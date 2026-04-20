المنامة، مملكة البحرين : حصدت إنفورما البحرين جائزتين عالميتين مرموقتين في قطاع المعارض والفعاليات، وذلك تقديرًا للنجاح الاستثنائي الذي حققته جهودها التسويقية المصاحبة لـ معرض الخريف 2025 من إنفورما. فقد فازت الشركة بجائزة "فريق التسويق للعام" ضمن جوائز إيه إي أو بيبولز أووردز (AEO People’s Awards)، فيما حصد معرض الخريف جائزة "أفضل حملة تسويقية لمعرض استهلاكي" ضمن جوائز مجلة Exhibition News 2026، وذلك في لندن بالمملكة المتحدة.

وتحتفي جوائز AEO People’s Awards بالتميّز في قطاع المعارض والفعاليات، من خلال تكريم الأفراد والفرق المتميزة التي تُظهر الابتكار والإبداع والقدرة على تحقيق أثر ملموس وقابل للقياس. أما جوائز مجلة Exhibition News، فتُعد من أبرز الجوائز السنوية في قطاع المعارض بالمملكة المتحدة، حيث تكرّم الإنجازات الاستثنائية للمنظمين والفرق ومراكز المعارض والمورّدين والأفراد الذين حققوا تميزًا لافتًا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وقد أُقيمت نسخة عام 2026 في 27 مارس 2026 في فندق بارك بلازا وستمنستر بريدج في لندن، وتستقطب سنويًا أكثر من 750 متخصصًا في قطاع المعارض.

وتأتي هذه الجوائز العالمية عقب النجاح اللافت الذي حققته نسخة عام 2025 من معرض الخريف من إنفورما، والتي استقطبت أكثر من 200,000 زائر على مدى 10 أيام، مسجلةً بذلك حضورًا قياسيًا عزز مكانة المعرض كواحد من أبرز الفعاليات التجارية والترفيهية في مملكة البحرين. كما سجل المعرض نموًا بنسبة 112.6% في حجم المبيعات، وارتفاعًا بنسبة 15.7% في عدد العارضين، وزيادة بنسبة 8.3% في عدد الدول المشاركة، إلى جانب توسع بنسبة 40% في إجمالي مساحة المعرض مقارنةً بالعام السابق.

كما استقطب معرض الخريف من إنفورما 2025 أكثر من 600 عارض يمثلون أكثر من 24 دولة، وضم أجنحة دولية ومنتجات مستوردة بالآلاف، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية العائلية، بما أسهم في ترسيخ سمعة مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد لاستضافة المعارض والفعاليات.

وتسلمت الجائزة بالنيابة عن إنفورما ماركتس البحرين السيدة حنان ليدوني، رئيس قسم التسويق في إنفورما البحرين، التي أعربت عن فخرها بهذا الإنجاز الجماعي لفريق معرض الخريف، مؤكدةً التزام الشركة بمواصلة تقديم حملات مبتكرة تركّز على الجمهور وتدعم النمو المستمر لقطاع الفعاليات في المملكة، وذلك بقيادة السيد محمد إبراهيم، المدير العام.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد محمد إبراهيم، المدير العام لشركة إنفورما البحرين، قائلًا: "تعكس هذه الجوائز العالمية الجهود الاستثنائية والإبداع والتركيز الاستراتيجي لفريق التسويق لدينا، والتي كان لها دور محوري في الارتقاء بمعرض الخريف إلى مستويات جديدة من النجاح. وقد أسهمت قدرة الفريق على تنفيذ حملات متكاملة وعالية التأثير وذات نتائج قابلة للقياس في تعزيز مكانة المعرض وتوسيع نطاق حضوره محليًا ودوليًا."

وأضاف: "يسرنا كذلك أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة السياحة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ومركز البحرين العالمي للمعارض، على دعمهم القيّم وتعاونهم المستمر. لقد كان لهذه الشراكة الإيجابية دور أساسي في مواصلة نمو ونجاح معرض الخريف، وهي تعكس التزامًا مشتركًا بتطوير قطاعي المعارض والسياحة في مملكة البحرين."

وتُعد إنفورما البحرين جزءًا من مجموعة إنفورما، وهي مجموعة دولية رائدة في مجالات الفعاليات والخدمات الرقمية والبحث الأكاديمي. ومن خلال معارضها ومنصاتها العالمية، تعمل الشركة على ربط الشركات ببعضها البعض، وتعزيز الابتكار، ودعم النمو الاقتصادي في القطاعات الرئيسية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للمعارض والمؤتمرات.

نبذة عن إنفورما البحرين:

تُعد إنفورما البحرين الجهة الأكثر موثوقية في تنظيم المعارض التجارية الكبرى في المملكة، وتشمل أبرز فعالياتها معرض الخريف ومعرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية ومؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز وعلوم الأرض البترولية "ميوس جيو". وتعمل الشركة تحت مظلة "إنفورما" العالمية، مستفيدة من عقود من الخبرة الإقليمية في تنظيم الفعاليات التي تجمع بين المشترين والبائعين وتدعم الابتكار في قطاعات الرفاهية والحرف المتخصصة. وتستفيد إنفورما البحرين من شبكة عالمية تغطي أكثر من 30 دولة، وتعاون مع أكثر من 450 علامة متخصصة بما يسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز عالمي للمعارض المميزة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.informamarkets.com

