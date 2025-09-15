أعلنت لوسيديا، المنصّة الرائدة لإدارة تجربة العملاء (CXM) والمعزّزة بالذكاء الاصطناعي، عن مشاركتها كراعٍ فضي في مؤتمر E3 لتجربة العملاء، الذي يُعقد في فندق جي دبليو ماريوت – الرياض، خلال الفترة 29 – 30 سبتمبر 2025.

تأتي هذه المشاركة في ظل سعي المملكة إلى تسريع تحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث أصبحت تجربة العملاء أولوية رئيسية لدى 96% من الشركات. ويُعَدّ مؤتمر E3 منصّة محورية لمواكبة هذه الأولويات الوطنية، من خلال جمع قادة تجربة العملاء لعرض الاستراتيجيات والابتكارات وأفضل الممارسات، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتحليلات المتقدمة.

تأتي مشاركة لوسيديا عقب إتمامها جولة تمويلية من السلسلة (Series B) بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، لتُسجّل كأكبر جولة تمويلية في المنطقة للشركات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي. وستُسهم هذه الاستثمارات في تسريع خطط لوسيديا الاستراتيجية لتوسيع نطاق منصة الوكيل الذكي (AI Agent)، المصممة لأتمتة المهام التفاعلية مع العملاء، بما يشمل مجالات الدعم والمبيعات والتسويق، مع الالتزام الكامل بقوانين وتشريعات حماية البيانات الإقليمية.

وفي تصريحٍ رسمي، قال متحدث باسم لوسيديا:

"تجربة العملاء لم تعد مجرد شعار متداول، بل هي العامل الأهم الذي يحدد نجاح العلامة التجارية أو تعثّرها. وفي هذه الدورة من مؤتمر E3، تعرب لوسيديا عن حماسها لاستعراض أحدث ابتكاراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي التفاعلي (Agentic AI CX)، والاستماع الاجتماعي، والتفاعل متعدد القنوات. حلولنا تمكّن المؤسسات من تقديم تجارب عملاء شخصية، قابلة للتوسع، ومرتكزة على البيانات، سواء في المملكة العربية السعودية أو على مستوى المنطقة. وندعو زوّار جناحنا إلى خوض تجربة تفاعلية ملهمة، تمنحهم رؤية أوضح لمستقبل تجربة العملاء."

تركز شركة لوسيديا لإدارة تجربة العملاء على محرك ذكاء اصطناعي مُصمم باللغة العربية، يتميز بدقة تتجاوز 92%، ليُسجّل معيارًا مرجعيًا في هذا القطاع. ويخدم هذا المحرك مؤسسات رائدة في 11 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قطاعات الاتصالات، والقطاع المالي والمصرفي (BFSI)، والضيافة، والرعاية الصحية، والقطاع الحكومي. ومن خلال مشاركتها في مؤتمر E3، تسعى لوسيديا إلى بناء جسور تواصل مع قادة تجربة العملاء، واستعراض مستقبل إدارة تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإبراز كيفية تمكين المؤسسات من تعزيز الولاء، وخفض التكاليف، وتقديم تجارب شخصية ومتعددة القنوات على نطاق واسع.

ندعوكم لزيارة لوسيديا في الجناح A11 – قاعة جي دبليو، فندق جي دبليو ماريوت الرياض للتعرّف أكثر على أحدث حلولها في مجال إدارة تجربة العملاء.

جهات الاتصال :

للاستفسارات الصحفية يرجى التواصل مع dsalem@lucidya.com

#بياناتحكومية