الأوسط باعتبارهما من أسرع أسواق التقنية والاستثمار نمواً في العالم. ونشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين والمؤسسين وشركات التقنية الساعية إلى تسريع وتيرة الشراكات العابرة للحدود، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية والتقنيات الناشئة التي ترسم ملامح اقتصاد المستقبل. وتشكل هونغ كونغ بوابة استراتيجية لهذه الحوارات، حيث تجمع بين رأس المال والابتكار وفرص الأسواق العالمية ضمن منصة دولية متكاملة."

كما تشهد الفعالية تفاعلاً واسعاً من منظومة الابتكار والتقنية في هونغ كونغ، حيث تدعم مؤسسة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا “HKCEC”، أكبر منظومة للابتكار والتقنية في هونغ كونغ، مؤتمر “LEAP East” بصفتها الشريك الحصري لمنظومة التقنية، وذلك في إطار جهوداً أوسع لتعزيز التعاون العابر للحدود في مجالي الابتكار والاستثمار.

ومن جانبه، قال تيري وونغ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا “HKSTP”: "إن تنامي حركة الابتكار والاستثمار بين آسيا والشرق الأوسط يخلق زخماً متسارعاً لشركات التقنية التي تتطلع إلى التوسع عالمياً. وبصفتها الجهة الرائدة في تطوير منظومة الابتكار، تعمل “HKCEC”على ربط المبتكرين بفرص النمو في الصين وآسيا والأسواق العالمية، بما يسهم في تحقيق أثر ملموس وعالي القيمة. ويوفر مؤتمر “LEAP East” منصة استراتيجية للشركات والمبتكرين للوصول إلى المستثمرين وشركاء الأعمال من الشرق الأوسط، بما يعزز التعاون العابر للحدود ويسرّع وتيرة النمو الدولي.”

يُسلّط تيري وونغ، الرئيس التنفيذي لHKSTP، الضوء على دور HKSTP في ربط المبتكرين بالأسواق في البرّ الرئيسي الصيني والشرق الأوسط، وتسريع النمو الدولي لشركات التكنولوجيا من خلال الانضمام إلى منصات مثل LEAP

نبذة عن تحالف:

تتخذ تحالف من الرياض مقراً لها، وتعمل على جمع مجتمعات الأعمال الاستراتيجية من المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج والعالم، من خلال مجموعة من المعارض العالمية والمنصات الرقمية الرائدة.

تحالف هي مشروع مشترك بين شركة Informa PLC، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الفعاليات الاستثماري، مع انضمام شركة صلة، المتخصصة في إنتاج الفعاليات العالمية، إلى المشروع.

وتقف تحالف خلف تنظيم أبرز الفعاليات، من بينها LEAP وDeepFest وLEAP East وMoney20/20 Middle East وBlack Hat MEA وCityscape Global وCPHI Middle East والمعرض العالمي للصحة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.tahaluf.com

www.leapeast.com

للاستفسارات الإعلامية:

leapeast2026@sandpipercomms.com

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