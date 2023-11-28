



28/11/2023

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52، بحضور سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان.

كما حضر الاحتفالية في ساحة غرفة عجمان المدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات وموظفي الغرفة ومتعاملي الغرفة والجمهور.

واستهلت الفعاليات بالسلام الوطني والذي قدمته الفرقة العسكرية، وشمل برنامج الاحتفالية مجموعة من الفعاليات منها فقرة مسابقات تضمنت عددا من الأسئلة والمعلومات عن الإنجازات وعن تاريخ دولة الإمارات، إلى جانب عرض الفرقة الحربية.