دبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلنت Bybit، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، عن إطلاق خدمات الإيداع والسحب البنكي المباشر بالدرهم الإماراتي لمستخدميها في دولة الإمارات، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسيرة توسّع المنصة إقليمياً، وذلك تحت إشراف هيئة سوق المال.

وتُمكّن هذه الخدمة الجديدة المستخدمين المؤهلين ضمن إطار ترخيص Bybit الصادر عن هيئة سوق المال من الإيداع والسحب بالدرهم الإماراتي بسلاسة مباشرة من أي حساب بنكي محلي عبر تحويلات بنكية آمنة، بما يسهم في تبسيط تجربة الإيداع في المنصة، ويعزز في الوقت ذاته من سهولة الوصول إلى خدمات الأصول الرقمية عبر منصة التداول المتطورة التي توفرها Bybit.

تكامل مُبسّط مع النظام المصرفي المحلي

من خلال شراكة استراتيجية مع أحد مزوّدي الخدمات المصرفية المحلية، باتت Bybit تتيح الآن التحويلات الفورية بالدرهم الإماراتي للمستخدمين المؤهلين. وتتوافر هذه الخدمة عبر موقع Bybit الإلكتروني وتطبيق الهاتف المتحرك، حيث تُعالج التحويلات عادةً بشكل فوري، مع الإشارة إلى أن بعض المعاملات قد تستغرق ما يصل إلى خمسة أيام عمل.

وللاستفادة من خدمات الإيداع والسحب بالدرهم الإماراتي، يتعيّن على المستخدمين استخدام حساب بنكي شخصي داخل دولة الإمارات مسجّل بالاسم ذاته لحساب Bybit الموثّق. ويسهم هذا النموذج في ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية وحماية المستخدمين من أي تأخير أو رفض محتمل للمعاملات.

بسيطة، منظَّمة، والأولى من نوعها في السوق

عبر إتاحة أول تجربة محلية للدخول إلى عالم العملات الرقمية ضمن إطار الترخيص الصادر عن هيئة سوق المال، تتمتع Bybit بمكانة قوية لتلبية الطلب المتنامي على خدمات العملات الرقمية الآمنة والمتوافقة مع الأطر التنظيمية في دولة الإمارات.

وفي هذا السياق، قال ديريك داي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Bybit: "يمثل إطلاق خدمات الإيداع البنكي المباشر بالدرهم الإماراتي خطوة مهمة نحو جعل تجربة الوصول إلى الأصول الرقمية أكثر سهولة للمستخدمين في دولة الإمارات. ولاشك أن Bybit ملتزمة بأعلى معايير الامتثال التنظيمي وبناء الثقة ضمن منظومة الأصول الرقمية الديناميكية في الدولة".

ويؤكد هذا التحديث الأخير التزام Bybit بتقديم حلول محلية مخصصة في واحدة من أكثر الأسواق تقدماً في تبنّي العملات الرقمية عالمياً، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والخامسة عالمياً ضمن تصنيف العملات الرقمية العالمي 2025 الصادر عن Bybit وDL Research.

عرض لفترة محدودة: إعفاء من الرسوم

احتفاءً بإطلاق قناة الإيداع والسحب الجديدة، أعلنت Bybit عن تخصيص مجموعة جوائز تصل قيمتها إلى 750,000 درهم إماراتي، وذلك خلال الفترة من الآن وحتى 28 فبراير 2026. ولمدة محدودة، سيتمكن المستخدمون المؤهلون أيضاً من الاستفادة من الإعفاء من الرسوم على عمليات الإيداع بالدرهم الإماراتي عبر أحد مزوّدي الخدمات المصرفية المحلية. ويتاح العرض للمستخدمين الجدد الذين يسجّلون ضمن إطار ترخيص هيئة سوق المال ويستكملون التحقق من الهوية، المستوى الأول أو التحقق التجاري. ويمكن للمشاركين المؤهلين الحصول على مكافآت تصل إلى 200 درهم بمجرد إجراء إيداع أولي بقيمة 400 درهم عبر التحويل البنكي، أي ما يعادل تعزيزاً بنسبة 50% منذ اليوم الأول. كما تتوفر مكافآت إضافية تتجاوز 300 درهم عند استكمال مهام أخرى تشمل شراء العملات الرقمية، والتداول، وتنفيذ إحالات ناجحة.

تُطبَّق الشروط والأحكام. وللمزيد من المعلومات حول العرض الترويجي المتاح لفترة محدودة، بما في ذلك القيود ومتطلبات الأهلية، يمكن للمستخدمين زيارة: Bybit - Marhaba AED.

وللاطلاع على الدليل الإرشادي خطوة بخطوة لعمليات الإيداع والسحب بالدرهم الإماراتي عبر موقع Bybit الإلكتروني وتطبيق Bybit، يمكن للمستخدمين زيارة :Bybit Learn – تعلم كيفية إيداع وسحب الدرهم الإماراتي على منصة Bybit عبر التحويل المصرفي المحلي

إخلاء مسؤولية: يتاح هذا العرض حصرياً للمستخدمين المسجّلين ضمن إطار ترخيص هيئة سوق المال والذين انضمّوا إلى Bybit اعتباراً من 19 يناير 2026 أو بعده. وتخضع المشاركة لاستيفاء شروط ومتطلبات الأهلية. ولا يتوفر هذا العرض لسكان إمارة دبي. وسيتم تسجيل جميع المستخدمين الجدد، باستثناء المستخدمين من البرازيل والهند والمملكة المتحدة، ضمن كيان Bybit Virtual Asset Platform Operator L.L.C S.P.C، وهو كيان خاضع لتنظيم هيئة سوق المال في دولة الإمارات، وذلك فيما يخص عروض المنتجات المعمول بها.

