الكويت: أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن مشاركته في أنشطة وفعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي ستعقد في عاصمة الولايات المتحدة الأميركية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2025. وذلك في إطار حرص البنك على المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية التي تجذب حضوراً من صانعي السياسات النقدية والمالية من مختلف دول العالم.

ويرأس وفد بنك KIB نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين، ويضم كلاً من رئيس مجلس الإدارة في شركة الدولي إنفست للاستثمار "KIB Invest" وعضو مجلس الإدارة في بنك KIB، أنور جواد بوخمسين، وعضوي مجلس الإدارة في KIB عبدالرزاق صلاح المطوع وصالح سليمان الطراد، وعضو مجلس الإدارة في شركة الدولي إنفست للاستثمار "KIB Invest"، أحمد بدر الفارسي، والمدير العام لإدارة الخزينة في بنك KIB، محمد الدويلة، والمدير العام للإدارة المصرفية الدولية، مآب محمد قاسم، والمدير التنفيذي في مكتب الرئيس التنفيذي، فهد السرحان.

وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـKIB، رائد جواد بوخمسين حرصKIB على المشاركة هذا العام في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وذلك بهدف المساهمة بالنقاشات المهمة حول آخر التطورات الاقتصادية العالمية. وتوطيد مكانة البنك كمؤسسة مصرفية رائدة في الملتقيات المصرفية والاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب العالمية وأفضل الممارسات وتبادل الخبرات، حيث تمثّل هذه المشاركة منصة لعرض النهج المتطور الذي يتبنّاه البنك في خدمة عملائه وإبراز دوره المحوري في الاستثمارات والمشاريع التنموية".

كما أشار بوخمسين إلى أن تواجد KIB في هذه الاجتماعات المهمة لا يقتصر على تبادل الخبرات وبناء الشراكات، بل أيضاً يعكس التزام البنك بمبدأ الشراكة الدولية، بوصفها ركيزة أساسية في استراتيجيته لتعزيز مكانته في القطاع المالي وقدرته على مواكبة الابتكارات في الصناعة المصرفية.

يذكر أن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي تنعقد سنوياً لتضم محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين لمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي والقضايا ذات الاهتمام الدولي، كآفاق النمو والاستقرار المالي والحد من الفقر. وهذه الاجتماعات هي الوحيدة من نوعها على مستوى العالم، وتتيح منبراً فريداً للنقاش حول صنع السياسات الاقتصادية.

نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.

