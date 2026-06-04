يبدأ المؤتمر الافتراضي HC-Avior Egypt Virtual Conference يوم 8 يونيه ويستمر حتى 11 يونيه، ويُقدَم رؤى حول فرص الاستثمار الواعدة في سوق الأسهم المصرية لمؤسسات مالية من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وجنوب إفريقيا ومصر. سيلتقي المستثمرون عبر منصة اجتماعات الكترونية بممثلي حوالي 25 شركة مدرجة في البورصة المصرية (EGX) من خلال اجتماعات مجمعة وأخرى ثنائية.

علق حسن شكري، العضو المنتدب لشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات: " في ظل استمرار الأسواق العالمية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية وتغير أولويات المستثمرين، نفخر بتنظيم هذه المبادرة للعام السادس على التوالي بالشراكة مع شركة Avior. يوفر المؤتمر منصة فريدة تجمع بين الشركات الرائدة والمستثمرين الإقليميين والدوليين الباحثين عن فرص نمو في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. كما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، ويُبرز عمق ومرونة الفرص الاستثمارية طويلة الأجل التي يوفرها سوق المال المصري."

لمزيد من التفاصيل حول Avior Capital Markets، يرجى زيارة: https://avior.co.za/

لمزيد من التفاصيل حول الوساطة اتش سى، يرجى زيارة: https://www.hc-si.com/

حول Avior Capital Markets:

Avior Capital Markets (Pty) Ltd هي شركة بحوث وتداول أوراق مالية مستقلة ومعترف بها عالميًا تقدم أبحاثًا متعمقة وثاقبة في مجموعة واسعة من الأسهم وأدوات الدخل الثابت والمشتقات المالية في جنوب إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. Avior Capital Markets US LLC هي مسئول تداول - تاجر مسجل لدىFINRA بكود (CRD # 172595) تم انشاءه لهذا الغرض في ولاية ديلاوير ويقع مقرها الرئيسي في 630 Fifth Avenue ، نيويورك ، نيويورك 10111.

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

"اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات "هي شركة تابعة لبنك الإستثمار "اتش سى للأوراق المالية والاستثمار" الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين - الجيزة، مصر.

لمعلومات أكثر، يرجى زيارة:

www.hc-si.com

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