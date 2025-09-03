أبوظبي: يواصل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة، ترسيخ مكانته كمنصة عالمية تحتفي بتراث وثقافة الإمارات، وتعرض في الوقت ذاته ثراء وتنوع الثقافات والتقاليد العالمية، وذلك بمشاركة واسعة من 68 دولة حول العالم، مقدّماً لزواره باقة واسعة من الأنشطة والفعاليات المميزة.

ويُقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وتنظمه مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. وتزخر دورة العام 2025 بمجموعة من العروض الحيَّة والمناطق التفاعلية التي تجسّد الممارسات التراثية الإماراتية الأصيلة، مثل الصقارة، وسباقات الهجن، والصيد بكلاب السلوقي، ورياضة الفروسية.

وانسجاماً مع شعار دورة هذا العام "تراثٌ يتجدد"، يهدف المعرض إلى إلهام وتعريف الأجيال بعمق الإرث الثقافي الإماراتي وأصوله، مع تسليط الضوء على الأهمية التاريخية لكل من هذه التقاليد في الهوية الوطنية.

ويشارك مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية كشريك معرفي للمعرض من خلال جلسات ومحاضرات علمية تسلّط الضوء على الدور التاريخي للصيد والفروسية في تشكيل الهوية الوطنية الإماراتية، إلى جانب "موسوعة القيادة الإماراتية" التي تضمن انتقال هذا الإرث العريق إلى الأجيال المقبلة.

وفي قطاع صون الثقافة والتراث، يقدم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث باقة من الأنشطة التفاعلية التي تعزز مكانة الصقارة والصيد والسلوقي في الموروث الإماراتي، فيما تطرح الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة مجموعة من الورش التفاعلية التي تركز على تعزيز اللغة العربية وترسيخ الهوية الوطنية والفخر بالانتماء الثقافي. كما يثري مجلس أبوظبي الرياضي تجربة الزوار بفعاليات عملية في الرماية، والمبارزة، والبولو، والرياضات البحرية، إلى جانب عروض للحرف اليدوية التقليدية.

وبصفتها شريك التراث، توفير هيئة أبوظبي للتراث منصة مميزة مخصصة للعائلات والأطفال، تشمل أنشطة تعليمية تفاعلية وعروضاً للأزياء التقليدية، فضلاً عن جولة افتراضية في مهرجان الظفرة، مع إتاحة الفرصة للتفاعل مع برنامج "شاعر المليون" وتجربة أجواء المجلس الإماراتي الأصيل.

وتحضر اليابان بقوة هذا العام عبر 63 عارضاً وعلامة تجارية، إذ يعرض جناح "إندكس" ملامح الثقافة اليابانية التقليدية من خلال عروض الصقارة وصناعة أدواتها وطقوس حفل الشاي والفقرات الموسيقية، بينما يقدّم جناح "إنبكس" عروضاً حية لصناعة سيف الكاتانا الياباني على يد الخبير شينسوكي أوهاكو، إضافة إلى فن "الأميزايكو" الذي يحوّل الحلوى إلى أشكال فنية مستوحاة من عالم الحيوانات والشخصيات.

كما تشارك عدة دول إفريقية لتأخذ الزوار في رحلات لا تُنسى، حيث تمثل جنوب أفريقيا 34 علامة تجارية تقدم تجربة سفاري فريدة تشمل "الخمسة الكبار: الأسد والفهد والفيل ووحيد القرن والجاموس الأفريقي". وتعرض بوتسوانا من خلال مجموعة "لوتسان سيغنتشر" تجارب ضيافة فاخرة من فئة الخمس نجوم وسط الحياة البرية في أحضان الطبيعة البكر، حيث يحظى الزوار بجولات سفاري والتقاط الصور والاستكشافات التاريخية في أجمل البيئات الطبيعية في العالم.

ويَعِد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 بأن يكون الأضخم والأكثر تنوعاً في تاريخه، جامعاً بين إرث الماضي وآفاق المستقبل، ومقدّماً التراث الإماراتي للعالم من نافذة عالمية.

-انتهى-

#بياناتحكومية