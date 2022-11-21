· مصر تتصدر دول المنطقة من حيث حجم ونمو قطاع تكنولوجيا التعليم تليها الإمارات المتحدة ثم السعودية

· الإعلان عن أفضل 50 شركة ناشئة بقطاع تكنولوجيا التعليم لعام 2022 من بينهم 9 شركات تابعة لـ EdVentures

· EdVentures تنوي ضخ المزيد من الاستثمارات في تكنولوجيا التعليم والتوسع عالميًّا وتعلن استثمار 1.1 مليون دولار في "جيل"

الجيزة، مصر: في إطار احتفاليتها بمرور خمس سنوات على تأسيسها نظمت نهضة مصر لريادة الأعمال EdVentures ، الذراع الاستثماري لنهضة مصر للنشر -أكبر المؤسسات العاملة في مجال التعليم- مؤتمرًا عن مستقبل تكنولوجيا التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفرص الاستثمار به، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "هولون آي كيو HolonIQ- " الأمريكية المتخصصة في بيانات سوق التعليم العالمي.

ومن جانبها، صرحت داليا إبرهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر ومؤسس EdVentures: "لقد أسسنا EdVentures عام 2017 انطلاقًا من إيماننا بضرورة إحداث نقلة نوعية في قطاع تكنولوجيا التعليم على المستويين المحلي والإقليمي. ونجحنا خلال السنوات الخمس الماضية في دعم أكثر من 66 شركة ناشئة، واستثمرنا في 13 شركة وصلت قيمتها السوقية إلى 75 مليون دولار ، ما أسهم فى خلق 1400 فرصة عمل".

وأكدت "داليا" أن الشركة تنوي ضخ المزيد من الاستثمارات، وضم عدد أكبر من الشركات الناشئة العاملة في تكنولوجيا التعليم والتوسع عالميًّا. كما أعلنت عن استثمار جديد في شركة "جيل" التعليمية بقيمة 1.1 مليون دولار.

وتشير أحدث بيانات "هولون آي كيو" أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يضم 1500 شركة تعمل في قطاع تكنولوجيا التعليم. وتحتل مصر المركز الأول من حيث حجم ونمو هذا القطاع، وتليها الإمارات ثم السعودية. ويمثل مجال العمل وتنمية المهارات أكبر المجالات بالقطاع وأكثرها استحواذًا على الاستثمارات، يليه مجال الخدمات المتعلقة بالتعليم الأساسي، ثم التعليم الجامعي انتهاءً بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وأوضحت البيانات زيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يرجع إلى تأثير وباء "كورونا" الذي سلط الضوء على هذا القطاع الحيوي ودوره في النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية تتناول ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة، والتنمية المستمرة في مراحل التعليم الأساسي والتعليم العالي، والاستثمار في تكنولوجيا التعليم في ظل التحديات العالمية والإقتصادية، وأهمية الشراكات بين كافة أطراف المنظومة التعليمية للوصول إلى تنمية ملموسة للقطاع.

وفي ختام المؤتمر، أعلنت "هولون آي كيو" عن قائمتها السنوية لأفضل 50 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتى ضمت 9 شركات تابعة ل EdVentures،وهم: "iSchool"، و"أخضر"، و"COLNN" ، و"OTO"، و"Entreprenelle"، و"Career 180"، و"EYouth" و Sprints و "Jeel".

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عن الشركة:

نهضة مصر مؤسسة مصرية تعمل في مجال الثقافة والتعليم فى الوطن العربى منذ 85 عامًا، تقدم خدمات متكاملة من خلال شركاتها الثماني؛ تشمل تطوير المناهج، وتدريب المعلمين، والتعليم الرقمي وبرمجيات التعليم، إلى جانب حلول التعليم الفني والتدريب المهني، وخدمات النشر الثقافي، كما تقوم بتقديم خدمات ريادة الأعمال عن طريق ذراعها الاستثماري EdVentures أول شركة رأس مال مخاطر في مجال تكنولوجيا التعليم في الشرق الأوسط يقوم بتقديم خدمات الاحتضان، والتسريع والاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في قطاع التعليم . المصدر: "ايتوس واير"

للاتصال:

كاملة سلام kamla.sallam@nahdetmisr.com https://nmedventures.com