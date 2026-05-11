دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت القرية العالمية، أحد أبرز المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، تمديد موسمها الـ 30 حتى يوم الأحد 31 مايو 2026، على أن تُختتم أيامه الأخيرة بأجواء احتفالية خاصة بعيد الأضحى المبارك في إحدى أكثر الوجهات حضوراً في دبي وشهرةً بين أهلها وضيوفها.

وعلى امتداد ثلاثة عقود، رسّخت القرية العالمية حضورها حتى تجاوزت كونها فعالية موسمية، لتغدو إحدى أكثر الوجهات شعبيةً وشهرةً في دبي. ومنذ إعادة افتتاح أبوابها في 20 أبريل، تواصل الوجهة استقبال ضيوفها بروحها الأصيلة التي صاغت هويتها على مدى ثلاثين عاماً، حيث تلتقي العائلات، وتتقارب فئات المجتمع، وتتجاور الثقافات، وتتواصل الأجيال في مساحة واحدة. ويعكس الإقبال الكبير مكانتها الراسخة في مجتمع دبي، إذ يعود الضيوف إليها ليحتفوا بلحظات مشتركة، ويوثّقوا روابطهم، ويستمتعوا بأجواء نابضة بالحيوية، وغنية بتنوّع ثقافي فريد تحتفي به القرية العالمية في كلّ موسم.

وتعليقاً على ختام الموسم الـ 30، قال فيرناندو إيروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه:

"شكّل الموسم الـ 30 محطة بارزة في مسيرة القرية العالمية، وفي رحلة كل من أسهم في بناء هذا الصرح على مدى ثلاثة عقود. ويعكس هذا الموسم المكانة الراسخة التي تتّصف بها الوجهة، والجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل وشركاؤنا، إلى جانب الثقة المتواصلة التي يوليها ضيوفنا لنا."

وأضاف: " ويكتسب ختام الموسم الـ 30 بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك أهمية خاصة بالنسبة لنا، إذ يتيح لنا الاحتفاء بهذه المناسبة مع العائلات والمقيمين والضيوف الذين أسهموا في جعل هذا الموسم محطة استثنائية. ونتطلّع إلى البناء على هذا الزخم في موسمنا الـ 31 المرتقب، من خلال مواصلة تطوير تجربة الضيوف وتعزيز مكانة القرية العالمية في مصافّ أبرز الوجهات التي تجمع بين الثقافة والترفيه والمأكولات والتسوّق على مستوى المنطقة".

ويمكن للضيوف خلال الأيام الأخيرة الممتدة حتى 31 مايو الاستمتاع بعروض التسوّق الختامية، واستكشاف نكهات من العالم عبر أكثر من 250 خياراً متنوعاً من المطاعم، إلى جانب متابعة العروض الحية على المسرح الرئيسي ومسرح الصغار.

كما يمكن للضيوف الاستفادة من عرض كرنفال® الذي يتيح دخولاً غير محدود إلى جميع الألعاب مقابل 99 درهماً طوال أيام الأسبوع، فيما يقدّم عرض العائلة المميّز أربع تذاكر دخول بسعر تذكرة واحدة بقيمة 30 درهماً، إلى جانب تذاكر إضافية بسعر 7.5 دراهم للتذكرة الواحدة، من الأحد إلى الخميس، بما يجعل عطلة العيد فرصة مثالية للعائلات والأصدقاء لزيارة الوجهة قبل ختام الموسم.

وتعزّز القرية العالمية أجواءها الاحتفالية بتمديد ساعات عملها يومي الجمعة والسبت حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، فيما تستقبل ضيوفها من الأحد إلى الخميس من الساعة 5:00 مساءً حتى 12:00 منتصف الليل.

وشهد الموسم الـ 30 من القرية العالمية اجتماع أكثر من 90 ثقافة، و3,500 منفذ بيع، وما يزيد على 250 خياراً من المطاعم التي قدّمت مجموعة متنوّعة من الأطباق والمأكولات من مختلف أنحاء العالم، فيما استمتع الضيوف ببرنامج حافل من العروض الترفيهية الحيّة، شارك فيها 450 مؤدياً قدّموا أكثر من 40,500 عرض، إلى جانب أكثر من 200 لعبة وتجربة ووجهة ترفيهية ضمن كرنفال®.

ومع ختام الموسم الحالي في 31 مايو، تستعد القرية العالمية لموسمها الـ 31 برؤية متجددة، تواصل من خلالها تطوير تجربة الضيوف، وتقديم مفاهيم جديدة، وتعزيز مكانتها بوصفها وجهة عالمية تحتفي بالثقافة وروح المجتمع والترفيه.

نبذة عن القرية العالمية:

تعد القرية العالمية أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة. وهي جزء من دبي القابضة للترفيه، وتحظى بشعبية كبيرة ومتنامية كوجهة مفضلة للضيوف، مما يعزز مكانتها في صدارة الوجهات الترفيهية والثقافية على مستوى المنطقة. ومنذ افتتاحها في عام 1997، استقبلت القرية العالمية أكثر من 100 مليون ضيف، وسجلت بنهاية موسمها الـ 29 رقماً قياسياً جديداً بلغ 10.5 مليون ضيف.

واستكمالاً لنجاحاتها المتواصلة على مدار 3 عقود، تقدم القرية العالمية خلال موسمها الـ 30 المنعقد حالياً، العديد من التجارب الاستثنائية، كما تحتضن 30 جناحاً تجسد أكثر من 90 ثقافة، وما يزيد عن 3,500 منفذاً للتسوق و250 مطعماً ومنفذاً للمأكولات. كما تحتضن الوجهة 450 فناناً لتقديم 40,500 عرض خلال الموسم، علاوة على أكثر من 200 جولة ووجهة ترفيهية استثنائية بمنطقة "كرنفال" للألعاب، لترسخ القرية العالمية مكانتها وجهةً مثالية هي الأكثر تنوعاً باحتضانها أضخم تشكيلة من العروض والفعاليات وتجارب التسوق والمأكولات المتنوعة.