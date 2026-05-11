استعرضت " du Tech " خلال مشاركتها كيف يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين سلاسل الإمداد عبر القطاع الصناعي الإماراتي .

أبوظبي، أعلنت "اصنع في الإمارات 2026"، المنصة الوطنية الرائدة لدعم القدرات الوطنية والمرونة في قطاع التصنيع بالدولة، عن اختتام مشاركة du Tech"، العلامة التجارية الفرعية التابعة لـ "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، بصفتها شريكاً استراتيجياً لـ"ملتقي الصناعات الاستراتيجية"، أحد أبرز المنصات الجديدة في النسخة الخامسة والأكبر من الفعالية، والتي أقيمت في الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي.

وجاءت النسخة الخامسة باستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالشراكة مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وشركة العماد القابضة «لِعماد»، ونظمته مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن". وجمعت "اصنع في الإمارات 2026" نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، والوفود الدولية، والرؤساء التنفيذيين، وقادة القطاع الصناعي، إلى جانب أبرز الجهات الفاعلة ضمن المنظومة الصناعية.

وبصفتها شريكاً استراتيجياً لـ"ملتقى الصناعات التكنولوجية"، قدمت "du Tech" منصة تقنية حصرية مخصصة للمدعوين، استعرضت خلالها الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية السحابية السيادية، والحلول الرقمية المتقدمة الموجهة لقطاع التصنيع.

كما شهد جناح الشركة عروضاً تفاعلية سلطت الضوء على محفظة "du Tech" من حلول الذكاء الاصطناعي الصناعية، بما يشمل تحسين عمليات التصنيع، وإدارة الأصول، وإدارة الجودة، وحلول إدارة الطاقة والمرافق.

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة "دو": "إن "اصنع في الإمارات" تمثل نقطة التقاء بين الطموح الوطني والإمكانات التكنولوجية، ونفتخر بكوننا الشريك الاستراتيجي الحصري لـ"ملتقى الصناعات التكنولوجية" ضمن هذا الحدث الوطني الأبرز. وتعكس مشاركتنا في "اصنع في الإمارات 2026" التزامنا الراسخ بدعم مسيرة التحول الصناعي في دولة الإمارات." وأضاف العوضي: "استعرضنا خلال مشاركتنا حلولاً مثبتة تسهم بالفعل في إعادة تشكيل عمليات التصنيع في المنطقة، حيث شكلت منصة "ملتقى الصناعات الاستراتيجية" نافذة على مستقبل الصناعة الذكية. كما استضفنا ما يزيد عن 75 ألف زائر على المنصة خلال مدة الفعالية وقمنا بتوقيع أربع شراكات استراتيجية مع هيئات ومؤسسات حكومية وشركات تكنولوجيا عالمية، بما يرسخ من مكانتنا كشريك وطني واستراتيجي رائد في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي."

ومنح "ملتقى الصناعات الاستراتيجية" "du Tech" منصة استراتيجية للتواصل المباشر مع صناع القرار الذين يقودون مستقبل القطاع الصناعي في دولة الإمارات، بما يعزز التزامها بدعم تطور الصناعة الوطنية وطموحات الدولة الأوسع في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وتمكن الزوار من الاطلاع على عروض حية لحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، صُممت لمعالجة تحديات التصنيع الواقعية، بدءاً من الصيانة التنبؤية وضمان الجودة، وصولاً إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين سلاسل الإمداد.

كما أظهرت العروض التفاعلية قدرة الذكاء الاصطناعي على رصد الاختلالات التشغيلية، واقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة، وتحقيق تحسينات ملموسة في الإنتاجية وكفاءة التكاليف.

وباعتبارها جهة متكاملة للتمكين الرقمي والابتكار تقدم حلولاً للتحول الصناعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، استعرضت "du Tech" قدراتها في مجالي الحوسبة السحابية السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، موضحةً كيف يمكن للحلول الآمنة أن تدعم أولويات دولة الإمارات في تحقيق الاستقلالية التكنولوجية، مع تلبية المتطلبات المتقدمة للعمليات الصناعية الحديثة.

نبذة عن "اصنع في الإمارات":

تُعد "اصنع في الإمارات" المنصة الوطنية الرائدة لدفع نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والتي يتم تنظيمها سنوياً. وتجمع المنصة في دورتها الخامسة، صنّاع القرار وقادة القطاع الصناعي والمستثمرين العالميين ورواد الأعمال والمبتكرين، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وحشد الاستثمارات، وتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية.

ومنذ إطلاقها، أسهمت المنصة في تسهيل توقيع اتفاقيات شراء وتوريد بمليارات الدراهم، وساهمت في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني عبر برنامج المحتوى الوطني(ICV)، إلى جانب دعم توسّع الشركات في الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات.

وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منصة "اصنع في الإمارات"، وتنظمها مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات مُدن، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة "أدنوك"، بما يدعم طموحات دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية الصناعية، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" ومئوية الإمارات 2071.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.moiat.gov.ae

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل على: media@moiat.gov.ae

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:

تتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة رسم السياسات الصناعية وتعزيز التحول التكنولوجي، ودعم تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، بما يسهم في بناء اقتصاد صناعي مستدام، حيث تمثل الصناعة العمود الفقري للاقتصاد والأمن الوطني، وتساهم في تحقيق الاستقرار والاستمرارية، وتعزيز المرونة والجاهزية والاستباقية الوطنية في مختلف الظروف.

وتأسست الوزارة في يوليو 2020 بهدف تمكين القطاع الصناعي الوطني وتسريع التحول الصناعي في الدولة، حيث تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات الوطنية الداعمة لنمو صناعات المستقبل ومرونة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الصناعية. وتعمل الوزارة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واستدامة سلاسل الإمداد، ودعم التحول التكنولوجي، والوصول إلى الأسواق العالمية، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الأغذية والأدوية والتكنولوجيا الطبية والدفاع والفضاء والطيران والاقتصاد الرقمي. كما تعمل الوزارة على تعزيز المحتوى الوطني، ودعم ريادة الأعمال وتمكين الكوادر الإماراتية، بما يساهم في دعم تنافسية المنتجات المصنعة في الإمارات في الأسواق المحلية والدولية. من خلال مبادرات مثل «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني (ICV)، وبرنامج التحول التكنولوجي الصناعي (TTP) تربط الوزارة المصنّعين والمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال بفرص المشتريات وممكنات التمويل والشراكات، بما يعزز نمو الأعمال ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.moiat.gov.ae للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل على: MEDIA@moiat.gov.ae

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

نبذة عن "مدن القابضة":

انضمت مجموعة أدنيك إلى محفظة مدن القابضة في العام 2024، بعد عملية استحواذ استراتيجية، مما عزز من تنوع واستدامة أعمال الشركة. وتتخذ مدن القابضة من أبوظبي مقرًا لها، وهي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتُعد من أبرز الجهات الاستثمارية في الدولة، إذ تمتلك كلٌ من مجموعة القابضة والشركة العالمية القابضة الحصة الأكبر فيها. ومن خلال محفظة أعمال متنوعة تغطي القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، تواصل مدن القابضة الاستثمار في مشاريع استراتيجية ومؤثرة، وتُسهم في تشكيل مستقبل الحياة الذكية>وتهدف الشركة إلى تحقيق قيمة طويلة الامد ، عبر ترسيخ مفاهيم الاستدامة، وتعزيز جودة الحياة، وبناء منظومة متكاملة للحياة الذكية.

نبذة عن مجموعة "أدنيك":

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بعملياتها التجارية المتنوعة، وكقوة رائدة في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى العالم. وتتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتتضمن قطاعات الأعمال لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والطعام والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة، مركز أدنيك أبوظبي الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن في المملكة المتحدة.

وتُعّد "كابيتال للفعاليات"، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، وتختص بتنظيم أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، والصناعات والرياضات البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية والمتنوعة، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم جهود إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية لتصبح مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لعملائها وشركائها الاستراتيجيين. كما أطلقت المجموعة في العام 2023 شركة "كابيتال بروتوكول"، التي تقدم خدمات المراسم والتشريفات الخاصة بكبار الشخصيات، ويتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الطعام والضيافة في مجموعة "أدنيك" من شركة "كابيتال للضيافة" وشركة "رويال لخدمات التموين"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع. والطاقة وقطاع الأعمال والصناعة ومراكز الفعاليات.

وتقدم "سياحة 365" ذراع المجموعة لإدارة الخدمات السياحية المتخصصة خدماتها لعملائها، كما تتولى إدارة شركة "كابيتال للعطلات"، وهي شركة سياحية عالمية متنامية وذات انتشار عالمي في الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وألمانيا.

وتضم مجموعة "أدنيك" في محفظتها "توفور54"، التي تعد إحدى محركات صناعة الإعلام والأفلام في أبوظبي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصدت العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

لاستفسارات وسائل الإعلام، يرجى التواصل عبر البريد الإليكتروني: ADNEC@Apcoworldwide.com

-انتهى-

#بياناتشركات