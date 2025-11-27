رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Faraday Future Intelligent Electric Inc. (ناسداك: FFAI) «فاراداي فيوتشر» أو «FF» الشركة العالمية الرائدة في منظومات التنقّل الكهربائي الذكي المشترَك، والمقرّ الرئيسي في ولاية كاليفورنيا، عن مشاركة «فاراداي فيوتشر» وذراعها «Faraday X» («FX») في قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال التي عُقدت مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدّمتا خلال الحدث عرضاً لنموذجهما الرائد FF 91 2.0 وللفئة الأولى من مركبات EAI-MPV «FX Super One».

وأعلنت FF وFX عزمهما التعاون مع «رأس الخيمة إنوفيشن سيتي» لتأسيس منظومة متكاملة للتنقّل الذكي (EAI)، إيذاناً بمرحلة جديدة في استراتيجية «الأقطاب الثلاثة» الخاصة بالشركة في الشرق الأوسط.

وتدير FF مركزاً إقليمياً للتصنيع والعمليات في إمارة رأس الخيمة يمتد على مساحة 108,000 قدم مربعة، ويضم مكاتب تشغيلية وورشة هندسية ومركز إنتاج متكامل، جرى تصميمه لدعم عمليات تصنيع مركبات FF و FX معاً. ومن خلال منهج يجمع بين تصدير التقنيات المتقدّمة والتصنيع المحلي، تسرّع الشركة وتيرة بناء منظومة التنقّل بالطاقة الجديدة في المنطقة.

كما كشفت الشركة عن استعدادها لتنظيم أول حفل تسليم عالمي لسيارات FX طراز FX Super One في دبي بتاريخ 27 نوفمبر، حيث ستقوم بتسليم أول مركبة FX للنجم الكروي العالمي أندريس إنييستا.

وقال تين موك، رئيس «فاراداي فيوتشر» في الإمارات، إن اختيار «رأس الخيمة إنوفيشن سيتي» مقراً إقليمياً للشركة يعكس طبيعة المنطقة الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية. وأضاف:

«إن إنوفيشن سيتي تُعد أول منطقة حرة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي عالمياً، وتتّبع استراتيجية طموحة في مجالات Web3 والأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والروبوتات — وهو ما يجسّد إدراكاً عميقاً لتلاقي التقنيات المستقبلية. وما يعزّز جاذبيتها أكثر هو بيئتها التعاونية الداعمة للأعمال، ما يمنحنا يقيناً بأن هذه هي المنصة المثالية لصياغة فصلنا التالي».

من جانبه، أكد بول دوالـيبي ، الرئيس التنفيذي لـ «رأس الخيمة إنوفيشن سيتي»، أن البصمة الابتكارية الأصيلة لدى FF وFX تنسجم بصورة وثيقة مع هوية «إنوفيشن سيتي»، مشيراً إلى أن الشركتين تُعدّان من أهم شركاء الابتكار لدى المنطقة الحرة، ومعرباً عن تطلعات كبيرة لمسار النمو المشترك داخل «مدينة الابتكار».

كما أعرب نبيل أرنوس ، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «رأس الخيمة إنوفيشن سيتي» ، عن تقديره لثقة FF وFX باختيار «إنوفيشن سيتي» مركزاً للإنتاج والتشغيل لطرازي FF 91 وFX Super One، مؤكداً أن هذا القرار يمثل «تصويتاً كبيراً بالثقة» ويعكس متانة البيئة الاستثمارية في الإمارة.

وعلى هامش الحدث، استعرضت FF و FX طرازَيهما الرائدين اللذين يجسّدان رؤية كل علامة تجارية:

FX Super One فئة EAI-MPV من الدرجة الأولى المخصّصة للمستخدمين المتميزين في دولة الإمارات، مُطلِقة فئة جديدة بالكامل من مركبات MPV في المنطقة .

فئة من الدرجة الأولى المخصّصة للمستخدمين المتميزين في دولة الإمارات، مُطلِقة فئة جديدة بالكامل من مركبات في المنطقة FF 91 2.0 أيقونة Ultra TechLuxury والمزوّدة بأرفع تقنيات الشركة وأرقى تفاصيل تصميمها، لتلبية احتياجات نخبة المستخدمين .

وقد تم الكشف رسمياً عن مركبة FX Super One في دبي بتاريخ 28 أكتوبر 2025. ويبلغ سعر طراز FX Super One AIHER Max في أسواق الشرق الأوسط 309,000 درهم إماراتي. وشهدت المركبة عقب طرحها خلال أول 48 ساعة ثلاث طلبات شراء B2B مدفوعة، شملت أكثر من 200 وحدة.

نبذة عن Faraday Future

تُعد Faraday Future شركة عالمية مقرها ولاية كاليفورنيا، متخصصة في تطوير منظومة التنقل الذكي الكهربائي. تأسست عام 2014 بهدف إعادة تعريف صناعة السيارات من خلال تجربة قيادة تتمحور حول المستخدم وتعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

ويجسد الطراز الرائد للشركة FF 91 رؤيتها في الجمع بين الفخامة، والابتكار، والأداء الفائق. وتركّز استراتيجية FX على طرح طرازات إنتاجية متقدمة تقنياً بمواصفات فاخرة، تستهدف شريحة أوسع من المستخدمين بأسعار تنافسية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.ff.com/

-انتهى-

