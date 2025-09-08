الإعلان النهائي عن الفائزين يوم 11 سبتمبر الجاري

الشارقة، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة القائمة القصيرة للدورة الـ12 من «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025»، متضمّنةً 74 مرشحاً جرى اختيارهم عقب اجتماع اللجنة العليا للتحكيم، ضمن 23 فئة موزعة على خمسة قطاعات رئيسية تشمل جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، والجوائز الفردية، وجوائز الشركاء، وجوائز لجنة التحكيم، إلى جانب جوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي.

واستقبلت الجائزة هذا العام أكثر من 2600 ملف، تأهل منها بعد الفرز الأولي أكثر من 600 مشاركة من 37 دولة، فيما بلغ 170 ملفاً مرحلة التقييم لدى لجنة تحكيم الجائزة المكونة من نخبة من الخبراء والمختصين في الإعلام والإدارة، وهم سعادة محمد جلال الريسي، رئيس لجنة التحكيم للجائزة، وسعادة الدكتور علي بن قاسم بن جواد اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة، والدكتور يسار جرار، مستشار استراتيجي، والدكتور أحمد عبد الرحمن العرفج، كاتب وإعلامي، وسعادة سامي الريامي، كاتب وإعلامي، وسعادة شهاب الحمادي، نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الإدارية والمالية، وسعادة علي جابر، مدير عام قنوات "أم. بي. سي" وعميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية بدبي، والأستاذ محمد ماجد السويدي، مدير قناة الشارقة الرياضية، ومنى الشاذلي، إعلامية مصرية.

ومن المقرر، أن تُعلن الأسماء النهائية للفائزين يوم 11 سبتمبر 2025، تزامناً مع اليوم الختامي للدورة الـ14 من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» الذي ينعقد يومي 10 و11 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة».

القوائم القصيرة حسب الفئات

أولاً: الجهات الحكومية والمنظمات الدولية

أفضل منظومة اتصال متكاملة القيادة العامة لشرطة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (المملكة العربية السعودية) الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (الإمارات العربية المتحدة)

أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي وزارة الإعلام (المملكة العربية السعودية) هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) وزارة الداخلية (المملكة العربية السعودية)



أفضل اتصال يستهدف الشباب (للجهات الحكومية والمنظمات الدولية فقط)

أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (المملكة العربية السعودية) القيادة العامة لشرطة أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) YouthNet Global (جمهورية بنغلاديش الشعبية)

أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب المعهد الدولي للزراعة الاستوائية IITA (جمهورية نيجيريا الاتحادية) وزارة الشباب والرياضة (جمهورية أذربيجان) مدينة الشارقة للإعلام «شمس» (الإمارات العربية المتحدة)

أفضل استراتيجية لاتصال الأزمات دائرة الإسكان – الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) وزارة البلديات والإسكان (المملكة العربية السعودية) القيادة العامة للدفاع المدني – دبي (الإمارات العربية المتحدة)



ثانياً: الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص

أفضل محتوى اتصالي وإعلامي القطاع الحكومي والمنظمات الدولية: مركز أبوظبي للإحصاء (الإمارات العربية المتحدة) وزارة الإعلام (المملكة العربية السعودية) وزارة الصحة ووقاية المجتمع (الإمارات العربية المتحدة القطاع الخاص: Touch لصناعة المحتوى والتسويق الإبداعي (المملكة العربية السعودية) «دو» (الإمارات العربية المتحدة) «أتنفّس للإنتاج الإبداعي» (مملكة البحرين)



أفضل ممارسة اتصالية في دعم المسؤولية الاجتماعية القطاع الحكومي والمنظمات الدولية: الهيئة العامة للترفيه (المملكة العربية السعودية) بلدية مدينة العين (الإمارات العربية المتحدة) شرطة دبي (الإمارات العربية المتحدة)

القطاع الخاص: Touch لصناعة المحتوى والتسويق الإبداعي (المملكة العربية السعودية) Neurabloom المتخصصة بالأنشطة المجتمعية والصحة الإنسانية (المملكة المتحدة)



أفضل رسائل اتصالية عبر عناصر القوة الناعمة صندوق أبوظبي للتنمية (الإمارات العربية المتحدة) وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (الإمارات العربية المتحدة) مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات (الإمارات العربية المتحدة)



الإبداع في الاتصال الموجّه للأطفال واليافعين القطاع الحكومي والمنظمات الدولية:



هيئة التراث (المملكة العربية السعودية)

مؤسسة أطفال الشارقة (الإمارات العربية المتحدة)

القطاع الخاص:

«ديجيتل ميديا» (المملكة الأردنية الهاشمية)

«أكاديمية الإعلام الجديد» (الإمارات العربية المتحدة)

«سبيستون» (الإمارات العربية المتحدة)



أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية مجموعة «تحدّث العربية» القابضة (المملكة العربية السعودية) «مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية» (المملكة العربية السعودية)



ثالثاً: الجوائز الفردية

أفضل مبادرة شبابية في الاتصال أحمد قاسم (جمهورية مصر العربية) نصيرة العرابي- مكتب الأمم المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) هيئة «ملهمون» (مملكة البحرين)



أفضل متحدث رسمي عمر القحطاني – وزارة الإعلام (المملكة العربية السعودية) العميد الدكتور جاسم محمد بن هده السويدي – شرطة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة سلطان الراجحي – الهيئة السعودية للمياه (المملكة العربية السعودية)



صنّاع التغيير بالمحتوى الرقمي المتميز

دون 18 عاماً: مزنة جلال، هيام الحساني، حمدان وسلطان الشحي (الإمارات العربية المتحدة) فوق 18 عاماً: عبد الله العلاوي (المملكة العربية السعودية)، مصطفى سيونجا (المملكة المغربية)، مهند دياب (جمهورية مصر العربية)



أفضل بحث في علوم الاتصال محمد الشعبان (مملكة البحرين) مدحت سليمان (الإمارات العربية المتحدة) سماء علوان (جمهورية مصر العربية)



رابعاً: جوائز الشركاء

أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع (بالشراكة مع مركز «كوو شاربر» – MIT) منصة «زندي» (الولايات المتحدة الأمريكية/أفريقيا) مبادرة «الصقر – الهيثم» للطائرات من دون طيار المدعومة بالذكاء الاصطناعي (المملكة الأردنية الهاشمية) «أدنوك» (الإمارات العربية المتحدة)



أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية (بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة) اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة (الإمارات العربية المتحدة) «إينوك» (الإمارات العربية المتحدة) «تريستار» (الإمارات العربية المتحدة)



الاتصال التنموي والثقافي المتميز

التمييز الاتصالي في التنمية المستدامة (بالشراكة مع «آسيا هاوس») «اقلِ لتطير» و«لا لإعادة القلي» – شركة «بانغتشاك» (مملكة تايلاند) برنامج «الوجبات الغذائية المجانية» – «مجموعة غو تو» (جمهورية إندونيسيا) حملة «تحدّث بصراحة» – «برودنشيال/مؤسسة برودنس» (ماليزيا وجمهورية فيتنام الاشتراكية)

التميّز الاتصالي لاستدامة الأمن الغذائي وجودة الحياة (بالشراكة مع التحالف من أجل الشراكة الأفريقية)

«أصوات من أجل نظم غذائية مستدامة وجودة الحياة» – كلية العلوم والتكنولوجيا، جامعة إيجرتون (جمهورية كينيا) «مناهج التميّز في الاتصال من أجل الأمن الغذائي وجودة الحياة – منظور بوتسوانا» – جامعة بوتسوانا ومعهد بوتسوانا للتكنولوجيا والبحث والابتكار (جمهورية بوتسوانا) كلية الهندسة والتكنولوجيا – قسم الهندسة المدنية، جامعة بوتسوانا – جابورون (جمهورية بوتسوانا)



مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة (بالشراكة مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث) المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (دولي) د. أماج رحيمي ميداني – «مخطط بوسيدون للذكاء الاصطناعي من أجل محيط مستدام» (كوستاريكا) «كاتي ميركس: ما بعد السرد القصصي» (الولايات المتحدة الأمريكية)



الشخصية المتميزة في الاتصال الحكومي والاستراتيجي (بالشراكة مع دائرة العلاقات الحكومية – الشارقة) سيُعلن عن الفائز لاحقاً



خامساً: جوائز لجنة التحكيم

البصمة الاتصالية المميزة في جودة الحياة مجموعة «بيئة» (الإمارات العربية المتحدة) دائرة الإسكان (الإمارات العربية المتحدة) دائرة الزراعة والثروة الحيوانية – الشارقة (الإمارات العربية المتحدة)



جائزة الشارقة للاتصال الحكومي

وتُرسخ «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» مكانتها منصةً رائدة للاحتفاء بالتميّز والابتكار في الاتصال محلياً ودولياً، عبر معايير تركّز على الأثر المجتمعي، واستدامة النتائج، وبناء شراكات قادرة على تحسين جودة الحياة.

