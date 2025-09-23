الرياض: يسر شركة QnA International أن تعلن عن النجاح الباهر لاختتام الدورة الرابعة من مؤتمر الأعمال والسفر الفاخر في المملكة (KBLT)، حيث وضع المؤتمر معياراً جديداً لقطاع الأعمال والسفر الفاخر في المنطقة. انعقد المؤتمر يومي 15 و16 سبتمبر في فندق وشقق موفنبيك الرياض، وكان الحضور حصرياً عبر الدعوات فقط، جامعاً أبرز مزوّدي السفر العالميين، والوجهات المتميزة، وأهم المشترين المؤثرين في المملكة العربية السعودية ضمن مجالات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) والسفر المؤسسي والفخم.

شهد البرنامج الذي استمر يومين مناقشات ثرية، وعروض ابتكارية، واجتماعات فردية مخصصة، جميعها صُممت لفتح آفاق جديدة للنمو. وصفت صاحبة السمو الأميرة نورة عبد المحسن آل سعود، خبيرة البروتوكول والعلاقات مع كبار الشخصيات، وأحد أبرز المتحدثين في المؤتمر، الفعالية بأنها: “منصة ثاقبة جمعت أشخاصاً من خلفيات مختلفة برؤية مشتركة”. وأشادت بجودة المشاركين والشركات من حيث الاحترافية والتركيز على التجارب الشخصية، مضيفةً أن مثل هذه الفعاليات تعزز التعاون والنمو المستدام، معربة عن تطلعها لرؤية النتائج في المستقبل.

وبالانسجام مع هذا الشعور، قدّم المتحدث الدولي الرئيسي بارت بيركي، مؤسس ومدير شركة Most People Don’t LLC من الولايات المتحدة الأمريكية، جلسة افتتاحية ملهمة وضعت وتيرة الحدث واستمر المشاركون في الإشارة إليها طوال المؤتمر، قائلاً: “الاهتمام بالتفاصيل كان استثنائياً — من بين الأفضل الذي شهدته خلال 35 عاماً من تنظيم الفعاليات. الأشخاص هنا يهتمون حقاً ويتطلعون لتجاوز التوقعات.”

وأضافت مايا أنوروفا من لجنة السياحة في مدينة موسكو: “قدّم المؤتمر مزيجاً ممتازاً من جلسات B2B مع أجندة عمل منسقة بعناية، مما حقق التوازن المثالي بين التواصل والتعلم.” ومن جانبه، صرّح سيد عدنان علي، مدير الطيران والرحلات المستأجرة في فرسان للسفر والسياحة:” كان الحدث ثريًا بالمعلومات ووفّر رؤى قيّمة، كما أتاح فرصًا ممتازة للتواصل مع الآخرين واستكشاف إمكانات أعمال جديدة.” وقد انعكس هذا الزخم طوال المؤتمر، معززاً مكانة KBLT كأرقى منصة B2B في المملكة.

تميزت نسخة هذا العام بغناها في المضمون والتفاعل. حيث جمعت الأجندة بين جلسات استراتيجية حول تفضيلات المسافرين المتطورة وتجارب الترف الشخصية، وبين حوارات وجهات سياحية استعرضت عروضًا مميزة للمشترين السعوديين. وتصدّرت الابتكارات المشهد من خلال جلسات سلطت الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والتجارب المصممة بعناية.

وفي الوقت نفسه أتاح برنامج مطابقة الأعمال B2B مئات الاجتماعات المستهدفة، التي حظيت بإشادة المشاركين لجودتها ونتائجها المثمرة. وكما أشار يوسف صقر، مدير المبيعات في Accor : “كانت الجلسات مشوّقة وتفاعلية، مما خلق بيئة قيّمة للنقاشات وبناء الروابط.”

وقد أكد الرعاة العالميون على أهمية المؤتمر في رسم ملامح مستقبل السفر الخارجي السعودي. وقال محمود بسيوني من Celebrity Cruises : ” المملكة العربية السعودية تعد من أكثر أسواق السفر الخارجي نمواً وإثارة في العالم. وهي بالنسبة لنا سوق محوري نظراً للطلب المتزايد من المسافرين السعوديين على التجارب الفاخرة والمميزة والغامرة “. كما دعمت شركات من أذربيجان، وهونغ كونغ، وأبو ظبي، وجورجيا، وYES (Your Event Solution) هذا التوجه، مؤكدة التزامها بمزيد من الاستثمارات والتعاون طويل الأمد مع السوق السعودي.

قال دانيال بونزو، المدير العام لمجموعة Zahid Travel: ” كانت مشاركتي في الجلسة النقاشية للمرة الرابعة في السعودية تجربة رائعة بحق. فالجودة تتحسن عامًا بعد عام مع مورّدين جدد، وهناك العديد من التعاونات المثيرة قيد الإعداد. يُظهر السوق السعودي اهتمامًا قويًا بسياحة العافية، مما يفتح فرصًا عالمية واعدة. “

وأضاف فكري الطويان، الرئيس التنفيذي لشركة Mahara Travel and Tourism: ” كان مؤتمر KBLT تجربة استثنائية. مقارنة بالعام الماضي، شهد تحسنًا كبيرًا، حيث وفّر فرصًا قيّمة للتواصل وجلسات ثرية بالمعلومات. أرى إمكانات تجارية مع العديد من الشركات التي تقدم وجهات وخيارات جديدة لعملائنا. “

وبالإضافة إلى الاجتماعات المنظمة، أتاح المؤتمر أجواءً مميزة للتواصل وبناء علاقات طويلة الأمد. وأكد المشاركون على حصرية واحترافية المنصة، مشيدين بقدرتها على المزج بين الرؤية الاستراتيجية والنتائج العملية الملموسة.

وفي تعليقه على رؤية المؤتمر، قالSidh N.C، مدير “QnA International: تم تصميم مؤتمر KBLT ليكون نقطة اللقاء الأهم في المملكة حيث تلتقي تطلعات المشترين السعوديين مع أبرز المورّدين العالميين. نحن سعداء بالاستجابة الكبيرة لهذا العام، وكان هدفنا إنشاء بيئة رفيعة المستوى يزدهر فيها التواصل التجاري الفعال، وتُتبادل فيها الأفكار المبتكرة، ويُرسم مستقبل السفر الفاخر والتجاري بما يتماشى مع رؤية 2030. “

ومع اختتام الاجتماعات، وبداية إبرام الصفقات، وتعزيز الشراكات، أثبتت الدورة السنوية الرابعة لـ KBLT مجدداً مكانتها— ليس فقط كمنصة للتواصل، بل كمنصة انطلاق لمرحلة جديدة في مسيرة المملكة في مجال الأعمال والسفر الخارجي الفاخر.

تُعتبر شركة QnA International LLC من أبرز منظمي الفعاليات العالمية بين الشركات (B2B)، وهي تواصل الابتكار في مجال المعرفة وتنظيم الفعاليات لأكثر من عقد. تمتلك الشركة مجموعة واسعة من المؤتمرات، القمم، وبرامج التدريب في مجالات متعددة تشمل التمويل التجاري، السفر والسياحة، التكنولوجيا، تمويل سلسلة التوريد، حفلات الزفاف في الوجهات السياحية، والموارد البشرية.

تخدم QnA International قطاعات صناعية متنوعة تتوافق مع متطلبات الاقتصاد العالمي الحالية والمستقبلية. يقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتُنظّم فعاليات B2B حول العالم، مع خبرة راسخة في تقديم فعاليات عالمية المستوى في وجهات مثل الإمارات، السعودية، قطر، المكسيك، الهند، اليونان، تايلاند، جورجيا، وإندونيسيا.

