· يهدف برنامج "دراسات العالم الحقيقي" "Real World Studies" لإلهام وتمكين الجيل القادم من المواطنين العالميين، وقد ساعد أكثر من 4700 طالب منذ إنشائه، حيث تضم دولة الإمارات العربية المتحدة 3000 طالب من 18 مدرسة.

· تشمل المواضيع التي يغطيها البرنامج، التنمية المستدامة، الأمن الغذائي والمائي، الصحة والمرافق الصحية

· تعمل شركة السفر الاجتماعية التطوعية هذه على تحسين العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما في ذلك الهدف الرابعالمتعلق بالتعليم الجيد والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار الذكرى الـ 20 لتأسيسها، تحتفل المؤسسة الاجتماعية العالميةCamps International هذا العام بهذه المناسبة من خلال مضاعفة جهودها لتوفير تعليم فعال ومؤثر للطلاب في جميع أنحاء العالم من خلال الرحلات الاستكشافية الدولية الحضورية بعد إعادة فتح السفر العالمي، ومن خلال برنامجها التعليمي عبر الإنترنت "دراسات العالم الحقيقي" -RealWorld Studies - الحائز على جوائز.

ونظرا لما تسببت فيه جائحة كوفيد-19 من تداعيات على التنقل والسفر على مستوى العالم، لم يعد بإمكان الطلاب تجربة التحديات التي يواجهها العالم ومواطنوه بشكل مباشر. عملا منها على تجاوز هذه العقبة والتعايش مع الظروف التي فرضتها الجائحة في مجال السفر، أوجدت المؤسسة الرائدة في مجال المغامرات والرحلات الاستكشافية " Camps International" بديلا عبر تطوير وإطلاق برنامجها التعليمي عبر الإنترنت، "دراسات العالم الحقيقي" (RWS)، في العام 2020 لضمان استمرار قدرتها على توفير التواصل بين الطلاب ومخيماتهم في جميع أنحاء العالم ومواصلة مساعدة المعلمين على إلهام وتمكين الجيل القادم من المواطنين العالميين.

يتكون برنامج "دراسات العالم الحقيقي" - Real World Studies من برامج دراسة ميدانية تتماشى مع مجالات المواد الأساسية ومرتبطة بالمناهج العالمية بما في ذلك مناهج المملكة المتحدة والبكالوريا الدولية ومناهج كل من الولايات المتحدة وأستراليا. ومنذ إنشائه في العام 2020، ربط برنامج "دراسات العالم الحقيقي"- Real World Studies أكثر من 4700 طالب في 66 مدرسة بالموظفين الدائمين لـمؤسسة "Camps International"، في المخيمات في كينيا، تنزانيا، بورنيو، كمبوديا، كوستاريكا، الإكوادور وبيرو من خلال جلسات تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت.

تشمل الموضوعات التي يتم تناولها في البرنامج كل من التنمية المستدامة، الأمن الغذائي والمائي والصحة والصرف الصحي، بمشاركة طلاب من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب إفريقيا، ماليزيا، المكسيك وغيرها. في الإمارات العربية المتحدة، شاركت 18 مدرسة في برنامج "دراسات العالم الحقيقي" - Real World Studies، حيث يستخدم أكثر من 3000 طالب موارد التعلم بنشاط.

هذا، ومن أجل سد الفجوة بين المعلمين والطلاب عبر برنامج "دراسات العالم الحقيقي" - Real World Studies، اتخذت مؤسسة " Camps International" خطوة كبيرة إلى الأمام حيث أسست مجموعات تفكير خاصة بدراسات العالم الحقيقي. تقدم هذه الفعاليات، على غرار المؤتمرات، للمعلمين فرصة ثمينة للتعاون والنقاش حول أفضل الطرق لإثارة اهتمام وشغف الطلاب بمستقبل السفر التعليمي المستدام. يذكر أن اللقاء المقبل للمجموعة سيقام في كينيا في الفترة ما بين 24 و28 أكتوبر 2022.

فعبر خبرتها التي تمتد على مدى 20 عامًا، تقدم مؤسسة " Camps International" رحلات استكشافية تغير الحياة في مخيماتها الدائمة عبر سبعة بلدان، بما في ذلك كينيا وكمبوديا. ومنذ إنشائها، شارك 30 ألف طالب ومعلم في رحلات استكشافية عبر 400 مشروع، مما أثر على حياة أكثر من 120 ألف شخص في جميع أنحاء العالم. من خلال المشاركة في هذه البعثات، يطور الطلاب والمعلمون مهارات الحياة الواقعية الأساسية مثل التعاون وصنع القرار والتحليل والمسؤولية الأخلاقية والثقافية مع تطوير شعور أقوى بالانتماء إلى قضية مستدامة تخص مستقبلهم.

في معرض حديثه عن الإنجاز الذي حققته المؤسسة، قال ستيوارت ريس جونز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " Camps International": "على مدار العشرين عامًا الماضية، قمنا بتحسين أنفسنا وتميزنا في جعل مستقبل مجتمعنا وأطفالنا أقرب إلى القضايا والمشاكل التي يواجهها الناس حول العالم من خلال المشاركة النشطة في العمل مع شركائنا المجتمعيين. وعندما حلت الجائحة، سمح لنا برنامجنا "دراسات العالم الواقعي" بمواصلة تزويد الطلاب والمعلمين بمعرفة استثنائية حول العالم الحقيقي وتأسيسهم كمواطنين عالميين مسؤولين بما يتماشى مع الهدفين الرابع والثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وسيكون هدفنا الدائم في "Camps International"، هو ضمان أن تكون المعرفة والخبرات الدولية متاحة للجميع".

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