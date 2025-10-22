لندن- تستضيف شركة AM Best مؤتمرها السنوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الثلاثاء الواقع في 25 نوفمبر 2025 في فندق كمبينسكي ذا بوليفارد في دبي.

خلال الحدث، سيناقش كبار المحللين في AM Best وكبار المسؤولين التنفيذيين في هذا االمجال من شركات التأمين وإعادة التأمين الإقليمية التطورات الأخيرة ويتوقعون تأثيرها على أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأمد القريب إلى المتوسط.

يتضمن جدول الأعمال ما يلي:

تحديثات التأمين وإعادة التأمين العالمية والمحلية

ديناميكيات السوق وملاحظات التصنيف في منطقة مجلس التعاون الخليجي

جلسة نقاشية مع الرؤساء التنفيذيين لمناقشة حالة أسواق الشرق الأوسط، مع Omer Elamin ، رئيس Orient Group ؛ و Farid Joseph Saber ، رئيس العمليات في Gulf Insurance Group ؛ و Dawoud Sulaiman Al Duwaisan ، الرئيس التنفيذي لشركة Kuwait Re .

، رئيس ؛ و ، رئيس العمليات في ؛ و ، الرئيس التنفيذي لشركة . عرض تقديمي حي للجنة التصنيف لتقديم توضيح أفضل للحضور و اعطاء دوافع وراء قرارات التصنيف.

يبدأ التسجيل في الحدث الذي يستمر نصف يوم في الساعة 9 صباحًا بتوقيت جرينتش مع ملاحظات افتتاحية في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. وسيختتم الحدث بغداء تواصل للمشاركين للتواصل مع AM Best وغيرهم من المتخصصين في الصناعة. للتسجيل ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة الحدث.

AM Best هي وكالة عالمية لتصنيف الائتمان وناشر للأخبار وموفر لتحليلات البيانات متخصصة في صناعة التأمين. يقع مقر الشركة في الولايات المتحدة، وتعمل في أكثر من 100 دولة ولها مكاتب إقليمية في لندن وأمستردام ودبي وهونغ كونغ وسنغافورة ومكسيكو سيتي. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.ambest.com .

