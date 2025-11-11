رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة - اختتمت هواوي لخدمات الهواتف المحمولة" بنجاح منتديها (Go to MEA) و (HMS for Car) في فندق "دبل تري من هيلتون" برأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، الذي افتتح المنتدى بكلمة ترحيبية ملهمة. وجمع هذا الحدث نخبة من قادة الصناعة وممثلي الجهات الحكومية، إضافة إلى المستثمرين وشركاء المنظومة التقنية، وذلك من أجل مناقشة سبل تطوير حلول التنقل الذكي والمتصل في المنطقة.

وأعقب كلمة سموه كلمات من ممثلي دائرة تطوير السياحة في رأس الخيمة، تضمنت رؤى من المكتب التجاري للسفارة، فضلاً عن جلسة نقاشية حول رحلة المستثمر في رأس الخيمة، سلطت الضوء على المكانة المتنامية للإمارة، كمركز للابتكار في مجال التنقل وجذب الاستثمارات الأجنبية. وبعد ذلك، قدمت هواوي عرضاً افتتاحياً أوضحت فيه رؤيتها المستقبلية لقطاع السيارات، تلاه عرض تفصيلي عن منصة "HMS for Car"، تناول السبل التي يمكن لمصنّعي السيارات والمطورين اتباعها من أجل تسريع وتيرة الابتكار داخل المركبات، وتحسين تجربة المستخدم، وفتح آفاق جديدة للإيرادات من خلال منظومة هواوي الرقمية.

واستمع الحضور إلى دراسات حالة عالمية تناولت تطبيقات "HMS for Car" ونتائجها العملية، إلى جانب أفضل الممارسات في تصميم تجربة المستخدم، وإدارة دورة حياة الأنظمة، والالتزام بالمعايير التنظيمية. وخُصصت جلسة أخرى أيضاً لمنصة "خرائط بيتال" Petal Map، حيث استعرضت شراكات محلية لتطوير حلول الملاحة والبحث ونقاط الاهتمام المخصصة للسائقين والركاب في دول مجلس التعاون الخليجي. وتضمن البرنامج أيضاً إطلاق مبادرة "اللهجة"، وهي عبارة عن شركة تعاون تهدف إلى تمكين الذكاء الاصطناعي من التعميم اللغوي وفهم الفروق الدقيقة في العربية ولهجاتها لتحسين الدقة والشمول عبر اللهجات المختلفة، وتمكين تفاعلات صوتية ولغوية طبيعية داخل المركبات.

وفي محور الخدمات السحابية والبيانات، عرضت هواوي حلها السحابي للمركبات من خلال دراسة قدمتها “Avatr” أبرزت دور البنى السحابية الأصلية في إتاحة خدمات رقمية تُقدَّم عن بُعد عبر الاتصال اللاسلكي، إضافة إلى التحليلات الفورية، وتسليم تطبيقات قابلة للتوسع للمركبات المعتمدة على البرمجيات. كما استعرضت هواوي ضمن منظومتها القابلة للارتداء قدرات تطبيق "Car Key" و "Owner App" اللذين يوفران تجارب مفاتيح رقمية آمنة، وتفاعلات سلسة مع المركبة عبر الأجهزة القابلة للارتداء والهواتف الذكية من هواوي.

وتناول المنتدى أيضاً فرص النمو والإيرادات من خلال حلول "إعلانات بيتال" Petal Ads الخاصة بسوق السيارات، حيث تم تقديم إرشادات عملية حول كيفية الوصول إلى المستخدمين برسائل آمنة للخصوصية وذات صلة بالسياق داخل المركبات. واختُتم المنتدى بحلقة نقاشية جمعت خبراء من القطاعين الحكومي والخاص، تناولت قضايا المعايير، والتوطين، وحوكمة البيانات، والمسار المستقبلي لحلول التنقل الذكي في الشرق الأوسط.

وقال ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (قسم تطوير وإدارة المنظومة): "أكدت الحوارات والنتائج التي خرج بها منتدى HMS for Car أهمية التعاون ضمن المنظومة الواحدة. فمن خلال توحيد الخرائط المحلية، والذكاء الاصطناعي العربي، والخدمات السحابية الأصلية للمركبات، والتكامل مع الأجهزة القابلة للارتداء، والإعلانات الآمنة للخصوصية، فإننا نعمل على تمكين شركائنا من تقديم تجارب قيادة أذكى وأكثر أماناً وتفاعلاً للسائقين والركاب في مختلف أنحاء المنطقة".

نبذة عن خدمات هواوي المحمولة للسيارة (HMS for Car)

تُمثّل خدمات هواوي المحمولة للسيارة HMS for Car المنظومة العالمية الذكية من هواوي داخل المركبات، وتوفّر حلول تكامل مرنة للمطوّرين وشركات السيارات حول العالم. ومن خلال الجمع بين تطبيق هواوي للخرائط Petal Maps، والمساعد الصوتي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومتجر التطبيقات AppGallery، وخدمات الترفيه، وخدمة الاتصال العالمية المتكاملة "سكايتون" Skytone، تعمل خدمات هواوي المحمولة للسيارة HMS for Car على تحويل المركبات إلى منظومات متصلة وذكية، تضمن تقديم مقصورات قيادة راقية، وتجارب قيادة من الجيل التالي.

