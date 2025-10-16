د. أحمد جلال: فوزنا بجائزة GTR لأفضل بنك في التجارة الخارجية بمصريعكس ثقة المؤسسات الدولية في ريادة البنك ودوره في تمكين المصدرين.

القاهرة: أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات EBank عن رعايته الاستراتيجية لفعاليات النسخة الثالثة من مؤتمرGTR Egypt 2025، أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في تمويل التجارة والتصدير، والذي تنظمه مؤسسة Global Trade Review (GTR) بمشاركة نخبة من البنوك المحلية والدولية، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الدولية، والمقرر انعقاده يوم 15 أكتوبر في فندق دوسيت القاهرة.

وتأتي رعاية EBank للحدث في إطار استراتيجيته المتكاملة لدعم قطاع الصادرات المصري وتعزيز أدوات تمويل التجارة الدولية، بما يرسخ دوره كمحرك رئيسي للنمو التجاري والاستثماري في مصر والمنطقة، ويؤكد البنك من خلال مشاركته في GTR Egypt 2025 التزامه بتطوير حلول تمويل مبتكرة تواكب التحولات العالمية وتدعم تنافسية المصدرين المصريين على الساحتين الإقليمية والدولية.

قد فاز البنك المصري لتنمية الصادرات EBank بجائزة “أفضل بنك في التجارة الخارجية بمصر لعام 2025” ، تقديراً لدوره البارز في دعم التجارة وتمويل الصادرات المصرية، وهو ما يعكس الثقة الدولية في ريادته المصرفية وقدرته على ابتكار حلول تمويلية تدعم الاقتصاد الوطني.

ويعد مؤتمر GTR Egypt 2025 في نسخته الثالثة منصة محورية لتبادل الخبرات وبحث آليات تطوير منظومة التمويل التجاري، بعد النجاح الملحوظ الذي حققته النسختان السابقتان. ويتناول المؤتمر هذا العام عدة محاور رئيسية تعكس أولويات المرحلة المقبلة في مشهد التجارة والتمويل المصري، حيث يتناول مكانة مصر كمركز استراتيجي للتجارة بين إفريقيا والشرق الأوسط، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد لفتح آفاق جديدة أمام التجارة المصرية، إلى جانب مناقشة مسار التعافي الاقتصادي وفرص استدامته. كما يُسلّط الضوء على الابتكار والتعاون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة للنمو، ويستعرض التمويل الموجّه للاستدامة ودور مصر كنموذج رائد في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة التحول الرقمي في التجارة وتمويل سلاسل التوريد من خلال تطبيق نموذج MLETR العالمي

وقد صرح الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات EBank قائلاً: "إن فوز EBank بجائزةGTR لافضل بنك في التجارة الخارجية بمصر2025 يعد تتويجاً لمسيرة طويلة من الجهود التي نبذلها لدعم المصدرين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية، كما تعكس هذه الجائزة ثقة المؤسسات الدولية في مكانة البنك وقدرته على قيادة منظومة تمويل الصادرات المصرية بما يتماشى مع أهداف الدولة في زيادة حصيلة الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطني".

وأضاف د. جلال: "مشاركتنا في GTR Egypt 2025 تأتي تأكيداً على التزام البنك بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المستدام، وتطوير أدوات تمويل متقدمة تتماشى مع سياسات البنك المركزي المصري في دعم الأنشطة الإنتاجية، ومع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار".

وأشار إلى أن EBank يضع على رأس أولوياته دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد محركات النمو المستدام، مؤكداً أن الابتكار في حلول التمويل، والاعتماد على التحول الرقمي، يمثلان الركيزة الأساسية لمستقبل قطاع التصدير المصري.

من خلال هذه المشاركة، يجدد البنك المصري لتنمية الصادرات التزامه بدعم توجه الدولة لتعظيم دور التجارة الخارجية كمصدر رئيسي للنمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، عبر بناء منظومة تمويل متكاملة تقوم على الابتكار والشراكة الفعالة بين البنوك والقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن EBank قد قام مؤخراً بإطلاق “Export Club”، وهو منصة متكاملة صُممت خصيصًا فرصة لتمكين المصدرين من الوصول إلى عملاء وشركاء دوليين، وفتح آفاق تجارية جديدة.

من خلال “Export Club”، يوفر EBank لأعضائه تقويمًا شاملًا لأبرز المعارض الدولية، مع خصومات حصرية بالتعاون مع كبار منظمي المعارض داخل مصر وخارجها، مما يتيح للمصدرين فرصة عرض منتجاتهم على نطاق أوسع، والتواصل مع شبكات أعمال متنوعة تدعم نموهم الإقليمي والدولي.

-انتهى-

#بياناتشركات