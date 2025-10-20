ناقش مستقبل المركبات الكهربائية عبر 20 جلسة حوارية في مؤتمر ضمن فعاليات المعرض

كبرى الشركات العالمية استعرضت أحدث ابتكاراتها في مجال المركبات ذاتية القيادة وتقنيات الشحن

تغطية 10 قطاعات رئيسية ضمن سلسلة القيمة الكاملة لصناعة المركبات الكهربائية

قدم عرضًا استثنائيًا أبهر الزوار لسيارة فورمولا 1 ذاتية القيادة

المدفع: المعرض يؤسس لحدث سنوي يبني نظاماً بيئياً متكاملاً للتنقل الذكي في المنطقة

اختتمت مساء أمس (السبت)، فعاليات النسخة الأولى من معرض "تنقل المستقبل"، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والمتخصص في المركبات الكهربائية والذكية، والذي عقد تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 15 حتى 18 أكتوبر.

وحقق المعرض، الذي نظمه إكسبو الشارقة بشراكة مع شركة "إم آي إيه إيفنتس"، نجاحاً لافتاً، حيث استقطب أكثر من 5 آلاف زائر ونخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار في الشركات، ومشغلي الأساطيل، وخبراء الصناعة والمبتكرين، مما رسخ مكانة الحدث كمنصة رئيسية جمعت رواد القطاع تحت سقف واحد، وسلط الضوء على مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات في تبنّي حلول التنقل المستدام، انسجاماً مع التوجه الاستراتيجي نحو الاقتصاد الأخضر، وسعياً لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية التي تستهدف رفع نسبة المركبات الكهربائية إلى 50% من إجمالي المركبات في الدولة بحلول عام 2050، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لخفض الانبعاثات من قطاع النقل.

استعراض لأحدث الابتكارات

واستعرضت كبرى الشركات الدولية الرائدة التي شاركت في المعرض أحدث تقنيات الجيل الجديد من المركبات الكهربائية والهجينة والابتكارات في مشاريع النقل الأخضر، حيث قدم العارضون لزوار الحدث عروضاً شاملة حول البنية التحتية الداعمة لهذا القطاع الحيوي، مثل محطات الشحن المتقدمة، ومكونات أنظمة القيادة الذكية، وحلول الطاقة المتجددة المتكاملة.

وتميزت أروقة المعرض بتقديم مجموعة متميزة من التقنيات التي تستشرف مستقبل أنظمة القيادة الذكية، حيث سلط الحدث الضوء على سيارة A2RL فورمولا 1 ذاتية القيادة، التي تعد المركبة الرياضية الأكثر تطوراً في العالم والتي تعمل بالكامل دون سائق، معتمدة على تقنيات متقدمة في الإدراك واتخاذ القرار والتحكم، وبسرعة تفوق 340 كيلومتراً في الساعة، كما وفر المعرض للزوار فرصة فريدة لتجربة قيادة تفاعلية عبر جهاز محاكاة فورمولا 1 مرخص من AMG ومعتمد من FIA، مما أتاح لهم اختبار التحدي الذهني والبدني الذي يواجهه سائقو الفورمولا1 المحترفون.

مواكبة الجديد في قطاع المركبات الكهربائية

وأشار سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن نجاح معرض "تنقل المستقبل" يعزز الاستراتيجية الاقتصادية لإمارة الشارقة التي تضع الابتكار والاستدامة في صميم أولوياتها، موضحًا أن النسخة الأولى من الحدث تجاوزت التوقعات حيث استقطب أكثر من 5 آلاف زائر من صناع القرار والخبراء العالميين والجمهور، مما يؤكد على المكانة الإقليمية والدولية التي تبوأها المعرض منذ انطلاقته، ويجسد الرؤية العامة لتحقيق نقلة نوعية من استهلاك التكنولوجيا إلى المشاركة الفاعلة في مواكبة آفاق صناعتها وتطويرها واستضافة كبرى الشركات العالمية المساهمة في قطاع المركبات الكهربائية.

وأشاد سعادة سيف محمد المدفع بدعم غرفة الشارقة للمعرض الذي أسس لحدث تجاري وصناعي سنوي سيكون له دور في بناء نظام بيئي متكامل لصناعة التنقل الذكي في المنطقة عبر تغطية القطاعات الرئيسية في هذه الصناعة من المركبات إلى تصنيع البطاريات وصولًا إلى الطموح في استقطاب استثمارات نوعية في مجالات التصنيع المحلي للمكونات ودعم البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال الواعد، مضيفًا أن نجاح الحدث يعد ثمرة لتكامل الرؤى واستلهام التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، وعلى رأسها مبادرة الحياد المناخي 2050، والحرص على الإسهام في ترجمة هذه الرؤى الوطنية إلى واقع ملموس، من خلال جذب كبرى الشركات العالمية والمستثمرين، واستعراض أحدث الابتكارات في البنية التحتية للشحن والطاقة المتجددة، مما يعزز دور الشارقة كبوابة رئيسية لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والطاقة النظيفة.

100 متحدث وخبير عالمي

وشكل المعرض منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات والأفكار وبناء شراكات استراتيجية تدعم مسيرة التحول نحو التنقل المستدام، واشتملت فعالياته على مؤتمر دولي رفيع المستوى، ناقش على مدار 20 جلسة حوارية حيوية واقع ومستقبل المركبات الكهربائية والتنقل الذكي، وشارك في جلساته أكثر من 100 متحدث وخبير من مختلف أنحاء العالم.

وناقش المؤتمر المصاحب للمعرض عدة محاور رئيسية مثل تأثير مبادرات وجهود حكومة دولة الإمارات على تعزيز قطاع النقل الأخضر، وسبل تسريع تبني المركبات الكهربائية في الأساطيل التجارية، والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة تحديات وحلول سلسلة توريد المركبات الكهربائية، وإعداد القوى العاملة المستقبلية، ودور الاقتصاد الدائري في صناعة البطاريات. وقدّم المؤتمر رؤى عملية عميقة من شأنها دفع عجلة الحوار البناء وتسريع تبني وسائل النقل المستدامة في المنطقة والعالم.

10 قطاعات رئيسية

ولتعزيز تجربة الزوار والمشاركين غطى المعرض 10 قطاعات رئيسية مثلت سلسلة القيمة الكاملة لصناعة المركبات الكهربائية، بدءاً من مركبات الركاب الكهربائية، والمركبات التجارية والخفيفة، والدراجات الكهربائية، ومركبات الهيدروجين، وصولاً إلى موردي الخدمات والبنية التحتية الداعمة، كمتخصصي تصنيع البطاريات وإدارتها، ومعدات الشحن السريع، وتقنيات خلايا الوقود، والطاقة المتجددة، وأنظمة نقل الحركة المتطورة. وقدّم هذا التنوع الشامل فرصة ثمينة للاطلاع على أحدث التجهيزات والتقنيات التي ستشكل ملامح مستقبل النقل عالمياً.

وضمت قائمة المشاركين في المعرض نخبة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في المركبات الكهربائية والذكية، مثل "آيون موبيليتي"، و"تسلا"، و"أومودا جايكو"، و"فينفاست"، و"شنغهاي سيلفرستونز للسيارات"، و"إنفاي باور"، مما أكد على المكانة الدولية المرموقة التي اكتسبها الحدث منذ انطلاقته الأولى، وساهم في توفير منصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف النماذج الدولية الناجحة، وتعزيز أواصر التعاون والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مستفيداً من النمو المتسارع الذي يشهده قطاع المركبات الكهربائية على المستويين المحلي والعالمي، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم السوق العالمية للسيارات الكهربائية سيصل إلى 1.39 تريليون دولار بحلول عام 2029.

