تطلق Estative منصة تواصل اجتماعي متخصصة بالعقار، بهدف خلق مجتمع عقاري يجمع بين المطورين والمصممين وشركات الإنشاءات والصيانة، بالإضافة إلى شركات الاستشارات الهندسية والمفروشات.

حيث وجد موقع Estative لتلبية الحاجة إلى تواصل أقرب بين منظمات التطوير والاستثمار العقاري لتتيح الوصول للمعلومة بسهولة ويسر من أصحاب القرار مباشرة، مما سيسمح بالتعرف الى كل ما هو جديد في عالم التطوير والاستثمار العقاري في اي بلد والتعرف على الشخصيات المهمة والمهتمة والمحترفين في هذا المجال.

ستفسح منصة Estative المجال للوصول للمعلومة الصحيحة والأقرب للصواب, مما سيتيح لمستعملها اتاخذ القرار الأسرع والأصح والأفضل من خلال مجتمع عقاري متفاعل ومتكامل، وهكذا ستصل إلى أفضل المطورين والمنتجات والخدمات العقارية مباشرة للمعرفة والإلمام بكل ما هو جديد في عالم البناء كالوصول إلى أفضل المصممين وأفضل شركات مواد البناء وخدمات المباني الذكية والعقار المستدام, انها فائدة كبيرة ورائعة يقدمها موقع Estative لكل مستعمليه ورواده.

وكشف أيهم جبارة الرئيس التنفيذي لمنصة Estative عن اطلاق المنصة في الإمارات ومصر يوم السبت الموافق 25 من يونيو، حيث أن السوق الإماراتي والمصري يحظيان بنجاح بالغ وإقبال شديد وخاصة السوق المصري الذي يعيش نهضة وتنمية عمرانية بوتيرة متسارعة تكاد تكون الاقوى على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضح أن منصة Estative هي منصة تواصل عالمية تخص كل شخص مهتم بالسوق العقاري من مطورين ومستشارين ومستثمرين ومنتجين في السوق العقاري واصحاب القرار باستخدام موقع Estative ومشاركة الآراء والخبرات ليستفيد منها الجمهور المتابع ،انها فرصة ذهبية لتطوير المنتج والأفكار على انواعها.

وأشار أن هدف مشاركة الاشخاص والشركات في Estative ، هو وصول الشركات الى شريحة عملاء محليين وعالميين واسعة واتاحة وصول الخدمات والمنتجات العقارية بشكل سريع ومباشر وشفاف الى المستثمرين ،اضافة الى أن مشاركة اصحاب القرار والمؤسسات الحكومية ضمن Estative تفيد بإيصال المعلومة للجمهور المهتم بشأن العقاري بشكل سريع وواضح.

وانطلقت Estative من مدينة دبي في الامارات التي تعتبر من أنجح الدول في العالم في صناعة العقار، وهي رائدة في تنظيم السوق العقاري، وتتواجد الآن في القاهرة للمشاركة ضمن أكبر معرض دولي في القاهرة the BIG5 والذي يجمع قطاع كبير من الشركات العالمية مع أكثر من 150 شركة عالمية من اوروبا وآسيا اضافة لأكثر من70 شركة مصرية وجميعها تحت مظلة واحدة، ويعد هذا المعرض فرصة ممتازة لبداية انطلاقة قوية للمنصة الأكثر احترافية Estative العقارية، وتهتم الشركة بالاطلاع على أراء المشاركين وزوار المعرض عن المنصة وعن مدى الاستفادة المتبادلة والخدمات المقدمة ، فالهدف من التواجد ضمن المعارض العقارية حول العالم هو ضمان إشراك أفضل الشركات العالمية ضمن المنصة ومشاركتها بأحدث ما تقدمه من خدمات ومنتجات.

ويمكّن Estative الشركات من انشاء شركة على المنصة وإضافة عقاراتهم أو منتجاتهم وخدماتهم ، وتزويدهم بتقنيات وخدمات من شانها زيادة المبيعات في هذه الشركات، يكفي فقط إرسال ما يكفي للتحقق من وجودهم الفعلي ونشاطهم العقاري من قبل إدارة Estative لضمان بيئة عمل واضحة للمشاركين لا يكون فيها التباس ولا مواربة ،ان الوضوح والشفافية هي أولى مبادئ Estative تجاه المشاركين في من كل النشاطات.

وتهدف Estative على المدى المنظور والبعيد لإنشاء مجموعة جوائز يقدمها Estative سنويا لأفضل الشركات كل في مجاله حول العالم، شركات عقارية، وهندسية وخدماتية ايضا من تصميم وهندسة وبناء وتقنية وصيانة وديكور ومفروشات جوائز في كل المجالات التي ذكرناها على مستوى العالم لان Estative تهدف لربط هذا العالم الفسيح بعنوان ومنصة تواصلية هي الأولى من نوعها في العالم لتخلق مساحة هائلة من التواصل ومساحات من الحرية الإبداعية لعقاراتنا وبيوتنا التي نعيش فيها وسيعيش فيها احفادنا فلنتواصل لنحسن البيئة ونحافظ عليها ونقدم اجمل الافكار ونرتقي بها افضل المستويات ..العقار هو حياتنا على هذه الارض و Estative منصته المثالية.

#بياناتشركات

- انتهى -