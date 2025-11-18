الإمارات العربية المتحدة، الشارقة، ناقشت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، خلال اجتماعها برئاسة سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 54، التفاصيل النهائية لفعاليات الاحتفالات التي تنطلق في إمارة الشارقة في 19 نوفمبر وتستمر حتى 2 ديسمبر المقبل.

وخلال الاجتماع تم استعراض نبذة عن الفعاليات، التي ستنطلق من منتزه السيوح للعائلات، إلى جانب تعيين أربعة مواقع رئيسة للاحتفالات، إلى جانب الوقوف على جاهزية واستعداد كافة المدن للاحتفالات، بعرض التواريخ المعتمدة والنهائية لجميع المدن.

وتشهد النسخة الـ 54 من احتفالات عيد الاتحاد عددا كبيرا من الفعاليات المختلفة في كافة مدن الإمارة، بما يتضمن مشاركة جميع الفئات في المجتمع، بتوفير فعاليات جاذبة لكافة الأعمار، تعزز المفاهيم المختلفة للإرث الإماراتي وتسليط الضوء على الثقافات المتنوعة والجوانب المتعلقة بالعادات والتقاليد الإماراتية الراسخة، سواء للمواطنين أو المقيمين.

حضر اجتماع لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد عدد من المعنيين بالاحتفالات، على رأسهم سعادة خالد المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، وسعادة طارق النقبي، نائب رئيس اللجنة، وحضور متنوع من رؤساء اللجان الإعلامية والفعاليات والمالية، ومشاركة من أعضاء المجالس البلدية لمدن الشارقة.

وكانت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، قد أعلنت برنامجا حافلا ومتميزا لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 54 يبدأ في 19 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2025، يتضمن أماكن جديدة للاحتفالات وأنشطة متنوعة مميزة، تضمن مشاركة مجتمعية واسعة لكل الفئات.

-انتهى-