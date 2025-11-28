دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، في أجواء وطنية غامرة تعكس عمق الانتماء والولاء للوطن، وذلك في مقرها الرئيسي بحضور سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وعدد كبير من موظفيها من مختلف الإدارات.

وتخلّل الاحتفال مجموعة من الفعاليات الوطنية والتراثية التي جسدت روح الهوية الإماراتية وأبرزت إرث الدولة الثقافي ومسيرتها التنموية، بما في ذلك عروض فنية شعبية، وركن للحرف الإماراتية التقليدية، ومساحات تفاعلية شارك فيها الموظفون، في تجسيد حي لروح الوحدة والتلاحم التي تميّز مجتمع الإمارات. كما تزيّن مقر المؤسسة بالأعلام والتصاميم المرتبطة بالهوية الوطنية، في تعبير رمزي عن الاعتزاز بما حققته الدولة من إنجازات رائدة خلال العقود الماضية.

وقال سعادة أحمد بن شعفار: "يمثل عيد الاتحاد مناسبة خالدة للاحتفاء بالمسيرة المباركة التي قادها الآباء المؤسسون، وفي مقدمتهم المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، اللذان أرسا قيم الوحدة والبناء والعمل المخلص لخدمة الوطن. واليوم، نواصل المضيّ على نهج قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لنُجسّد رؤيتهما في تعزيز التنمية المستدامة وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في التقدم والازدهار. ويسعدنا في "إمباور" أن نشارك موظفينا هذه المناسبة الغالية التي تعزز مشاعر الفخر والانتماء، وتعمّق الروابط الإنسانية بين فرق العمل، وترسخ المسؤولية الوطنية في بيئة العمل."

وتؤكد "إمباور" من خلال مشاركتها في هذه الاحتفالية الوطنية حرصها على تكريم مسيرة الدولة وتقديرها للقيم والمبادئ التي قامت عليها، إضافة إلى دورها في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق، بما يواكب رؤية الإمارات في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

وتواصل المؤسسة تنظيم الفعاليات الوطنية والاجتماعية التي تعكس التزامها بدعم مسيرة النهضة الشاملة وتعزيز الروح الوطنية بين موظفيها، انسجاماً مع مسؤوليتها المؤسسية تجاه المجتمع ومكانتها ككيان وطني رائد.

-انتهى-

#بياناتشركات