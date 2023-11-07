بحضور أكثر من 10,000 مشارك من الكوادر الصحية وصانعي القرار.. مؤسسة ميرك تطلق مؤتمرها السنوي Africa Asia Luminary 2023

نظمت مؤسسة ميرك، الذراع الخيري لمجموعة ميرك الألمانية، النسخة العاشرة من مؤتمرها السنوي في الهند، حيث افتتح المؤتمر الدكتور فرانك ستانجنبرج-هافركامب، رئيس مؤسسة ميرك BOT؛ و الدكتورة رشا قلج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك ، والسيدات الأوائل الأفريقيات من 11 دولة؛ السيدة نيو جين ماسيسي، السيدة الأولى لجمهورية بوتسوانا؛ السيدة أنجيلين ندايشيمي، السيدة الأولى لجمهورية بوروندي؛ الدكتورة ديبورا كاتيسا كارفالو، السيدة الأولى لجمهورية كابو فيردي؛ السيدة بريجيت تواديرا، السيدة الأولى لجمهورية أفريقيا الوسطى؛ والسيدة فاتوماتا باه بارو، السيدة الأولى لجمهورية غامبيا؛ والسيدة ريبيكا أكوفو أدو، السيدة الأولى لجمهورية غانا؛ السيدة كلار ماري وياه، السيدة الأولى لجمهورية ليبيريا؛ والسيدة مونيكا تشاكويرا، السيدة الأولى لجمهورية ملاوي؛ السيدة ماريا دي فاتيما فيلا نوفا، السيدة الأولى لجمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية؛ أماي الدكتورة أوكسيليا منانغاغوا، السيدة الأولى لجمهورية زيمبابوي؛ السيدة دينيس نياكيرو تشيسكيدي، السيدة الأولى لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت الدكتورة رشا قلج: "أنا فخورة جدًا بتشريف السيدات الأوائل في أفريقيا وسفراء "أكثر من مجرد أم"، في مؤتمرنا السنوي. لقد تبادلنا معًا الخبرات وناقشنا تأثير برامجنا لتحسين رعاية المرضى ورفع مستوى الوعي حول مجموعة واسعة من القضايا الاجتماعية والصحية الحساسة والحرجة. وقد حضر المؤتمر أكثر من 10,000 مشارك من مقدمي الرعاية الصحية وصانعي القرار والباحثين والأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام من 70 دولة، واستفادوا من خمس جلسات علمية واجتماعية متوازية لتعزيز قدرات الرعاية الصحية وأضافت : " فخورة للغاية بجهودنا في مؤسسة ميرك التي قدمت أكثر من 1700 منحة دراسية للأطباء الشباب من 50 دولة في 42 تخصصًا بالغ الأهمية وغير مكتمل الخدمات، و أصبح الكثير منهم أول المتخصصين في بلدانهم. لذا فأقول دائما : "نحن نصنع التاريخ مع شركائنا".

تعد مؤسسة ميرك جزءًا من تراث أفريقيا، تفضل بزيارة: www.merck-foundation.com

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