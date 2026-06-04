القاهرة، أعلنت شركة باراجون | أدير، الرائدة في تطوير الوجهات متعددة الاستخدامات من الجيل الجديد، عن مشاركتها في فعاليات أكبر منصة اقتصادية لتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاستراتيجية بالسوق المصرية والتي تقيمها عقارات النيل Nile Property Expo والجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، في الفترة من 3 إلى 4 يونيو 2026 بالعاصمة البريطانية لندن. وجاءت المشاركة ضمن الوفد المصري الذي يضم معالي المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب معالي السفير أشرف سويلم، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، ومعالي السفير مارك برايسون- ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى مصر ونائب رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC)، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة.

جمع المؤتمر نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، والمستثمرين المؤسسيين، وقادة القطاع الخاص من البلدين، لاستكشاف فرص الاستثمار العابرة للحدود في قطاعات العقارات، والبنية التحتية، والتنمية العمرانية، والقطاعات القائمة على الابتكار.

وخلال مشاركته في الجلسة الرئيسية الأولى للمنتدى بعنوان «من الإصلاح إلى العوائد: فرص الاستثمار في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني»، استعرض المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون أدير، رؤيته حول المقومات التي تعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، والدور المتنامي للتطوير العقاري المتكامل في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما ناقشت الجلسة عددًا من المحاور الاستراتيجية، من بينها الحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب، وأطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآليات تخصيص الأراضي، وتيسير إجراءات التراخيص، إلى جانب الفرص الواعدة التي تتيحها الزيادة السكانية والتوسع العمراني في مصر، والطلب المتنامي على المجتمعات العمرانية المخططة والمستدامة. كما تناولت الجلسة دور المؤسسات المالية والبنوك المصرية في دعم الاستثمارات الأجنبية من خلال حلول التمويل والتسهيلات الائتمانية، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال ودعم تنفيذ مشروعات التنمية طويلة الأجل.

وفي هذا السياق، قال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون | أدير: "تعكس مشاركتنا في بعثة الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال (BEBA) إيماننا بأهمية دور القطاع الخاص في تطوير مشروعات نوعية قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. فمع قوة العلاقات المصرية البريطانية وتزايد اهتمام المستثمرين بالمنطقة، تبرز فرص كبيرة لبناء شراكات فعّالة في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية والتنمية العمرانية. واليوم، لم يعد القطاع العقاري مجرد نشاط اقتصادي محلي، بل أصبح منصة استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي ودعم التنمية وخلق قيمة اقتصادية طويلة الأجل"

وأضاف: "يُجسّد هيكل الشراكة المصرية–السعودية القائم وراء باراجون | أدير نموذجًا للتعاون يمكن تكراره مع المستثمرين الدوليين الراغبين في تحقيق انكشاف طويل الأجل على قصة النمو في مصر، كما يوفّر إطارًا عمليًا لتعزيز التعاون العابر للحدود في المستقبل. في مشروع سمو بوليفارد، نُطبق هذه الرؤية من خلال نموذج تطوير متعدد الاستخدامات يستند إلى معايير عالمية، ويجمع بين الضيافة، والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، والتخطيط العمراني المرتكز على المساحات العامة، والبنية التحتية للابتكار ضمن وجهة متكاملة واحدة. ويشمل ذلك حرم الذكاء الاصطناعي بالمشروع، الذي يرتكز على شراكات مع شنايدر إلكتريك، و‫اورنچ مصر، وPlug and Play، إلى جانب برنامج AI100، الذي يهدف إلى دعم 100 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وذلك في إطار أجندة التحول الرقمي الأوسع في مصر. كما يجمع المشروع نخبة من الشركاء الدوليين والمرتبطين بالمملكة المتحدة في مجالات التصميم والضيافة والخدمات الاستشارية، بما في ذلك Gensler، وHilton، وWiedemann Lampe، بما يعكس قدرة مصر على دمج الخبرات العالمية بنجاح في الجيل الجديد من مشروعات التنمية العمرانية. ننظر إلى مشروع سمو بوليفارد باعتباره نموذجًا عمليًا لهذا النهج القائم على الشراكات، حيث يبرهن على كيف يمكن للتعاون العابر للحدود، كما يتجسد في نموذج الشراكة المصرية السعودية، أن يشكل إطارًا للتعاون المؤسسي طويل الأجل في مسيرة التطور العمراني في مصر."

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى الاستثمار الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال (BEBA) يُعد جزءًا من فعاليات معرض عقارات النيل – لندن (Nile Property Expo)، أكبر مؤتمر اقتصادي للترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصرية بالمملكة المتحدة. وتعكس مشاركة باراجون | أدير في كلا الحدثين استراتيجية تواصل متكاملة تهدف إلى تعزيز الحوار مع المستثمرين البريطانيين والمستشارين والجهات والمؤسسات الاستثمارية على مدار شهر يونيو. ومن خلال الاستفادة من هاتين المنصتين المتكاملتين، تسعى الشركة إلى توسيع قنوات التواصل الدولية أمام الشركات المصرية، وتيسير التفاعل المباشر مع المستثمرين المؤسسيين والشركاء العالميين وأفراد الجاليات المصرية بالخارج المهتمين بالمشاركة طويلة الأجل في مسيرة نمو قطاعي العقارات والبنية التحتية في مصر.

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عن باراجون | أدير:

تُعد باراجون | أدير شراكة استراتيجية تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية برؤية مشتركة لمستقبل التطوير العمراني، حيث توحد بين شركة أدير إنترناشيونال، الذراع الاستثمارية لسمو القابضة، وشركة باراجون للتطوير العقاري في مصر، بالاعتماد على قوة الاستثمار الإقليمي والخبرة المحلية.

وتهدف الشراكة إلى إعادة تصور المدن من خلال تقديم بيئات متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للتطوير العقاري، حيث تتقاطع الثقافة والابتكار وجودة الحياة. وتسعى من خلال مشروعاتها إلى تشكيل جيل جديد من الوجهات العمرانية القائمة على الترابط والقيمة طويلة الأجل ورؤية مستقبلية للحياة.