· شهد الطلب غير المسبوق عن عودة إقامة المعرض كحدث مستقل بمشاركة أكثر من 700 عارض بزيادة بنسبة 100 ٪ عن نسخة 2022 من الحدث

· سيسلط المعرض الضوء على أحدث التقنيات المختبرية والابتكارات مما يمكّن العلماء من التركيز على المزيد من الأنشطة ذات القيمة المضافة مثل تفسير نتائج المرضى وتطوير الاختبارات المعملية السريرية المبتكرة وإجراء البحوث المنقذة للحياة

· من المتوقع أن يحضر النسخة الثانية والعشرين من الحدث أكثر من 20 ألف زائر عند عودته إلى مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيعود معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط، أكبر معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2023 كحدث مستقل نتيجة الطلب غير المسبوق من قبل الجهات العارضة لنسخة 2022 من الحدث.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن أعلنت شركة إنفورما ماركيتس، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط أن نسخة 2022 من الحدث التي شهدت مشاركة 454 عارضًا بالاشتراك مع معرض آراب هيلث، قد أبرمت صفقات تجارية تزيد قيمتها عن 469 مليون درهم إماراتي خلال فترة المعرض التي استمرت لأربعة أيام، حيث أكدت نسخة 2023 من المعرض، والتي ستعود تحت شعار "تمهيد الطريق للتقدم التكنولوجي والاستدامة في الطب المخبري" على مشاركة أكثر من 700 عارض مع توقع حضور أكثر من 20.000 زائر.

وقد لعبت صناعة المختبرات الطبية دورًا محوريًا في مكافحة جائحة كوفيد-19 من خلال التشخيص والمراقبة وتطوير اللقاحات وبروتوكولات الاختبار ومجموعات الاختبار، حيث تضمنت الأساليب المستخدمة التسلسل الجيني والاختبار المناعي والاختبار التشخيصي السريع من بين العديد من الأمور الأخرى.

وفي هذه المناسبة، قال توم كولمان، مدير المجموعة لمعرض "ميدلاب - إنفورما ماركيتس للرعاية الصحية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "لقد تقدمت تكنولوجيا المختبرات بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة، حيث كان هناك بالفعل مسار تصاعدي، لكن تفشي الجائحة قد زاد من حدته، ونتيجةً لذلك رأينا العديد من اللاعبين الكبار في الصناعة يطلقون منتجات جديدة ومطالبتهم بوجود منصة عالمية لعرضها".

وأضاف كولمان قائلاً: "لقد زاد الطلب من العارضين والزوار بشكل كبير، ونحن الآن في وضع حيث توجد حاجة ماسة لعودة ميدلاب الشرق الأوسط كحدث مستقل حتى نتمكن من تسليط الضوء على التطورات الرائدة التي تحققها الصناعة من خلال عرض أحدث الابتكارات والحلول المتطورة في الاكتشاف والاختبار واللقاحات".

يغطي اللاعبون الرئيسيون المشاركون في نسخة عام 2023 من الحدث جميع جوانب صناعة المختبرات ابتداءً من الشركات المصنعة العالمية إلى موردي المختبرات بما فيها كلاً من: أبوت وسيميكس و بيكمان كولتر و بي دي و لومنيا و بيوميرو و راندوكس و ميندراي والمزيد غيرها. كما سيشهد الحدث مشاركة ممثلين من أكثر من 180 دولة وسيضم 14 جناحًا وطنياً.

سيسلط معرض ميدلاب الشرق الأوسط الضوء على فئات المنتجات، حيث سيتم عرض أحدث التقنيات والابتكارات وإلقاء نظرة عامة على المستهلكات والخدمات العامة والتصوير وتكنولوجيا المعلومات والمختبرات والمعدات الطبية وجراحة العظام والعلاج الطبيعي والأدوية.

كما ستشمل فعاليات المعرض مجموعة من الندوات وورش العمل، مما يسمح للزوار بالاستماع مباشرة إلى خبراء من الشركات الرائدة بينما يقدمون أحدث ابتكارات المختبرات الطبية، كما ستشهد نسخة 2023 من المعرض أيضًا إطلاق برنامج المشتري المستضاف، الذي يتيح للعارضين فرصة لقاء كبار صانعي القرار في قطاع الرعاية الصحية.

وتشمل الميزات الأخرى للحدث Labpreneur ، والتي ستوفر لرواد الأعمال الناشئين فرصة لتقديم فكرة رائدة لتحويل سوق المختبر إلى لجنة من الحكام المحترمين.

يعود مؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط هذا العام، حيث يوفر التعليم والحلول لتطوير المهارات المختبرية وتحسين وظائف المختبر لأكثر من 5000 مندوب في المؤتمر من خلال انعقاد 12 مؤتمرًا، حيث يعد الحدث هو أكبر مؤتمر للمختبرات الطبية متعدد المسارات والمعتمد من قبل التعليم الطبي المستمر على مستوى العالم ويضم 120 متحدثًا محليًا ودوليًا.

يتضمن برنامج المؤتمر لهذا العام 8 محاور أساسية للمؤتمرات تتضمن كلاً من: إدارة المختبرات وأمراض الدم وعلم المناعة وعلم التشريح المرضي وعلم الأحياء الدقيقة السريرية والكيمياء السريرية والتشخيص الجزيئي والجيني وطب نقل الدم.

كما تمت إضافة 4 محاور جديدة إلى جدول الأعمال، بما في ذلك اختبار نقطة الرعاية والتقدم التكنولوجي والتأثير السريري والاتجاهات الجديدة في الطب المخبري وإدارة الجودة في المختبر والاستدامة في المختبر، وسيتم إقامة مؤتمر مستقبل المختبر على الإنترنت في الفترة الممتدة من 13 إلى 14 فبراير 2023.

سيقوم معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 2023 بإطلاق قرية ترفيهية جديدة، وهي مساحة ترفيهية مصممة للتواصل والتي ستكون في مكان مثالي خارج قاعة زعبيل 6 مباشرةً.

للمزيد من المعلومات عن معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 2022، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.medlabme.com

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نبذة عن ميدلاب الشرق الأوسط

باعتباره أضخم معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يلعب ميدلاب الشرق الأوسط دوراً رئيسياً في تطوير قيمة الطب المخبري ورسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية عن طريق توفير منصة لرواد قطاع المختبرات،

بما في ذلك الشركات المصنّعة والوكلاء والموزّعين، لتبادل أفضل الممارسات، واستعراض الابتكارات الجديدة، والتعاون والتواصل مع بعضهم البعض.

يركز المعرض على عدد من المحاور الرئيسية من أبرزها إقامة 12 مؤتمراً للتعليم الطبي المستمر التي ستتطرق إلى محاور جديدة تغطي طب نقل الدم والابتكار في المختبرات الطبية وعلم الأمراض الرقمي.

سيتم انعقاد ميدلاب الشرق الأوسط في الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، بينما سيقام الحدث الافتراضي منه في الفترة الممتدة من 9 يناير إلى 28 فبراير 2023.

الموقع الإلكتروني: www.medlabme.com

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