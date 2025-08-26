أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن اختتام مرحلة استلام المشاركات في الدورة الأولى للجوائز البحثية 2025، والتي أطلقتها الدائرة بالشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي، وقد لاقت المرحلة تفاعلاً من الباحثين في المؤسسات الحكومية والأكاديمية، إذ بلغ إجمالي البحوث المقدمة 70 بحثاً علمياً، منها 11 بحثاً من طلبة الكليات والجامعات، إلى جانب مشاركة نوعية من موظفي حكومة دبي من مختلف الدوائر والجهات.

كما شهدت الجائزة إقبالاً من 27 جهة حكومية وأكاديمية، ما يدل على المكانة المتزايدة للبحث العلمي كأداة استراتيجية لدعم عملية صناعة القرار الحكومي وتطوير السياسات وتعزيز جودة حياة الموظفين، حيث مثّلت هذه المشاركة مؤشراً عملياً على تنامي الوعي المؤسسي بأهمية الاستثمار في الكفاءات البحثية.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يعكس الإقبال الذي شهدته الجائزة هذا العام مستوىً متقدماً من الوعي لدى الجهات الحكومية والأكاديمية، بأهمية البحث العلمي كأداة استراتيجية لتطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية، وبناء بيئة عمل قائمة على المعرفة والابتكار. ويؤكد هذا التفاعل النوعي أن البحث العلمي لم يعد خياراً إضافياً، بل أصبح ضرورة لتوجيه مستقبل العمل الحكومي."

وأضاف سعادته: "أبرزت المشاركة الواسعة حرص المؤسسات على تبادل الخبرات البحثية والمعرفية، وترسيخ دور الجامعات كمحرك أساسي لدعم التوجهات الحكومية عبر بحوث تطبيقية قادرة على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية. كما تمثل هذه المشاركة نموذجاً حيّاً للشراكة الفاعلة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية في صياغة رؤى مبتكرة قابلة للتنفيذ، تعزز من كفاءة الأداء وتدعم استدامة التنمية في دبي ودولة الإمارات."

وتفصيلاً، تم توزيع المشاركات على أربعة محاور رئيسية تمثل أولويات العمل الحكومي، وهي؛ المهارات الوظيفية والتعلم مدى الحياة، وإدارة الموارد البشرية: الواقع والتحديات والمستقبل، وتطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية في حكومة دبي، وجودة حياة الموظف في بيئة العمل؛ الأمر الذي أتاح للباحثين فرصة استكشاف قضايا معاصرة تلامس واقع العمل الحكومي مباشرة، وتسهم في صياغة مقترحات عملية لدعم مسيرة التطور الإداري في الإمارة. وقد مكّن هذا التنوع في المحاور الباحثين من معالجة قضايا محورية تمسُّ حاضر ومستقبل الموارد البشرية الحكومية، وطرح مقترحات عملية مبتكرة تعزز من كفاءة الأداء وتدعم استدامة التنمية المؤسسية.

وكشفت المراجعة الأولية للأعمال المقدمة أن 49 بحثاً استوفى شروط المشاركة، ما يعكس مستوى الجودة والتنوع في الطرح، إذ تضمنت الدراسات أفكاراً مبتكرة ورؤىً جديدة تدعم مستقبل العمل الحكومي وتعزز قدرة الباحثين على تقديم مقترحات عملية مبتكرة في مجالات مثل تطوير المهارات وتعزيز السياسات وتحسين بيئة العمل المؤسسي.

وجرت آلية التقييم بالتنسيق مع الجامعات والكليات المشاركة في الجائزة، حيث تم إرسال البحوث المستوفية للشروط إلى لجان التحكيم في هذه الجامعات لبدء مرحلة المراجعة العلمية الدقيقة، وفق معايير واضحة تشمل الابتكار والأصالة ووضوح الأهداف وحداثة المراجع وقوة المنهجية والتحليل والنتائج، إضافة إلى مدى المساهمات العملية وقابليتها للتطبيق. كما التزم أعضاء لجان التحكيم من الجامعات بتوقيع اتفاقيات سرية وعدم إفصاح، لضمان سرية البيانات والمعلومات وترسيخ معايير النزاهة والشفافية في عملية التقييم.

وستستمر عملية التقييم لمدة شهرين، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية في 29 أكتوبر 2025، خلال الحفل الرسمي لتوزيع الجوائز البحثية، الذي سيكرم أصحاب البحوث الفائزة ويعرض أبرز الأفكار والمخرجات البحثية التي استوفت معايير التحكيم.

وتدعو دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الجهات الحكومية والأكاديمية إلى مواصلة المشاركة في النسخ المقبلة من الجائزة، لتكون جزءاً من هذا التوجه الاستراتيجي الذي يضع الإنسان والمعرفة في قلب مسيرة التنمية الشاملة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي مدينة عالمية للمعرفة والإبداع. وتؤكد الدائرة أن الجائزة البحثية ليست مجرد منافسة معرفية، بل تمثل حراكاً بحثياً مستداماً يرسّخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي في منظومة العمل الحكومي، ويؤسس لمساحة دائمة تجمع الباحثين والممارسين وصنّاع القرار حول حلول عملية وواقعية قادرة على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل.

