تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، وبشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"

يجمع الحدث الرائد للتصميم في الشرق الأوسط مجموعة من المصمّمين الروّاد والناشئين من المنطقة لتبادل الأفكار وإلهام الجماهير وتقديم أحدث الأعمال والابتكارات في عالم التصميم.

مع مشاركة أكثر من 500 مصمّم مبدع ومهندس معماري، سيتضمن أسبوع دبي للتصميم أعمال تركيبية مفاهيمية، وتكليفات لمشاريع تصميمية، ومعارض وحلقات نقاش، وورش عمل تتمحور حول الاستدامة والتقنيات الناشئة إلى حلول التأثير والتغيير التي يقودها التصميم اليوم.

يحتفل داون تاون ديزاين، المعرض الرائد للتصاميم المعاصرة ورفيعة المستوى في المنطقة، بنسخته العاشرة، ويعلن عن مبادرة لجمع التبرعات لصالح جهود الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة غزة.

يقام أسبوع دبي للتصميم المتاح للحضور مجاناً في الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر، بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، وبشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، أعلن أسبوع دبي للتصميم عن برنامجه الكامل الذي سيقام في حي دبي للتصميم في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر. يعزز أسبوع دبي للتصميم مكانة دبي باعتبارها مركزاً للتصميم والثقافة في الشرق الأوسط وحاضنة للمواهب الإبداعية من جميع أنحاء العالم. إذ سيوفر المعرض لمجتمع التصميم والزوار من جميع الخبرات والأعمار تجربة غنية تشمل المعارض والفعاليات والتكليفات الجديدة والمنافذ والمتاجر المؤقتة والجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية والأعمال التركيبية الخارجية، بالإضافة إلى مشاريع وتجارب تصميم أخرى مبتكرة. كما سيحتفل معرض "داون تاون ديزاين"، الحدث الأبرز في أسبوع دبي للتصميم والمعرض الرائد للتصاميم المعاصرة ورفيعة المستوى، بالذكرى العاشرة على انطلاقه.

يوفر أسبوع دبي للتصميم في كل عام فرصة فريدة للمصمّمين من جميع أنحاء المنطقة لعرض أعمالهم أمام جمهور عالمي، كما أنه يعد منصة للمحاضرات التفاعلية، وتعزيز التصميم المسؤول والمؤثر وتشجيع المصممين على النظر في الآثار الأوسع لأعمالهم؛ من الممارسات التقليدية والتكنولوجيا الناشئة إلى الاستدامة البيئية وحلول التأثير الاجتماعي التي يقودها قطاع التصميم.

ولإغاثة المتضررين من الحرب في قطاع غزة، سيقوم معرض داون تاون ديزاين بجمع الأموال للمساعدات الإنسانية لدعم المدنيين الأبرياء المتضررين من المأساة المستمرة. حيث سيُطلب من زوار المعرض التبرع طوعياً بدفع رسم دخول قدره 25 درهماً إماراتياً عند الدخول، وسيتم التبرع بكامل المبلغ إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم جهود الإغاثة في غزة. وستقوم مجموعة آرت دبي، التي تمتلك وتدير معرض داون تاون ديزاين، بمطابقة إجمالي الأموال التي تم جمعها والتبرع بها إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

البرامج المقررة ضمن أسبوع دبي للتصميم 2023

"داون تاون ديزاين"

احتفالاً بمرور عقد من الزمان على إبداعات التصميم المعاصر، سيعرض "داون تاون ديزاين"، أكثر من 300 مصمّم وعلامة تجارية عالمية وإقليمية من أكثر من 40 دولة, مما يعكس تأثير دبي على صناعة التصميم المزدهرة في المنطقة. وفي نسخته العاشرة هذا العام، سيرحب المعرض ببعض العلامات التجارية الأكثر رواجًا على مستوى العالم، حيث سيقدم أحدث مجموعاته ومنتجاته المبتكرة، مثل Cassina، التي تعرض تصميماتها الإيطالية المتميزة التي لا تضاهى، و Cosentino، التي تكشف النقاب عن مفهوم الحمّام الروماني بالتعاون مع كريستينا زانيك للاستشارات؛ وDedar الذي يضم تعاونًا إبداعيًا بعنوان Reverie بالتعاون مع Popus Eduitions و1.6.0 Editions. كما سيرحب المعرض أيضا ب Flexform، الذي قدمته شركة Obegi Home، والذي يظهر لأول مرة من خلال عرض خارجي كبير في قلب المعرض؛ وعلامة التصميم الصناعية ذات الشهرة العالمية Kartell، التي تعود إلى داون تاون ديزاين بعد 10 سنوات؛ و Poltrona Frau الشركة الرائدة في مجال التصميم "صنع في إيطاليا" الذي يعزز مزيجًا رائعًا من التقاليد والابتكار.

وفي قسم المعرض المخصّص للإصدارات المحدودة والتصاميم المبتكرة حسب الطلب، "داون تاون إيديشنز"، يمكن للزوار استكشاف أعمال المصممين المستقلين والاستوديوهات والمعارض من جميع أنحاء العالم، مع تسليط الضوء على أعمال هامة من المنطقة. وتشمل أبرز الأحداث إطلاق استوديو فادي سري الدين في دبي مجموعته الجديدة، Apparatus المقدمة من Collectional Gallery ومقرها دبي؛ و دار التصميم Arkivio من جنوب أفريقيا، إلى جانب العلامة الجديدة للأثاثDon Tanani من مصر، والكشف عن أربعة مشاريع لمجموعة المصممين المشاركين في برنامج تنوين السنوي للتصميم من تشكيل.

معرض أبواب: "النخلة" للمصمم عبد الله الملّا

تم منح التكليف الرئيسي لمعرض أبواب في أسبوع دبي للتصميم 2023 إلى المصمم والمهندس المعماري الإماراتي عبد الله الملا. وكانت شجرة النخيل في موطنها الطبيعي مصدر إلهام هذا العام لمشروع الملّا بعنوان "النخيل"، إذ سيتم بناء الجناح بأكمله، من هيكله وديكوراته الداخلية وعناصر تصاميمه، من شجرة النخيل، وسيتم إحياء اهميتها من خلال الجلسات النقاشية وورش العمل عن هذه المادة العضوية والطبيعية.

مسابقة أشغال مدنية: "ديزاينست" للمصمم أحمد القطان

تعود مسابقة التصميم السنوية في أسبوع دبي للتصميم، أشغال مدنية، هذا العام من خلال دعوة المصممين والمهندسين المعماريين لتقديم مقترحات مشاريع مبتكرة لتصاميم أثاث خارجي مبتكر في المناطق العامة، مع الالتزام بنهج التصميم المسؤول. حيث يتم تقييم مقترحات المشاريع من قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء في مجال التصميم، وهم: أحمد بوخش، وروبرت شكسبير، وسيريل زاميت.

والفائز لهذا العام هو المصمم والمهندس السوري أحمد القطان عبر مشروعه "ديزاينست" - وهو عبارة عن عمل مستوحى من الأهمية الثقافية لأبراج الحمام في شبه الجزيرة العربية، والذي تم تصميمه كسلسلة من المساحات الحيوية الشاملة للتجمع والجلوس. وسيتم الكشف عن مشروع "ديزاينست" في حي دبي للتصميم خلال أسبوع دبي للتصميم.

الأعمال التركيبية

سيقدم المصممون والمهندسون المعماريون والمجموعات الفنية الرائدة والناشئة من المنطقة وخارجها إمكانات لا حدود لها للتصميم والإبداع من خلال الأعمال التركيبية الضخمة. وسيعرض أسبوع دبي للتصميم لهذا العام أكثر من 25 مشروعاً وعملاً تركيبياً ضخماً في جميع أنحاء حي دبي للتصميم، حيث سيحظى الزوار بفرصة استكشاف وتجربة هذه الأعمال والتفاعل معها، مما يوضح كيف يمكن أن يتلاقى التصميم والعلوم والتكنولوجيا لاستعادة المواد التقليدية من الماضي وإعادة تصورها، نذكر بعض الأعمال فيما يلي:

يقدم المهندسان المعماريان وائل الأعور وكازوما ياماو من استوديو واي واي للأبحاث والتصميم في دبي وطوكيو نموذجاً أولياً لتصميم هيكل مَأوىً تقليدي يحمل اسم "Urban Hadeera"، وهو أحد أبرز الهياكل في الهندسة المعمارية المحلية في الإمارات، والمصنوعة من مواد مستدامة من الملح.

ستقدم المصممة والفنانة الفلسطينية عرين حسن "Flowing Threads" وهو عمل فني تركيبي يسمح للمشاهد بمراقبة العمل كعالم متجسد للمعنى الرمزي، باستخدام النسيج من خلال تفكيكه أو تنسيله وإعادة تشكيله بأيدي الفنانة عرين. كما يرمز إلى الروابط الإنسانية ورحلة اكتشاف الذات وأهمية الشفافية والقدرة على التكيف.

نسيج ‘Naseej’ - للمهندسة المعمارية الإماراتية الزينة لوتاه والمهندس المعماري الهندي ساهيل راثا سينغ، بدعم من دبي للثقافة. وهو عبارة عن جناح خشبي مصمم خصيصاً ليكون بمثابة مساحة للتأمل. تم تصميم هذا الهيكل الفريد لتوفير ملاذ للتأمل والسلام، وهو مستوحى من أنماط النسيج الإماراتية التقليدية والهندسة الأنيقة لأوراق شجرة النخيل.

ستعرض مجموعة "Made in Earth Collective" العمل الفني "The Future Will Be Sown"، وهو عمل تركيبي غامر مصنوع بالكامل من اللوفة وهي مادة زراعية من جنوب الهند. ويدعو الزوار إلى البحث في فكرة "زرع البذور".

ستقدم المهندسة المعمارية اللبنانية الفلسطينية آية شريف عملها تحت عنوان ‘Peaceful Perspectives’ أو "وجهات نظر سلمية" تدعو من خلاله الجمهور إلى النظر من خلال نقاط التركيز النفقية المصنوعة من مواد عازلة للصوت القابلة للتحلل، بهدف خلق لحظة بصرية تدعو للتأمل.

سيقوم استوديو التصميم للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي القائم في دبي، TEE VEE EFF بإعادة استخدام الورق المعاد تدويره والكرتون المهمل في الإمارات العربية المتحدة لصنع "كسور اللب" تحت عنوان "Pulp Fractions" وهو عمل تركيبي معماري متعدد الأجزاء باستخدام لب الورق كمادة أساسية.

بعد عرضها في معرض بينالي فينيسيا للعمارة لهذا العام، ستقدم شركة Mitsubishi Jisho Design المشاركة من طوكيو عمل ‘Arabi-An’ وهو النسخة الإماراتية من بيت الشاي المستدام الذي تم صنعه من مواد مستدامة مستمدة من "تفل الشاي والعنب"، وتم بناؤه باستخدام طريقة ميورا لفن ال "أوريغامي" ويحتفل العمل التركيبي بفن الشاي كرمز للتواصل الإنساني، وتعزيز الحوارات المتجددة بين الثقافات.

تُبرز المصممة والمهندسة المعمارية البحرينية سارة الريّس جمال وقوة أصداف اللؤلؤ في عملها التصميمي ‘Blessings of Iridescence’ "نعمات البريق"، وهو مشروع يهدف إلى إنقاذ المحار من النفايات من خلال تسخير جماله وقوته الفطرية، وعادة ما يتم التخلص منها في عملية صناعة اللؤلؤ،

جناح "Altostrata - Therme Pavilion" وهو هيكل معماري ضخم صمّمه المهندس المعماري الفرنسي الحائز على جوائز عدة، Arthur Mamou Mani، آرثر مامو ماني تم بناؤه من قبل مجموعة Fab.Pub عن طريق تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، مصنوع من مادة PLA القابلة للتحلل وأساسها السكر، بالإضافة إلى تكوين جدران تبريد بيئية مصنوعة بالكامل من نبات الليف ولوائح لب الورق.

يدعو المهندسان المعماريان السعوديان ميعاد حنفي ورهف المزيني من استوديو سِبِل للتصميم Sibyl Design Studio إلى بناء حوار مرئي متطور من خلال العمل التركيبي "CYCLE"، المستوحى من التطور الملحوظ الذي شهدته المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة.

في عالم يتشابك بشكل متزايد مع العوالم الافتراضية، يشجع الفنان الهندي كابيل بيميكار الجماهير على تجربة متعة التواصل البشري من خلال مشروع عمله "Reality Check"، وهو عمل تركيبي تفاعلي مصنوع من مادة PVC المعاد تدويرها، يبث روح المرح ويعمل بمثابة تذكير مؤثر بأهمية الاتصال في العالم الحقيقي في المشهد التكنولوجي المتطور.

ستقدم شركة Iris Ceramica ‘THE BIG CHALLENGE’ أو "التحدي الكبير وهو عبارة عن عمل تركيبي ضخم لتنس الطاولة يسمح لعدة لاعبين بالمشاركة في نفس الوقت في اللعبة. يتميز هذا العمل المصنوع من الخزف الحجري من قبلIris Ceramica، بتصميمات هندسية مبتكرة من قبل المهندس المعماري Niko Kapa باستخدام تقنية Design Your Slabs DYS.

ستقدم شركة الهندسة والتصميم Edge Architects ومقرها الإمارات العربية المتحدة تجربة مكانية غامرة مع العمل التركيبي “EDGE MORPH"؛ المصنوع من لوحة الصحراء، وهي لوحة هندسية مصنوعة من سعف النخيل المعاد تدويره، حيث يتنقل الجمهور في عالم من المنحنيات والخطوط العضوية و يسلط العمل الضوء على أهمية الاستدامة

سيتم تقديم تصنيع العمل التركيبي المستدام "Eco-Sustainable Voronoi Wall" من قبل طلاب من جامعة الشارقة، حيث تم صنعه من مادة PLA (حمض البوليلاكتيك)، مما يقلل من النفايات والبصمة الكربونية المرتبطة بالبناء التقليدي.

تم بناء "قبة الاستدامة" من 3Distica من مادة (HDPE) المعاد تدويرها ومكونات قابلة للتحلل الحيوي ومطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتم ضمها معاً بحبال من قماش مُعاد تدويره، مما يُظهر مزيجاً من الوعي البيئي والابتكار الهندسي.

سيقدم استوديو التصميم الهندسي Moey Studio العمل التركيبي "Circles of Trust" حيث يتم اعادة تدوير الإطارات المهملة بهدف وأهمية متجددة.

سيقدم استوديو التصميم الهندسي Vertical Design العمل التركيبي "Prismatic Dreamscape"، وهو عمل يدعو الجمهور إلى خوض تجربة ساحرة لعالم من الازدواجية والتناغم والانسجام باستخدام أضواء النيون والبلاط الخرساني المستدام.

سيقدم nngg Studio العمل الفني "Shaking Sanctuary Urban Shade"، وهي تجربة غامرة تم بناءها باستخدام القضبان والمظلات الشمسية التي تخلق بيئة تذكرنا بالغابات.

سيقدم House of Piranesi من VHC، العمل التركيبي "Floating Teka" الذي يقدم مقاعد معيارية قابلة لإعادة التشكيل للمساحات المفتوحة، مصنوعة من التيرازو الذي يتكون من مخلفات البناء.

ستقدم شركة التصميم الهندسيIncubis Consultants و Team Nori العمل التركيبي "Lurking Questions" أو أسئلة كامنة، وهو تجسيد لأزمة المناخ مصنوع من نفايات التغليف المتشابكة.

سيقدم شابير مير "Ring of Life" أو حلقة الحياة، وهو عمل تركيبي نحتي تم بناؤه من شباك الصيد التقليدية، يشابه حركة الماء التي هي شريان الحياة في الارض الخالية، ويبث بتفاعلات آسرة بين الضوء والظل، ويدعو الزوار للتفاعل مع استمرارية الماء وتدفقها.

المعارض

يستضيف أسبوع دبي للتصميم على مدار الأسبوع عدداً من المعارض المختارة، والتي تشمل:

معرض مصمّمين من الإمارات، المنصة السنوية للمجتمع الإبداعي المحلي، حيث يعرض المواهب الناشئة والرواد من الشباب. يقام معرض هذا العام في "داون تاون ديزاين"، بإدارة فاطمة المحمود تحت شعار "من أجل مساحات معيشية مستقبلية"، مع التركيز على المصممين الملتزمين بصياغة مساحات معيشية التي تحتضن التأثير الاجتماعي والوعي البيئي. ومن بين المصممين والاستوديوهات المميزة علياء الغفلي، ومنيرة الملا، وماجد البستكي، وعرين حسن، وعمار كالو، وعلياء المزروعي، ونهير زين، وDachah Studio.

ستقدم "Colab"، أول مكتبة مواد مخصصة في دبي، معرض "RETHINK" وتستعرض مواد رائدة تلهم طرقًا جديدة للأخذ بعين الاعتبار موضوع الاستدامة والتصميم وعمليات الإنتاج. وسيضم معرض "RETHINK” مواد مصنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب مجموعة من المواد المبتكرة الأخرى من جميع أنحاء العالم.

ستعرض الكلية الملكية للفنون Royal College of Art، إحدى الجامعات الرائدة عالمياً في مجال فنون التصميم ومقرها لندن، أكثر من 20 مشروعاً تستكشف من خلاله مواضيع الاستدامة والتصميم والتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي المرتبط بقطاعات مختلفة، مثل الأزياء والمنسوجات والرعاية الصحية، والمدن والبنية التحتية بالإضافة إلى إعادة تأهيل البيئات.

معرض "100/100 لأفضل ملصق عربي"، بدعم من منصّة 421 بدورته الرابعة وهو عبارة عن توثيق الثقافة البصرية في العالم العربي وشرح بصري للحوار غير الموثق في المنطقة حول جماليات التصميم المعاصر. ويحتفل المعرض الذي يضم 100 ملصق يركز على موضوع التصميم، بالجماليات الثقافية المتنوعة والمشهد الإبداعي الغني في المنطقة، ويعمل بمثابة أرشيف مهم للتصاميم والنماذج العربية.

تحت عنوان "الاستدامة - الماضي والحاضر والمستقبل"، سيقدم ملتقى الهندسة المعمارية الذي ينظمه حي دبي للتصميم بالشراكة مع RIBA Gulf Chapter على هامش فعاليات أسبوع دبي للتصميم، سرداً مقنعاً عبر الزمن، ويوضح روح التطور المستمر للهندسة المعمارية المستدامة في المنطقة، ويؤكد على الدور الهام للمهندسين المعماريين في هذه الرحلة. وسيضم المعرض أعمال الطلاب والمهندسين المعماريين الناشئين إلى جانب شركات الهندسة المعمارية الرائدة بما في ذلك Foster + Partners وZaha hadid Architects وUN Studio. وستعقد سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل كجزء من المعرض.

ستقدم منصة التصميم Isola معرضها التنظيمي المتنقل بعنوان ‘Nothing Happens if Nothing Happens’ أو "لن يحدث شيء إذا لم يحدث شيء"، والذي يضم قطع تصميم دائرية تسلط الضوء على مبادئ الحرفية والتصميم المتجدد؛ مع إعداد المساحة المصنوعة بالكامل من البلاستيك المعاد تدويره.

الفعاليات والمتاجر المؤقتة

سيرحب أسبوع دبي للتصميم بسلسلة من المبادرات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء المهرجان.

بي إم دبليو ونتالي حرب في Urban Hives: يمثل مشروع عمل Urban Hivesللفنانة والمصممة اللبنانية متعددة التخصّصات نتالي حرب، مبادرة مبتكرة ومتعددة الأوجه تركز على تحويل المناطق العامة ذات الأسطح الصلبة، مثل مواقف السيارات، إلى مساحات خضراء حضرية مزدهرة. مع رؤية لتعزيز المساحات الخضراء في ظل التنمية الحضرية في المدن. يعد هذا الالتزام بمثابة القوة الدافعة وراء اختيارها لإعادة توظيف أماكن وقوف السيارات، وتوفير طبقات مختلفة من الطبيعة بشكل فعال في المشهد الحضري. وكجزء من مبادرات أسبوع دبي للتصميم، تم تكييف المبادرة لتكون بمثابة مركز للمناقشات وورش العمل والمختبرات، والتي تتمحور جميعها حول موضوع الاستدامة والتنقل. سيقدم هذا العمل التركيبي الخارجي بتكليف من شركة بي إم دبليو حلاً لإعادة تقديم الحدائق المدنية إلى مواقف السيارات.

دار عطور إيديشنز دو بارفان من فريدريك ماليه:

تكشف دار عطور إيديشنز دو بارفان من فريدريك ماليه النقاب عن معرض "Portrait of a Lady"، وهو معرض تم تكليفه لثلاث مصورات من الشرق الأوسط أثناء قيامهن بتفسير أحد عطور فريديريك ماليه الأكثر شهرة، بناءً على روحه المتمثلة في التعاون الوثيق مع المبدعين. تقدم سلسلة من الصور التي التقطتها المصورات ملك قباني وأمينة زاهر وحياة أسامة للمرأة العربية القوية.

- سيقدم متجر فن جميل مجموعة مختارة من الأعمال التي تتراوح بين المنتجات الحصرية التي تم تصميمها من قبل مصممين محليين وإقليميين، والأعمال الفنية وأعمال السيراميك ذات الإصدار المحدود، ومنتجات ومنشورات الأطفال. وفي هذا العام، ستستضيف المساحة أيضاً محادثات عامة وورش عمل، بما في ذلك الندوات التي يديرها مركز "تشكيل" لدعم المصممين والفنانين ورواد الأعمال المبدعين المحليين؛ إلى جانب توفير المأكولات والمشروبات التي يقدمها مقهى FRAME المتخصص.

Made51 هي علامة تجارية عالمية للديكور المنزلي والإكسسوارات الحرفية التي أنشأتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في محاولة لجلب الحرف اليدوية للاجئين إلى العالم. في كل منتج، يعرض اللاجئون تراثهم الثقافي، ويشاركون قصصهم، كما تتاح لهم الفرصة لكسب لقمة العيش، والاعتماد على أنفسهم، وإعادة بناء حياتهم بكرامة. وستكون منتجات Made51 متاحة للبيع في متجر فن جميل في حي دبي للتصميم خلال أسبوع دبي للتصميم.

كمثال حول كيفية استخدام التصميم كأداة للمساعدات الإنسانية، يقدم التعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة إيكيا "Hope Starts with a Home" الأمل يبدأ بمنزل: وهو عبارة عن إعادة تصميم لوحدات الإسكان الإغاثية حيث سيتم عرض حلاً مبتكراً للملاجئ المسطحة. ومع تسليم أكثر من 85,000 وحدة في جميع أنحاء العالم، يمكن نشر هذه الملاجئ بسرعة بعد الكوارث لتوفير الحماية الفورية للعائلات النازحة؛ وإدراكًا لأن عمليات النزوح غالباً ما تستمر لفترة أطول بكثير مما كان متوقعاً، يمكن تخصيصها بمواد محلية لإضفاء لمسة من الوطن الأم.

ستطلق Saporiti Italia، تجربة سابوريتي للتصميم وهو مختبر أبحاث بالتعاون مع معهد دبي للتصميم والابتكار (DIDI) والذي سيتحدى طلاب المعهد لإعادة تصميم كرسي Miamina الكلاسيكي الذي صمّمته شركة الهندسة المعمارية الشهيرة Salvati & Tresoldi في عام 1984.

سيقدم معهد دبي للتصميم والابتكار DIDI، ومقره في حي دبي للتصميم، سلسلة من ورش العمل الملهمة في مجال التصميم ومعارض للطلاب والمصمّمين وجولات في الحرم الجامعي مصممة للزوار للحصول على لمحة عما ستكون عليه الدراسة في معهد دبي للتصميم والابتكار.

تقدم حاضنة الأعمال In5 التابعة لمجموعة تيكوم والمتخصصة بدعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة، معرض The North Star، أكبر معرض مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد في المنطقة. تم تطوير وبناء North Star بواسطة Nyxo Studios، وهي شركة ناشئة في in5، وتمثل مبدأ توجيه الأفراد نحو أهدافهم.

مساحة إبداعية

مساحة إبداعية هو برنامج ورش عمل مخصّص في أسبوع دبي للتصميم يسهّل عملية متابعة وممارسة وصقل مجموعة من المهارات عبر قطاعات التخصص في عالم التصميم.

سيتم تنظيم أكثر من 50 ورشة عمل تلبي احتياجات الزوار من جميع الأعمار والمستويات على مدار الأسبوع، ويستضيفها مجموعة من المتخصّصين من جميع أنحاء المنطقة. وتشمل أبرز فعاليات ورش العمل: دمج الزجاج لهادية رشدي، وتصميم التغليف المستدام من قبل إثراء (مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي)، وإعادة التدوير والإصلاح من Precious Plastic Dubai بريشوس بلاستيك دبي، والزخارف الفلسطينية بتوقيع الفنانة والمصمّمة عرين حسن، بالإضافة إلى الجلسات التي ستقوم باستضافتها الجامعة الأمريكية في الشارقة والجامعة الأسترالية في دبي.

النقاشات والحلقات التعليمية

يتضمن برنامج أسبوع دبي للتصميم سلسلة من الجلسات النقاشية الحية والحلقات الحوارية والمنتديات الرئيسية مع ما يقرب20 جلسة، والتي تجمع مجموعة متنوعة من المصممين الإقليميين والدوليين والمبدعين وقادة الفكر لتبادل رؤى الصناعة والأفكار والتشجيع على فتح باب النقاش والحوار التفاعلي.

ويعد "المنتدى"، الذي يتم استضافته في معرض "داون تاون ديزاين"، في الواجهة البحرية لحي دبي للتصميم، المنصة الرئيسية للمهرجان لتعزيز التفاعل والتواصل والحوار. وتشمل قائمة المتحدثين لهذا العام: المتنبئة بالاتجاهات العالمية ليدويج إيديلكورت، ومصمّم الأزياء الشهير أوزوالد بواتينج، والمصممين المشهورين روس لوفجروف، ونينا ماجون، وسيباستيان هيركنر.

ينضم إلى حلقات النقاش حول المواضيع الملحة في الصناعات الإبداعية سريعة التطور في الشرق الأوسط أسماء من بينها المهندسون المعماريون وائل الأعور وسمية الدباغ، بالإضافة إلى الثنائي الشهير المصممان ديفيد رافول ونيكولا مسلم (ديفيد/نيكولاس).

سوق حي أسبوع دبي للتصميم

يعود سوق حي دبي للتصميم ليقدم تجربة تسوق مبتكرة في الهواء الطلق طوال عطلة نهاية الأسبوع في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر في الحي الإبداعي. ويقدم السوق هذا العام تجربة استثنائية وأكثر تنوعاً، حيث تشارك أكثر من 50 علامة تجارية لأول مرة. ويجمع السوق أبرز العلامات الصغيرة المحلية، ويعد وجهة مفضّة للاستكشاف لجميع أفراد العائلة في حال رغبتهم للتسوق وتناول الطعام والتواصل.

شهد أسبوع دبي للتصميم منذ انطلاقته في عام 2015 تطوراً مستمراً ليصبح من أبرز الأحداث العالمية في مجال التصميم. وذلك بفضل مجموعة برامجه الغنية والمتنوعة، والصدى العالمي الذي أحدثه، والتزامه بدعم الابتكار والمواهب المحلية، فضلاً عن دوره في تعزيز مكانة دبي كمركز مزدهر للتصميم والإبداع في الشرق الأوسط. على مر السنين، اكتسب أسبوع دبي للتصميم شهرة على نطاق واسع وأثبت دوره البارز كمنصة عالمية للمصممين الناشئين والرائدين والمحترفين لعرض أعمالهم وتصاميمهم، ودعم تواصلهم مع المتخصّصين وتوسيع آفاق نمو أعمالهم في الشرق الأوسط وخارجه.

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لمحة عن حي دبي للتصميم

يشكل حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم بيئة أعمال متكاملة متخصصة بالقطاعات الإبداعية بما في ذلك التصميم، والفنون والعمارة والأزياء.

تأسس الحي لترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً بارزة لمختلف قطاعات التصميم والإبداع حيث استقطب منذ تأسيسه كبرى الشركات العالمية وأبرز الشركات الناشئة وأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، حيث يوفر الحي البيئة الداعمة للأعمال والبنية التحتية المتقدمة والموقع الاستراتيجي التي تساعد الشركات والمواهب على الابتكار والنمو والازدهار، وبما يسهم في تعزيز اقتصاد دبي ويؤكد موقع الإمارة العالمي في مجالات الثقافة والفنون والتصميم، ويعزز مكانتها كمدينة مبدعة في التصميم ضمن شبكة اليونيسكو للمدن العالمية المبدعة في التصميم.

ويعد حي دبي للتصميم وجهة نابضة بالحياة حيث يضم مجموعة متنوعة من المتاجر صالات العرض لأبرز العلامات التجارية. كما يحتضن العديد من المصممين المحليين ومن مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك مجموعة من كبرى شركات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي واستوديوهات التصوير الفوتوغرافي.

وبفضل مكانته المميزة لدعم المواهب المحلية والعالمية، يقدم حي دبي للتصميم أجندة سنوية حافلة بالفعاليات وشراكات استراتيجية مع منصات بارزة مثل أسبوع دبي للتصميم وأسبوع دبي للموضة وSole DXB. كما يقيم الحي الفعاليات التخصصية والنشاطات الدورية وورش العمل وبرامج تعليمية موجهة لجميع الأعمار.

ويضم حي دبي للتصميم حاضنة الأعمال in5 للتصميم التابعة لمجوعة تيكوم التي توفر منصة متكاملة لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة تسهم في تطوير الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى واقع ملموس وتوفير البيئة الملائمة للشركات الناشئة للنمو والازدهار. ويضم الحي أيضاً معهد دبي للتصميم والابتكار DIDI، الجامعة الوحيدة في المنطقة المخصصة كلياً للتصميم والابتكار، والتي تُقدّم منهاجًا تم إعداده بالتعاون مع مؤسسات مرموقة تشمل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ومدرسة بارسونز الجديدة للتصميم.

يضم الحي أيضًا "ذا بلوك" وهي وجهة ترفيهية في الهواء الطلق تقع على ضفاف القناة المائية وتقدّم مجموعة متنوعة من المساحات الخارجية والترفيهية بما في ذلك ملعبين لكرة السلة وكرة الطائرة، ومنتزهًا للتزلج، وصالة رياضية خارجية، وجدارًا للتسلق.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubaidesigndistrict.com

نبذة عن هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة):

تلتزم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بإثراء المشهد الثقافي لإمارة دبي، انطلاقًا من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على مد جسور الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات، لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب.

تحرص "دبي للثقافة" على إحياء الإرث التاريخي للإمارة وصونه، وتطوير الأطر التنظيمية للقطاع الثقافي والإبداعي وفقاً لاستراتيجيتها 2020-2026، والممكنات التي تسهم بتفعيلها لدعم المواهب، من خلال استثمار أصولها الثقافية والفنية والتراثية المتمثلة في إدارة 6 معالم تراثية بارزة و5 متاحف ومركز الجليلة لثقافة الطفل و8 من فروع مكتبات دبي العامة في الإمارة، بما يُسهم في خلق منظومة اقتصادية محفزة للصناعات الثقافية والإبداعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.dubaiculture.gov.ae