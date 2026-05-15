الرياض : اختتمت مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، بالشراكة مع وزارة التعليم، المسابقة الوطنية الأولى "التعلّم عبر اللعب"، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى تشجيع طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في مختلف مناطق المملكة على ابتكار أفكار لألعاب فيديو تعليمية. وشهدت المسابقة مشاركة واسعة بلغت 719,359 طالباً وطالبة، قدّموا 155,574 فكرة مبتكرة لألعاب فيديو، للتنافس على مقاعد الفرق العشر المتأهلة إلى المرحلة النهائية التي أُقيمت اليوم.

وتأتي هذه المسابقة في إطار شراكة استراتيجية أوسع بين مجموعة سافي ووزارة التعليم، تهدف إلى دعم وتنمية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتعزيز مفاهيم التعلّم القائم على الألعاب ضمن المنظومة التعليمية في المملكة.

وقد أسهمت المسابقة في تحفيز الطلبة على إطلاق العنان لخيالهم وتقديم أفكار مبتكرة لألعاب فيديو تعليمية، بما يعزز مهارات التفكير الإبداعي والعمل الجماعي وحل المشكلات، إلى جانب تعريفهم بتنوع الفرص والمسارات المهنية الواعدة في قطاع الألعاب. وتعاونت مجموعة سافي مع منصة روبلوكس، وهي منصة غامرة للألعاب والإبداع، لتحويل أفكار الفرق العشرة المتأهلة إلى نماذج ألعاب قابلة للعب، بدعم من مطورين سعوديين.

وامتدت النسخة الافتتاحية من المسابقة على مدى خمسة أشهر، بمشاركة 7,705 مدارس متوسطة وثانوية حكومية وأهلية، وبدعم من 36,054 معلماً ومعلمة في مختلف مناطق المملكة.

وبهذه المناسبة، صرّح عمرو صقر، رئيس مكتب المجموعة في مجموعة سافي، قائلاً:

"يسعدنا أن نشهد هذا الإقبال الواسع من الطلبة والمعلمين على حدٍ سواء، بما يعكس شغفاً متنامياً بقطاع الألعاب وتطويرها في مختلف مناطق المملكة. ويُعد التعلّم القائم على الألعاب أحد المسارات الواعدة التي تسهم في تمكين الطلبة من اكتساب مهارات جديدة، واستكشاف الفرص المهنية المتنوعة في هذا القطاع سريع النمو".

وعقب عدة مراحل من المراجعة والفرز، شملت تقييم 155,574 فكرة مقدَّمة من الطلبة على مستوى المدارس والمناطق التعليمية، تأهلت عشرة فرق طلابية إلى المرحلة النهائية. وقد عرضت هذه الفرق أفكارها أمام لجنة تحكيم متخصصة ضمّت ممثلين وخبراء من وزارة التعليم، ومجموعة سافي، ومنصة روبلوكس. واعتمدت لجنة التحكيم في تقييمها على عدد من المعايير الرئيسة، شملت مستوى الإبداع، والقيمة التعليمية، ومنهجيات التصميم، إضافة إلى قابلية تطوير الأفكار وتحويلها إلى تجارب تعلّم تفاعلية وجذّابة.

وقد جرى تكريم الفريق الفائز، Glitch من مدرسة الأندلس الثانوية في منطقة الجوف، خلال احتفالية رسمية أُقيمت اليوم في مدينة الرياض، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سافي. كما حضر الحفل معالي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وزير التعليم، والسيد براين وارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي مجموعة سافي ووزارة التعليم، ومجموعة من الطلبة والمعلمين وممثلي المدارس المشاركة في المسابقة.

وسيحظى الفريق الفائز بمسار تطوير نوعي يهدف إلى تحويل فكرته الفائزة إلى لعبة قابلة للعب، بدعم من فريق من مطوري الألعاب المحترفين. وستدعم منصة روبلوكس تطوير اللعبة الفائزة وتحويلها إلى تجربة مكتملة، مع إتاحتها عبر Roblox Learning Hub للمتعلمين حول العالم.

كما ستوفر مجموعة سافي للطلبة المشاركين إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأدوات والموارد، بما في ذلك منصة "CreaDev" سهلة الاستخدام والمخصصة للمبتدئين في مجال تطوير الألعاب، بما يدعم رحلتهم في استكشاف صناعة الألعاب وتعزيز التعلّم عبر اللعب.

وتشمل الشراكة بين مجموعة سافي ووزارة التعليم جهوداً لدمج تطوير الألعاب ضمن المناهج التعليمية، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج، إضافة إلى تضمين الألعاب في منصة مدرستي للتعلّم الإلكتروني، ودعم تنمية المواهب الوطنية عبر مسارات الابتعاث والتدريب وريادة الأعمال. وتتوافق هذه الشراكة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومع الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، الهادفة إلى بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية المستقبلية في قطاعي الألعاب والرياضات الإلكترونية.

