بيروت: افتتح وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم قاعة التدريب التكنولوجي والمهاري التي تم تجهيزها بالتعاون ما بين مجموعة طلال أبوغزاله العالمية وشركة هواوي والجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا AUST.

وخلال الحفل، أعرب الوزير عن فخره بتعاون المؤسسات الثلاث في هذا الإنجاز، مشيرا إلى الدعم المستمر من الدكتور طلال أبوغزاله للوزارة، وخاصة تقديم 67 جهاز كمبيوتر محمول دون أي مقابل رغم تكلفتها التي تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.

وقال نائب رئيس الجامعة الدكتور رياض صقر أن المركز مخصص لتدريب الجميع وخاصة موظفي القطاع العام في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإشراف وزارة العمل، وتطوير مهاراتهم وخبراتهم المعرفية، عبر التعاون ما بين الجامعة و"هواوي".

من جانبه قال ممثل الدكتور طلال أبوغزاله، الأستاذ برهان الأشقر أن ما قدمه الدكتور أبوغزاله لاستكمال تجهيز هذ القاعة، هو أحد المسؤوليات التي يتولاها تجاه لبنان، مشيرا إلى أن منصة طلال أبوغزاله للتدريب الرقمي التي توفر أكثر من 300 برنامجا تدريبيا على استعداد لتلبية احتياجات موظفي وزارة العمل التدريبية، ومعلنا في ذات الوقت عن افتتاح مصنع أبوغزاله للتقنية مع بدايات عام 2024 ليكون الأول من نوعه في لبنان لصناعة الأجهزة الرقمية الذكية من حواسيب محمولة ولوحية وهواتف ذكية في مقر الجامعة اللبنانية.

من جانبه قال ممثل شركة هواوي في الحفل الأستاذ محمد شرارة أن الشركة تعتز بهذا التعاون، وسيكون لها الدور المستمر في برامج التدريب وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وآفاق الجيل الخامس من شبكات الاتصالات النقالة وغيرها من التطبيقات والتقنيات الحديثة التي باتت المعرفة بها أكثر من ضرورية.

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