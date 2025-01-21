برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، يعلن بنك التنمية الاجتماعية عن مشاركته كشريك استراتيجي في ملتقى "فرصتي 4"، الذي تستضيفه منطقة القصيم خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير 2025، في مركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة، بهدف تعزيز ريادة الأعمال وتمكين الشباب من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل وتشجيع التجارة الإلكترونية. وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود البنك التنموية المتواصلة والتزامه بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وتأتي مشاركة بنك التنمية الاجتماعية في ملتقى "فرصتي 4" امتدادًا لمسيرته الناجحة في النسخ السابقة من الملتقى، وتتضمن مشاركة الرئيس التنفيذي للبنك م. سلطان بن عبد العزيز الحميدي في جلسة حوارية تحت عنوان: " دور الجهات في تمكين الشباب وفق رؤية المملكة 2030"، كما يقدم البنك خلال النسخة الرابعة من الملتقى تجربة متكاملة، حيث تبدأ رحلة الزائر عبر جناح البنك بالتعرف على الخدمات التمويلية المتنوعة، مرورًا بمنصات استشارية متخصصة لتطوير المشاريع وعرض قصص نجاح ملهمة. كما يُتاح للزوار استكشاف حاضنة الأعمال "جادة 30"، التي تقدم دعمًا شاملًا للمشاريع الناشئة، والمشاركة في "هاكاثون جادة ثون"، الذي يهدف إلى تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ من خلال الدعم الفني والإرشاد العملي.

ويدعو بنك التنمية الاجتماعية جميع رواد الأعمال والمهتمين إلى زيارة جناحه في ملتقى "فرصتي 4" للاستفادة من خدماته، والتعرف على قصص النجاح الملهمة التي تُبرز التجارب الناجحة لرواد الأعمال المدعومين من البنك. حيث يواصل البنك دوره الريادي في تمكين الشباب وتطوير منظومة ريادة الأعمال بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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