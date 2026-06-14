القاهرة : انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "L&D Hub 2026"، الذي تنظمه شركة The Trainer، بمشاركة نخبة من قادة وخبراء التعلم والتطوير والموارد البشرية، وذلك لمناقشة أحدث التوجهات التي تعيد تشكيل مستقبل رأس المال البشري وبيئات العمل. واستُهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية ألقاها كل من وائل فرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة The Trainer، وعمرو السلوكي، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة الشركة، أكدا خلالها أهمية الاستثمار في تطوير المهارات وبناء ثقافة التعلم المستمر باعتبارهما من أهم عوامل تعزيز تنافسية المؤسسات واستدامة نموها.

وأكد وائل فرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة The Trainer، خلال كلمته الترحيبية، أن انعقاد مؤتمر "L&D Hub 2026" يأتي في توقيت يشهد فيه عالم الأعمال تغيرات متسارعة، تتطلب إعادة التفكير في أساليب تطوير المهارات وبناء القدرات، مشيراً إلى أن التعلم والتطوير أصبحا عنصراً استراتيجياً يرتبط بشكل مباشر بقدرة المؤسسات على تحقيق النمو والتكيف مع المتغيرات.

وأوضح فرج أن المؤتمر يمثل مساحة تجمع قادة وخبراء الموارد البشرية والتعلم والتطوير لمناقشة أحدث الاتجاهات العالمية، وتبادل الخبرات حول كيفية تحويل التعلم داخل المؤسسات من نشاط تدريبي تقليدي إلى منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتحسين الأداء وتحقيق نتائج ملموسة للأعمال.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز ثقافة التعلم المستمر داخل المؤسسات، من خلال الاستثمار في الإنسان، وتطوير المهارات المستقبلية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بما يواكب التحولات المتسارعة في بيئة العمل.

ومن جانبه، أكد عمرو السلوكي، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة The Trainer، أن مؤتمر "L&D Hub 2026" يعكس التزام الشركة بدعم مجتمع التعلم والتطوير، وتوفير منصة تجمع الخبرات المحلية والإقليمية والدولية لمناقشة مستقبل القطاع.

وأضاف السلوكي أن المؤتمر يهدف إلى بناء حوار فعال بين المتخصصين وصناع القرار حول أهم القضايا المؤثرة في مستقبل رأس المال البشري، وعلى رأسها التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج التعلم الحديثة التي تتناسب مع احتياجات المؤسسات في المستقبل.

وأوضح أن التطورات التكنولوجية المتلاحقة تفرض ضرورة تطوير أساليب التعلم داخل المؤسسات، بحيث تصبح أكثر مرونة وتخصيصاً وتأثيراً، بما يساعد الشركات على إعداد كوادر قادرة على التعامل مع التحديات الجديدة وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وشهدت فعاليات المؤتمر حضور نخبة من قادة وخبراء قطاعي التعلم والتطوير والموارد البشرية، لمناقشة مستقبل تطوير المواهب، ودور التكنولوجيا في إعادة تشكيل بيئات العمل، وأهمية بناء ثقافات مؤسسية داعمة للتعلم المستمر والأداء المستدام.

جدير بالذكر أن مؤتمر "L&D Hub 2026" تنظمه شركة The Trainer، يعد منصة استراتيجية تجمع المتخصصين في مجالات التعلم والتطوير والموارد البشرية وشركات التدريب، لاستكشاف أحدث الاتجاهات والمنهجيات والتقنيات التي ترسم مستقبل تطوير المواهب، ويقام هذا العام تحت ثلاثة محاور رئيسية تشمل "العودة إلى أساسيات التعلم والتطوير"، و"تأثير التعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي"، و"الرفاهية المؤسسية كاستراتيجية لتحقيق الأداء المستدام"، بمشاركة نخبة من قادة الصناعة والخبراء من مختلف القطاعات.

وتحظى هذه النسخة بدعم مجموعة متميزة من الشركاء، حيث تأتي Aspire كشريك استراتيجي للتعلم والتطوير، وجامعة ESLSCA كشريك تعليمي استراتيجي، وLearnKhana كشريك رقمي لمنظومة التعلم. كما تضم قائمة الرعاة البلاتينيين كلاً من AB & Associates الشرق الأوسط للاستشارات الإدارية، وMirqah، وQuest، وPracteX – House of Corporate Simulations، وQuick-Wins.، إلى جانب Logical Training & HR Development كراعٍ ذهبي.

ويشارك في دعم الحدث أيضًا Beyond Insurance Brokerage كشريك للتأمين، وmtc Grow Hub كشريك لشركات التعلم الناشئة، وInfluence Group كشريك للاتصالات، ومجلة 925 كشريك إعلامي، بالإضافة إلى Social Specialty Coffee كشريك للقهوة المختصة.

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