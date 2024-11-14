دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم (GESS) 2024، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 12 و 14 نوفمبر الجاري.

واطلّع الجمهور على نماذج من المشروعات والبرامج التي تنفذها المؤسسة في إطار دعمها للتميز الطبي والتربوي حيث استعرض القائمون على الجناح الذي شهد إقبالا لافتا المبادرات الدولية والإقليمية والمحلية وتجاربها في مجال الابتكار التعليمي .

وعلى هامش المعرض، قدّم سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، ورشة عمل ضمن "مؤتمر قادة التعليم" بعنوان "جودة المدرسة: كيف نحققها؟". وتناولت الورشة مفهوم الجودة الشاملة في المدارس، وأهمية تعزيز تكامل جميع جوانب العملية التعليمية، مع التركيز على نموذج حمدان للمدرسة كمنهجية شمولية تجمع بين الابتكار والتميز في الأداء التعليمي. وشرح الدكتور السويدي أن النموذج يعتمد على توفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في دعم الموهوبين وتطوير المعلمين وتحديث المناهج.

وأشار سعادته إلى أن المؤسسة طوّرت "مقياس حمدان لاكتشاف الموهوبين"، وهو أداة مبتكرة تُستخدم في تحديد ودعم الطلاب الموهوبين من خلال منهجيات علمية متقدمة، بهدف توفير البيئة الملائمة لتنمية قدراتهم وتحقيق إمكاناتهم الكاملة. كما استعرض برنامج "ماجستير التربية الابتكارية"، الذي يركّز على تطوير مهارات التربويين في مجالات التعليم المبتكر، وتهيئتهم للاضطلاع بأدوار قيادية في المدارس والهيئات التعليمية. وأوضح الدكتور السويدي أن البرنامج، الذي أطلق بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، يُعد من البرامج الرائدة في إعداد القيادات التعليمية وتمكينها من استخدام الأساليب المبتكرة في التدريس والإدارة، بما يعزز جودة التعليم في المدارس.

وتناول الدكتور السويدي أيضًا دور "فاب لاب الإمارات" كمختبر تعليمي حديث يعزز ثقافة الابتكار والإبداع بين الطلاب والمعلمين من خلال تمكينهم من استخدام أحدث الأدوات والتقنيات في بيئة تعليمية متميزة. وأكّد سعادته أن هذا المختبر يُعّد الأول من نوعه في الإمارات، ويهدف إلى إعداد جيل إماراتي مبتكر من خلال تقديم ورش عمل تدريبية بما يسهم في تنمية المهارات التقنية للطلاب وتوسيع مداركهم.

وفيما يتعلق بالجوائز، أوضح الدكتور السويدي أن "جوائز حمدان التعليمية" تُمثل أحد الجوانب الأساسية في رؤية المؤسسة لتعزيز التميز التعليمي على الصعيدين المحلي والخليجي، حيث تهدف الجوائز إلى تكريم الطلاب، والمعلمين، والتربويين، والمدارس، والمؤسسات الداعمة، وتسليط الضوء على إنجازاتهم المتميزة. وأشار إلى أن المؤسسة تعتمد أعلى المعايير العالمية في عمليات التحكيم، لضمان دقة وشفافية النتائج.

وقد أبدى الحاضرون اهتمامًا كبيرًا بالاستراتيجيات الشمولية التي قدمتها المؤسسة، خاصة تلك المتعلقة بتطوير المعلمين وتعزيز الإبداع في بيئة التعليم، مما ينعكس إيجابيًا على جودة التعليم ككل، ليس فقط في دولة الامارات بل أيضاً على صعيد المنطقة والعالم.

يُذكر أن معرض جيس يقدم أحدث الحلول والمنتجات التعليمية، ويجمع خبراء التعليم من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار والحلول المبتكرة. وعلى مدار 16 عامًا، أصبح المعرض نقطة التقاء للمهتمين بالتعليم في الشرق الأوسط، حيث يستعرض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة للصفوف الدراسية من خلال برامج مؤتمرات مكثفة، وورش عمل تفاعلية، وحفل توزيع جوائز مرموق.

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