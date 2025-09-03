"مبادرة العمل الخيري الاستراتيجي" بجامعة نيويورك أبوظبي تُصدِر تقريرَها الرائد "مقارنة للعطاء الاستراتيجي بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى".

دعوة في التقرير إلى تطوير سياساتٍ داعمةٍ وتسهيلاتٍ وبياناتٍ أقوى للتمكّن من توظيف رؤوس الأموال الخيرية على النحو الأمثل وتحقيق نتائج اجتماعية شفافة وملموسة.

لجنةٌ رفيعة المستوى تضم صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء، وسعادة بدر جعفر، ومنى القرق، وفادي غندور.

أبوظبي: عَقَدَت مبادرة العمل الخيري الاستراتيجي بجامعة نيويورك أبوظبي اليوم "ندوةً عن تطور العطاء الاستراتيجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في حرم الجامعة، وجمعت نخبةً من الأسماء الرائدة في مجال العمل الخيري والوسط الأكاديمي وقطاع الأعمال، لاستشراف مستقبل العمل الخيري الاستراتيجي.

وسلّطت هذه الندوة الضوء على أكبر انتقالٍ للثروات عبر الأجيال يسجله التاريخ تصل قيمته إلى 68 تريليون دولار في السنوات العشر القادمة، ومن المتوقع أن يصبح مجال العمل الخيري في ظل هذا الانتقال مُموِّلاً رئيسياً لجهود القطاعين الحكومي والخاص في سبيل مواجهة التحديات العالمية. ومن هذا المُنطلق، بحثت الندوة كيف يمكن لدولة الإمارات تعزيز موقعها كمحور للعمل الخيري الاستراتيجي، وكيف للشرق الأوسط عموماً تطوير مجال العطاء بالاستناد إلى الأدلة والبيانات لتحقيق نتائج مستدامة.

وتحدَّثَت في الندوة لجنةٌ رفيعةُ المستوى ضَمّت صاحبة السمو الملكي لمياء بنت ماجد آل سعود، أمين عام مؤسسة الوليد للإنسانية؛ وسعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية بدولة الإمارات والراعي المؤسس لمبادرة العمل الخيري الاستراتيجي؛ ومنى القرق، نائبة رئيس مجلس مجموعة عيسى صالح القرق ومؤسِّسة مؤسَّسة ميم وعضو مجلس تعهد العطاء؛ وفادي غندور، المؤسس والرئيس التنفيذي لومضة كابيتال؛ وفابيو بيانو، نائب الرئيس المؤقت لجامعة نيويورك أبوظبي.

وألقى سعادة بدر جعفر الكلمة الافتتاحية قائلاً: "العطاءُ في دولة الإمارات ثقافةٌ أصيلةٌ، وعقيدةٌ متجذرةٌ في نسيج قيمنا، وركيزةٌ استراتيجيةٌ لتقدم الوطن. لقد أضحت الإمارات محوراً عالمياً للعطاء وحلقةَ وصلٍ تجمع بين التطلعات الحكومية، ورأس المال الخاص، والرؤى والابتكارات المجتمعية. وهنا في الإمارات، نقود هذا التوجه على أُسُسٍ متينة من البيانات المدروسة، والحوكمة القوية، والشراكات الوثيقة، التي تُترجِم الكرم إلى مبادرات فعّالة ونتائجَ ملموسة فيها منفعةٌ لشعوب العالم كله."

وأضاف فابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي بالإنابة: "تساهم جامعة نيويورك أبوظبي من خلال مبادرة العمل الخيري الاستراتيجي في توضيح فهمنا للسبل التي يمكن بها توظيف روح العطاء والكرم في التصدي للتحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه العالم. ويعكس هذا المنتدى مدى التزامنا باستضافة وجهات النظر المختلفة ودعم الأبحاث رفيعة المستوى وجمع المعلومات لتحقيق أكبر قدر ممكن من النفع المجتمعي. كما تفتخر جامعة نيويورك أبوظبي بكونها محورا يجمع الأفكار والأدلة والعمل بهدف تشكيل مستقبل العمل الخيري داخل المنطقة وخارجها".

وشهدت الندوة أيضاً إصدارَ مبادرة العمل الخيري الاستراتيجي لتقريرها "مقارنة للعطاء الاستراتيجي بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى"، وهي دراسةٌ تحليليةٌ لاثني عشر توجهاً رئيسياً يُشكّلون التحولات الجذرية التي يشهدها القطاع الخيري، منها الشراكات بين الممولين، والجوائز الخيرية، والمشاريع العالية المخاطر ولكن واعدة، ودمج مشاريع المسؤولية الاجتماعية مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتُبيِّن هذه الدراسة أن 89% من الخبراء يتوقعون أن تكون أفريقيا وآسيا (بما فيها الشرق الأوسط) المصدر الأكبر لتنامي المبادرات والأعمال الخيرية في الربع قرنٍ القادم، لا سيما مع الانتقال المتوقع في هذه الأسواق لثروات تزيد على تريليون دولار في غضون عشر سنوات. وتُختَتَم الدراسة بدعوةٍ إلى تبسيط الأنظمة وتوفير سياسات داعمة، وتعزيز البيانات والوسائط الموثوقة لضمان تحقيق نتائج ملموسة من الأعمال والمبادرات الخيرية تكون قابلةً للقياس ومستدامةً على المدى البعيد.

وأكّدت هذه الندوة دورَ دولة الإمارات العربية المتحدة كداعمٍ ومحركٍ للشراكات بين القطاعات وملتقىً عالمياً لرواد العطاء، وأبرزت كذلك أهمية مبادرة العمل الخيري الاستراتيجي في تطوير السياسات والبيانات والشبكات لاستشراف حقبة عطاء جديدة، تقوم على الشفافية والاستراتيجية والموثوقية.

عن مبادرة العمل الخيري الاستراتيجي بجامعة نيويورك أبوظبي

أُطلقت مبادرة العمل الخيري الاستراتيجي في جامعة نيويورك أبوظبي في عام 2021 لفهم مجال العمل الخيري الاستراتيجي في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز الممارسات الخيرية. وتشمل أعمال المبادرة الأبحاث، وتنظيم الفعاليات، والتعليم، مع التركيز على الرؤى المبنية على البيانات، والمنصات التعاونية، وتنمية الكفاءات بما يعزز البنية التحتية للعمل الخيري في المنطقة. والراعي المؤسس للمبادرة هو سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للأعمال والعمل الخيري.

تجدون تقرير "مقارنة العمل الخيري الاستراتيجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى" على هذا الرابط: [insert URL].

جامعة نيويورك أبوظبي:

تضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والعلوم الإنسانية في الشرق الأوسط تديره جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتصنف مؤسسة تايمز للتعليم العالي جامعة نيويورك ضمن أفضل 35 جامعة في العالم، مما يجعل جامعة نيويورك أبوظبي الجامعة الأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. قامت جامعة نيويورك أبوظبي بدمج منهج جامعي انتقائي للغاية عبر التخصصات مع مركز عالمي للأبحاث المتقدمة والدراسات الأكاديمية. تمكّن الجامعة طلابها في العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون من النجاح في عالم مترابط بشكل متزايد وتعزيز التعاون والتقدم في التحديات المشتركة للإنسانية. يتوافد الطلاب المتفوقون إلى جامعة نيويورك أبوظبي من أكثر من 120 دولة ويتحدثون أكثر من 100 لغة. تشكّل فروع جامعة نيويورك في نيويورك وأبوظبي وشنغهاي معاً العمود الفقري لجامعة عالمية فريدة من نوعها، مما يمنح أعضاء هيئة التدريس والطلاب فرصاً لتجربة بيئات تعليمية متنوعة والانغماس في الثقافات الأخرى في واحد أو أكثر من مواقع الدراسة بالخارج العديدة لجامعة نيويورك في ست قارات.

-انتهى-

#بياناتشركات