تنطلق فعالياته خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر المقبل

يستعرض الجيل الجديد من المركبات الكهربائية والهجينة

يتضمن عرضاً لـ 10 قطاعات رئيسية تشمل أحدث ابتكارات النقل الذكي والكهربائي

تشهد إمارة الشارقة وللمرة الأولى انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر "تنقل المستقبل" الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر المقبل، ويحظى الحدث الذي يهدف إلى تشكيل مستقبل قطاع المركبات الكهربائية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 200 عارض من أكثر من 30 دولة يمثلون كبار صنّاع المركبات الكهربائية في العالم، كما يجمع المعرض تحت سقف واحد نخبة من الجهات الحكومية وقادة قطاع المركبات وصنّاع القرار والمبتكرين في مجال التكنولوجيا والتنقل الذكي.

ويسلط الحدث الذي تنظمه شركة "إم آي إيه إيفنتس" الضوء على الجيل الجديد من المركبات الكهربائية والهجينة وأحدث الابتكارات في تقنيات ومشاريع النقل الأخضر التي تسهم في الارتقاء بمشهد النقل والمواصلات على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 5,000 زائر من حول العالم، ويوفر للمشاركين فرصة استثنائية تتيح لهم تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير منظومة النقل الكهربائي ورسم ملامح مستقبل التنقل المستدام.

10 قطاعات رئيسية

ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 10 قطاعات رئيسية ذات صلة بصناعة المركبات الكهربائية ومن ضمنها العاملين في مجال المركبات والدراجات الكهربائية، ومركبات الهيدروجين، ومقدمي الخدمات المتعلقة بالنقل الكهربائي كمصنعي البنية التحتية الخاصة بشحن المركبات كهربائياً وموردي طاقة الهيدروجين والطاقة الكهربائية، ووكالات توزيع السيارات، والمتخصصين في مجالات تكنولوجيا خلايا الوقود والنظام والإدارة، وأنظمة المركبات الكهربائية مثل المحركات وأجهزة التحكم الإلكترونية وحلول الطاقة المتجددة المتكاملة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع المركبات الكهربائية على المستوى المحلي والعالمي حيث تشير التوقعات إلى أن حجم السوق العالمية للمركبات الكهربائية سيصل إلى 1.39 تريليون دولار بحلول عام 2029، فيما سيصل سوق المركبات الكهربائية وأنظمة الشحن الخاصة بها في دولة الإمارات إلى 5.19 مليار دولار بحلول عام 2029.

توجهات عالمية

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن تنظيم معرض ومؤتمر "تنقل المستقبل" للمرة الأولى يشكل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة إكسبو الشارقة نحو تنمية دوره كمنصة رائدة لاستقطاب المعارض النوعية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المستدامة، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة لتقديم حلول عملية وتكنولوجية لمستقبل التنقل، حيث يجمع تحت مظلته نخبة من الشركات العالمية والموردين والمبتكرين، مما يسهم في بناء شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات بين مختلف قطاعات صناعة المركبات الكهربائية والذكية، مؤكداً أهمية الحدث كمنصة نوعية لربط الأسواق الإقليمية بأحدث ما توصلت إليه الصناعة العالمية في مجالات التنقل الكهربائي، والبنية التحتية الذكية، وحلول الطاقة المتجددة، إلى جانب دوره في تعزيز تواجد مُصنّعي المركبات الكهربائية في أسواق الدولة وزيادة انتشار المركبات الكهربائية بما يساهم في خفض البصمة الكربونية من قطاع النقل، وبالتالي دعم مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والاقتصاد الدائري.

100 متحدث عالمي

وتتضمن أجندة فعاليات الحدث عقد مؤتمر بمشاركة أكثر من 100 متحدث من مختلف دول العالم يناقشون في 20 جلسة من جلسات المؤتمر مجموعة واسعة من المحاور من أبرزها تأثير مبادرات وجهود حكومة دولة الإمارات على تعزيز قطاع النقل الأخضر، وسبل تسريع تبني المركبات الكهربائية في الأساطيل التجارية، وفرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال، وتحديات وحلول سلسلة توريد المركبات الكهربائية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بواقع ومستقبل النقل المعتمد على الطاقة الكهربائية.

ويسعى المعرض الذي يستقبل زواره يومي الأربعاء والخميس من الساعة 10 صباحاً حتى الـ 6 مساء، ويومي الجمعة والسبت من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 8 مساء، إلى تعريف الجمهور في المنطقة على جديد عالم المركبات الكهربائية من مختلف العلامات التجارية والشركات المصنعة، مع عرض مكونات وأنظمة المركبات الكهربائية مثل المحركات وأجهزة التحكم الإلكترونية وأنظمة إدارة البطارية، بمشاركة مزودو خدمات الشحن وحلول الطاقة المتجددة المتكاملة، وبالإضاءة على التطورات في قطاع صناعة المركبات الكهربائية بصورة عامة.

