في إطار برامج المسئولية المجتمعية لإكسون موبيل مصر لبناء كفائات الشباب...

القاهرة: احتفلت شركة إكسون موبيل مصر ومؤسسة مصر الخير بتخريج 4 فرق رائدة في برنامج "التحدي المجتمعي (البيئة والطاقة)"، بالتعاون مع حاضنة الأعمال "جسر" التابعة لقطاع البحث العلمي والابتكار لمؤسسة مصر الخير. إذ يستهدف البرنامج تحويل الأفكار ذات التأثير المجتمعي والقابلة للتطبيق إلى نماذج أولية ملموسة جاهزة لإتاحتها في السوق، وذلك بهدف خلق حلول ابتكارية للتحديات المجتمعية في قطاعي البيئة والطاقة. يأتي هذا التعاون في إطار المسئولية المجتمعية لإكسون موبيل مصر والتي تستهدف تمكين الشباب وتعزيز الابتكار بينهم، فضلًا عن المحافظة على البيئة، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030.

يوفر برنامج التحدي المجتمعي للشباب نظامًا بيئيًا متكاملًا يضمن تحويل الأفكار الريادية المستندة إلى التكنولوجيا إلى نماذج أولية ملموسة توفر حلولًا مبتكرة، وذلك من خلال تقديم كافة أشكال الدعم اللازم سواء الفني أو التدريب أو الإرشاد والتوجيه ونقل الخبرات والمعرفة، إلى جانب الدعم المالي في صورة تمويل لمشروعاتهم.

وكان البرنامج قد بدأ بتلقي مختلف الأفكار الريادية من الشباب المتقدم، حيث اختير منها الأفكار التي تلبي المعايير الموضوعة للبرنامج، والذين بدورهم حصلوا على معسكر تدريبي يشمل الجانب التقني والتجاري بما فيها التسويق وتصميم نموذج الأعمال والتمويل وغيرها. وبنهاية المعسكر اختير أفضل أربع فرق لتطوير أفكارهم إلى نماذج أولية ومنتجات ملموسة قابلة للدخول للأسواق.

في هذا السياق، عبَّر المهندس يوسف حافظ، عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات الحكومية والخارجية بشركة إكسون موبيل مصر، عن سعادته بنجاح الدورة الأولى من برنامج التحدي المجتمعي، قائلًا: "سعداء بالتعاون مع جسر مصر الخير لتخريج 4 فرق رائدة في مجالي الطاقة والبيئة من شأنها أن تمثل حلولًا فعالة تستند إلى المعرفة والإبتكار، ونتيجة لهذا النجاح، نتطلع في الفترة المقبلة إلى مواصلة التعاون في هذا البرنامج لإطلاق دورة جديدة من هذا التحدي، إذ يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجيتنا لبناء كفائات الشباب من خلال تعزيز مهارات الابتكار وريادة الأعمال لديهم، إلى جانب المساهمة في تقديم حلول لبعض التحديات الخاصة بالبيئة والطاقة."

ومن جانبها، قالت المهندسة أمل مبدى المدير التنفيذي- قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير: "فخورون بما حققناه في التحدي المجتمعي (البيئة والطاقة)، حيث نأمل أن تساهم النماذج الأولية الأربع التي تخرجت في البرنامج من تحقيق الأثر المنشود وحل المشكلات التي يواجهها المجتمع، كما أننا سعداء بالتعاون مع شركة إكسون موبيل مصر ونتطلع إلى تعميق هذا التعاون في الفترة المقبلة، تحقيقًا لاستراتيجية مؤسسة مصر الخير التي تهدف إلى المساهمة في خلق جيل من المبتكرين ورواد الاعمال والشركات الناشئة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وما لذلك من أثر إيجابي على حل المشكلات المجتمعية ولا سيما مشكلات الفئات الأكثر احتياجًا في مصر."

وكانت الفرق الأربعة الفائزة قد تضمنت: فريق "ASU Wind" صاحب فكرة إنتاج توربينة رياح صغيرة الحجم مصنَّعة محليًا بتكلفة أقل من المتواجدة في الأسواق قادرة علي انارة مزرعة صغيرة. إلى جانب فريق "Tilestic" يقوم بانتاج بلاط متادخل عن طريق اعادة تدوير البلاستيك أحادي الاستخدام ومن الممكن اعادة تدوير البلاط مرة أخري. وكذلك فريق "Valoria" صاحب فكرة تصنيع ماكينة تعمل علي استخلاص ألياف من أشجار الموز ويتم معالجة الألياف لتستخدم في صناعة منتجات بديلة للمنتجات البلاستيكية.علاوة على فريق "Eco-woven packaging" الذي يسعى لإنتاج (حقائب / عبوات) صديقة للبيئة بديلة للحقائب البلاستيكية تتحلل بامان في التربة وأكثر استدامة من الحقائب القماشية.

عن شركة إكسون موبيل مصر :

إكسون موبيل مصر هى شركة رائدة في توفير مواد التشحيم والوقود المتميزة ولديها شبكة واسعة من مراكز والمحلات التجارية. شركة إكسون موبيل مصر لديها أكثر من 350 محطة خدمة تحت اسم موبيل، وأكثر من 110 مركز خدمة موبيل1 وموبيل أوتوكير، بالإضافة إلي 27 فرع من "On the Run" وعدد متزايد من أفرع "Way to Go" وصلت إلى 18 فرع، كما تقدم الشركة أيضا مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية، وحلول التشحيم والخدمات، في مصر وأكثر من 40 بلدا في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين والشرق الأقصى بدعم من مصنعين لمزج زيوت التشحيم في الإسكندرية والعاشر من رمضان. كما عاودت شركة إكسون موبيل اهتمامها بالبحث والتنقيب في مصر وفي شرق المتوسط بحصولها على حقوق امتياز للبحث والتنقيب عن الغاز منذ عام 2019. تعتمد إكسون موبيل مصر على تاريخ ثري بدأ منذ حوالي 120 عام مضت عندما تم تسجيل شركة النفط فاكيووم أويل (السابقة على شركة موبيل) في مصر عام 1902. وتلتزم شركة إكسون موبيل مصر ببذل دعم متواصل من أجل المشاركة في العديد من المبادرات المجتمعية الخاصة بالتعليم، التنمية والمرأة، التي تخدم قطاعات وفئات مختلفة في المجتمع المصري.

عن مؤسسة مصر الخير :

أنشئت مؤسسة مصر الخير عام 2007 بهدف الاستمرار لأكثر من 500 عام و ذلك بالاستناد على هيكل مؤسسي لا يعتمد على الأشخاص بل على العمل المؤسسي، حيث نعمل بأحدث منهجيات العمل المؤسسي التنموي و الحرفية من أجل تنمية الإنسان في ست مجالات أساسية (التكافل الاجتماعي والتعليم والصحة والبحث العلمي ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة) تحت مظلة واحدة هي مؤسسة مصر الخير. وتعتبر مؤسسة مصر الخير مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهرة تحت رقم 555 لعام 2007 طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وتهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري من أجل العودة للحياة الكريمة في جميع ربوع مصر. ليس لمؤسسة مصر الخير أي توجه سياسي أو ديني أو حزبي، وتستقبل أموال الزكاة والصدقات والتبرعات، حيث تقوم بصرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية. وتستثمر مؤسسة مصر الخير أموال الصدقات للحصول على عائد يتم إنفاقه على المشاريع التنموية.

عن جسر مصر الخير :

جسر مصر الخير هي حاضنة أعمال تكنولوجية تابعة لقطاع البحث العلمي والابتكار ﺑﻤؤسسة مصر الخير تهدف إلى حل مشكلات مصر المجتمعية في مجالات الطاقة، المياه، الصحة، الغذاء والحاصلات الزراعية، والتعليم، من خلال دعم رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة فى ٣ اتجاهات:

- مساعدة رواد الأعمال فى تحويل الأفكار المبدئية إلى ﻧﻤاذج أولية.

- مساعدة الشركات الناشئة لتحويل النماذج الأولية إلى منتجات نهائية.

- ربط الشركات المحتضنة ﺑﻤستثمرين.

نجحت حاضنة جسر مصر الخير في تقديم 6 دورات إحتضان تقدم من خلالها أكثر من 1500 متقدم من 13 محافظة، وتم إحتضان 32 شركة ناشئة، من بينها 10 شركات حصلت على استثمارات وتوفير أكثر من 400 فرصة عمل.

كما نجحت في تقديم 5 دورات ما قبل الاحتضان و7 تحديات مجتمعية شارك فيها أكثر من 1100 شاب وتم الوصول إلي أكثر من 55 نموذج أولي لمنتج مبتكر .