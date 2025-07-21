القاهرة: أعلنت سوديك، شركة التطوير العقاري الرائدة في مصر، عن فوز مشروعها المتميّز "أوجامي"، المُقام على مساحة 440 فدانًا بالساحل الشمالي، بجائزة "أفضل مخطط عام" ضمن جوائز Architecture Leaders Awards 2025 التي نظمتها مجلة Design Middle East في دبي. وقد حصد المشروع، من تصميم مجموعةDLR، هذه الجائزة المرموقة تقديرًا لتصميمه المبتكر الذي يجمع بين مفاهيم الاستدامة البيئية والأثر الاجتماعي.

يضع مشروع أوجامي تعريفًا جديدًا لمفهوم الحياة الشاطئية في الساحل الشمالي، بفضل مخططه العام الذي يتميز بالبساطة والتفاصيل الدقيقة المستوحاة من الثقافة اليابانية. ويضم المشروع فندقًا ومطعمًا ووحدات فندقية تحمل علامة "نوبو" الحصرية، إلى جانب تصاميم معمارية راقية، ومساحات خضراء مفتوحة، وواجهة شاطئية تمتد على طول 800 متر.

يتميز أوجامي بشبكة واسعة من المساحات المفتوحة التي تربط بسلاسة بين الأحياء السكنية ومناطق الضيافة وأماكن التجمع، كما تم تخصيص 24% من مساحة المشروع للمناطق الخضراء، و5.6% للمسطحات المائية، حيث يركز المخطط العام للمشروع على تحقيق التوازن البيئي، وسهولة التنقل، والانسجام مع الطبيعة على المدى الطويل.

وتعليقًا على هذه الجائزة، قال أيمن عامر، مدير عام سوديك: "انطلق مشروع أوجامي من رؤية استثنائية تتمثل في نقل مجموعة من أرقى التجارب العالمية إلى مصر. فمنذ البداية، لم نسعى فقط لتطوير مشروع ساحلي تقليدي؛ بل كانت رؤيتنا انشاء وجهة تتميز بتصميم عالمي، وتجربة معيشية فريدة، وطابع ثقافي مختلف. ويعد حصول مشروع أوجامي على جائزة " أفضل مخطط عام" تأكيداً على هذه الرؤية، ويعكس التزامنا بتطوير وجهات ساحلية تتخطى كل التوقعات في الساحل الشمالي."

يأتي هذا التقدير بمثابة تقدير هام من نخبة من خبراء القطاع، والذين أشادوا بالتصميم المتميز لمشروع أوجامي المستوحى من الثقافة اليابانية، ورؤيته المستقبلية التي تنعكس في كافة تفاصيل المشروع، فضلاً عن اعتماده على استراتيجيات التصميم المستدام لتقليل الأثر البيئي، وموقعه المتميز الذي يعزز جودة الحياة، مما يضع معياراً جديداً للمشروعات الكبرى في تلك المنطقة.

تم إطلاق مشروع أوجامي عام 2024، ويعد أكبر مشروع ساحلي لسوديك حتى الآن. ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى منه في 2028، مع توقع استكمال المشروع بالكامل بحلول 2029.

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