● فايد: حرصنا على رعاية هذا الحدث الهام من منطلق الدفع بالثقافة والنهوض بها وتشجيع المبدعين لتعزيز مكانة مصر الثقافية.

● فايد: يؤمن بنك أبوظبي الأول مصر بأهمية الاستثمار في جميع المواهب الواعدة بمختلف المجالات في المجتمع المصري، حيث يأتي ذلك التعاون تماشيًا مع استراتيجيتنا وشعارنا الجديد "النجاح يبني نجاح."

● مهدي: يقدم بنك أبوظبي الأول مصر جائزة مالية بإسمه للفائزين خلال الحفل تشجيعًا ودعمًا منه للمشاركين ولحثهم على تطوير التصاميم المختلفة في مصر.

القاهرة: أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك الأجنبية الخاصة العاملة في مصر، عن مشاركته ورعايته البلاتينية الرسمية لفعاليات جائزة القاهرة للتصميم “Cairo Design Award”، الملتقى الأكبر لدعم فنيات وإنجازات المصممين المصريين المتميزين، والتي أقيمت فعاليات دورتها الخامسة يوم 25 من نوفمبر الحالي.

ويمنح بنك أبوظبي الأول مصر 6 جوائز في مجالات متنوعة خلال فعاليات حفل Cairo Design Award، باسم جائزة بنك أبوظبي الأول الذهبية، والتي تُمنح في مجالات: تصميم الديكور، وتصميم المجوهرات، وتصميم المسطحات الخارجية، وتصميم الجرافيك، وتصميم الأزياء، والتصميم المعماري؛ وذلك انطلاقًا من تشجيعه للابتكار والابداع وبهدف إحداث تغيير هادف من خلال توفير المزيد من الفرص للأشخاص الذين باستطاعتهم خلق قيمة أكبر في العالم.

وقبل تقديمه لجائزة بنك أبوظبي الأول الذهبية، خاطب محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، الجمهور المتميز الذي ملأ قاعة الحفل بقصر البارون إمبان. وأشار إلى أن التأثير الحقيقي لجوائز الإبداع والابتكار يقاس من خلال إنجازات الفائزين في سعيهم إلى وضع مواهبهم ومعرفتهم في خدمة مجتمعاتهم.

وقال فايد: "حرصنا على رعاية هذا الحدث الهام من منطلق الدفع بالثقافة والنهوض بها وتشجيع المبدعين مما يعزز مكانة مصر الثقافية على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلًا عن التغلب على التحديات الاقتصادية والفجوة الرقمية والاجتماعية."

وأضاف فايد: "يؤمن بنك أبوظبي الأول مصر بأهمية الاستثمار في جميع المواهب الواعدة بمختلف المجالات في المجتمع المصري، حيث يأتي ذلك التعاون تماشيًا مع استراتيجيتنا وشعارنا "النجاح يبني نجاح"، حيث تقوم استراتيجية البنك على دعم مختلف المجالات والمجتمعات الفنية والإبداعية وترك أثر ملحوظ بها، لاسيما المواهب الواعدة من المبدعين والمصممين الشباب. إذ يعمل البنك على خلق بيئة مناسبة لتعزيز نمو تلك المواهب ليمثلوا مصر بصورة تليق بتاريخها العريق في الفن والإبداع المنشود به عالميًا."

كما عبر الأستاذ هشام مهدي، مؤسس جوائز القاهرة للتصميم (CDA)، عن سعادته بمشاركة بنك أبوظبي الأول مصر كراعي بلاتيني لفعاليات ro Design AwardCai، قائلاً: "تتميز مصر بوجود عدد كبير من المواهب المبدعة، وكذلك هذه النسخة من الحدث، وتأتي مشاركة بنك أبوظبي الأول مصر هذا العام دعماً للمواهب الشابة، حيث يعتبر البنك أحد المؤسسات المالية الرائدة التي تهتم بالفنون المختلفة، لذا يقدم بنك أبوظبي الأول مصر جائزة مالية بإسمه للفائزين عن كل فئة من فئات التصميم خلال الحفل تشجيعًا ودعمًا منه للمشاركين ولحثهم على تطوير التصاميم المختلفة في مصر.

الجدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول مصر يسعى دائمًا إلى ترك بصمة إيجابية في كافة المجالات، كما يولي اهتمامًا كبيرًا بممارسات التنمية المستدامة، ومنها دعم الصناعات الإبداعية، والتي تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تعمل على تعزيز مكانة الدول الثقافية على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلًا عن تطوير الاقتصاد العالمي.

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول - مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، رابع أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عقب دمج أصول بنك عوده مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 69 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، ويحرص على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لمختلف فئات العملاء، وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين والعملاء والموظفين. ويقدم بنك أبوظبي الأول - مصر مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه من الشركات والمؤسسات والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وd EMFTSE4Goo.

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