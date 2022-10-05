· استضافت القمة العالمية للشركات في يوم الخميس 29 سبتمبر أول فعالية للتواصل وتبادل الخبرات، بفندق 25hours Hotel One Central بدبي، بحضور 100 من قادة الأعمال ومسؤولي الشركات.

· أقيمت الفعالية بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، قبل 60 يوم من موعد انطلاق القمة العالمية للشركات المقرر عقدها بالفترة من 21 نوفمبر إلى 15 ديسمبر، للجمع بين قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم للتحاور واستكشاف فرص إقامة الشراكات.

· دعم النمو والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال برنامج كأس العالم لكبار الشخصيات في دبي، الذي يمكن صناع القرار من حضور القمة العالمية للشركات أثناء حضورهم لمباريات كأس العالم.

نظمت القمة العالمية للشركات فعالية حصرية بفندق 25Hours Hotel One Central في يوم الخميس 29 سبتمبر 2022، بحضور 100 من قادة الأعمال ومسؤولي الشركات العالمية وكبرى الشركات والمؤسسات الحكومية بدبي، للتعريف بالقمة وبرنامج كأس العالم لكبار الشخصيات في دبي.

قدم برنارد كيازو، رئيس القمة العالمية للشركات وبرنامج كأس العالم لكبار الشخصيات في دبي، عرضاً عن القمة تطرق خلاله إلى الجهود الهائلة التي تبذلها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لدعم فعاليات الأعمال والسياحة والنمو الاقتصادي في المنطقة لاسيما بعد النجاح الذي حققه معرض "إكسبو 2020 دبي".

يجمع برنامج كأس العالم لكبار الشخصيات في دبي صناع القرار من أكبر 5000 شركة عالمية وصناديق الاستثمار الكبرى، بالإضافة إلى رعاة وأندية ودوريات كرة القدم لبحث القضايا العالمية والخاصة بقطاعات ذات الصلة، وكذلك عقد الشراكات التي من شأنها المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي بالتزامن مع فعاليات كأس العالم 2022.

تتألف القمة من جلسات حوارت مغلقة حول قطاعات الاقتصاد، الأعمال والتجارة، الصحة، التعليم، الصناعة، الإعلام، التكنولوجيا والرياضة.

سيقتصر حضور الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للشركات التي تنظم بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر إلى 15 ديسمبر، على أصحاب الدعوات الحصرية،وتهدف القمة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي، وإتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال لمتابعة أعمالهم التجارية أثناء حضور مباريات كأس العالم، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي.

#بياناتحكومية

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عن القمة العالمية للشركات

منصة لصناعة الأثر، 20 يوماً من عقد الشراكات والصفقات

في الفترة من 21 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2022، سيجتمع قادة الأعمال من أكبر الشركات العالمية وصناديق الاستثمارات والمؤسسات الرياضية في حدث حصري لتبادل الآراء وعقد الشراكات والصفقات والجلسات عن ديناميكيات وتحديات وفرص الأعمال، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة- دبي.

في أقل من 60 يوم، ستعقد القمة في فندقDowntown Hotel Palace ، وستستمر لمدة 20 يوم مع أكثر من 100 جلسة حوارية حول أهم القضايا الاقتصادية الرئيسية والمسائل الخاصة بقطاعات المالية، الأعمال، الصحة، التعليم، الصناعة، الإعلام والتكنولوجيا، بالإضافة إلى القضايا الرياضية ومجموعة متنوعة من فعاليات التواصل لتسهيل عقد الصفقات والشراكات والزيارات الميدانية لمنشآت الأعمال.

القمة العالمية للشركات برعاية Group Apparel بالتعاون مع Network Clubs CEO

وتعقد القمة العالمية للشركات بالتزامن مع كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تنظم في الدوحة، على بعد رحلة طيران تستغرق 45 دقيقة من دبي، حيث تستقبل الإمارة كبار الضيوف في نقاشات مباشرة عن أهم القضايا الاقتصادية العامة والخاصة بالقطاعات مع تغطية الجوانب الرياضية. وتتضمن القمة العالمية للشركات عدد من الفعاليات والمناسبات للتعارف فضلاً عن الزيارات والاجتماعات الخاصة.

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