المنامة : حصد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية(BIBF) ، المؤسسة الوطنية الرائدة في التدريب والتعليم، جائزة أفضل مؤسسة تعليمية وتدريبية ضمن جوائز الأعمال الآسيوية العربية 2025، التي نظمها مجلس الأعمال الآسيوي العربي، وأقيم حفلها بفندق كراون بلازا - المنامة، بحضور نخبة من القيادات الاقتصادية والجهات الحكومية والخاصة من آسيا والمنطقة العربية.

وتأتي هذه الجائزة تقديراً إنجازات المعهد في مجالات الابتكار والتميّز المؤسسي، وإقراراً بمسيرته الرائدة في تطوير قطاع التعليم والتدريب المالي والمصرفي على مستوى المنطقة، باعتباره أحد أبرز المساهمين في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز تنافسية الكفاءات البشرية. كما تعكس هذه الجائزة الدور المحوري للمعهد في دعم الابتكار والريادة، وترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد للمعرفة والتطوير، بما ينسجم مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تضع تنمية رأس المال البشري في صميم أولوياتها، وتؤكد مكانة المملكة كوجهة إقليمية وعالمية للتميز في مجالات التعليم والتدريب.

بهذه المناسبة، صرّح الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF قائلاً: "يمثل هذا التكريم اعترافاً دولياً بمكانة البحرين الرائدة كمركز مالي وتعليمي في المنطقة، ويعكس دور المعهد المحوري في بناء القدرات البشرية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، بما يسهم في ترسيخ موقع المملكة على خارطة المراكز المالية العالمية."

ويؤكد فوز المعهد بهذه الجائزة دوره الريادي في دعم الابتكار والريادة، وتوسيع نطاق برامجه الأكاديمية والتدريبية، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري وإعداد قادة المستقبل في القطاعات المالية والمصرفية والتكنولوجية.

