الكويت: اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) مشاركته في أنشطة وفعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي عقدت في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2025، كما شارك في حفل استقبال البنوك الكويتية 2025 الذي نظّمه اتحاد مصارف الكويت على هامش الاجتماعات تحت رعاية معالي محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون، والذي عقد في 15 أكتوبر 2025 في عاصمة الولايات المتحدة الأميركية واشنطن، بحضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم، وسفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم البديوي، ورئيس اتحاد مصارف الكويت ومجلس إدارته، وممثلي البنوك، وعدد من الضيوف الدوليين لتعزيز التواصل مع المجتمع المالي العالمي. كما استضافت الشيخة الزين الصباح الوفد الكويتي على حفل عشاء في سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الدكتور صبيح المخيزيم.

وعُقدت الاجتماعات بحضور مجموعة من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة عدد من القضايا، ومنها ديناميكيات الاقتصاد العالمي، إضافة إلى آليات تحقيق التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجه الأسواق المالية الدولية. وفي ختام هذه الاجتماعات، أصدرت كل من اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية بياناً تضمن إرشادات للمجلسين التنفيذيين للمؤسستين، واستعرضت نتائج مناقشاتها للاقتصاد العالمي وتطورات الأسواق المالية وغير ذلك من قضايا التنمية الملحة والموارد المالية اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية.

وتُعدّ هذه الفعاليات الدولية من أبرز المنصات العالمية لتبادل الرؤى والخبرات في مجال الاقتصاد والمالية، حيث تساهم في رسم السياسات المستقبلية ومواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والابتكار الرقمي. وقد حققت مشاركة KIB نجاحاً ملحوظاً من خلال تعزيز حضوره كمؤسسة مالية مصرفية كويتية لها دور بارز في دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بمفهوم الاستدامة، مما يعكس التزامه بمعايير التميز العالمية ويساهم في ترسيخ سمعة الكويت كمركز مالي إقليمي وعالمي.

وفي حين تُبرز مشاركة القطاع المصرفي الكويتي في هذه المحافل الدولية التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون العالمي واستشراف أحدث الاتجاهات، حيث يثري هذا التفاعل رؤى البنوك الكويتية ويدعم مسيرتها التنموية، يؤكد KIB من خلال هذه المشاركات استراتيجياته المستقبلية في تبنّي الابتكارات التكنولوجية والحلول المالية المستدامة، لاسيما وأن هذه الخطوات تعزز قدرته التنافسية.

وتجدر الإشارة إلى أن KIB يعتبر المشاركة في الملتقيات المصرفية والاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، جزءاً أساسياً من استراتيجيته الهادفة إلى تأكيد مكانته في القطاع المالي، وتوسيع دائرة معارفه وخبراته، بما ينعكس إيجاباً على دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.

