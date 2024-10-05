دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقطبت الدورة السادسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، 50,598 زائراً من مختلف أرجاء العالم، تعرفوا على أحدث تقنيات الطاقة والمياه والطاقة النظيفة والمتجددة والتحول الرقمي والأمن السيبراني والمدن الذكية والمستدامة والشبكات الذكية والتنقل الأخضر والصحة والسلامة في المنزل وبيئة العمل، واستدامة قطاع النفط والغاز ومختلف القطاعات الحيوية التي تسهم في رسم ملامح المستقبل المستدام. وشارك في المعرض أكثر من 2,800 شركة من 65 دولة. وتضمن المعرض 21 جناحاً دولياً من 14 دولة حول العالم.

ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي معرض "ويتيكس" بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وعلى هامش الدورة السادسة والعشرين من معرض "ويتيكس"، عُقدت أكثر من 130 جلسة وندوة نقاشية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، سلطت الضوء على الابتكار والاستدامة والطاقة النظيفة، والسيارات الكهربائية، ومعالجة المياه والنفايات، والتنقل المستدام، والاستراتيجيات المناخية، والحوكمة البيئية والاجتماعية، والتكامل الرقمي في الطاقة، وإزالة الكربون، والتمويل المناخي، والتحول الرقمي، والمدن الذكية، والتقنيات الناشئة، وغيرها.

وشهدت فعاليات منصات المعرفة المقامة على هامش الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، إقبالاً كبيراً من المهتمين والزوار. وتنوعت مواضيع ندوات اليوم الثالث والختامي من المعرض، وشملت ندوات الرعاة الرئيسية، ندوات المياه، ندوات الطاقة المتجددة والاستدامة، ندوات إدارة علاقات الموردين، ندوات منتدى آفاق مستقبل الطاقة، ندوات المناطق الحرة، وندوات الصحة والسلامة.

عن معرض ويتيكس

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه، والطاقة، والاستدامة، والتقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء، والمركبات الكهربائية، وغيرها من القطاعات الحيوية. يعد المعرض فرصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف إلى أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي من شأنها تسريع عجلة العمل المناخي، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية من خلال الوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصنّاع القرار.

تنظم الهيئة، الدورة السادسة والعشرين من معرض ويتيكس من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

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