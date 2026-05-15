حقق مطار الملك عبدالعزيز الدولي عدداً من الإنجازات الدولية ضمن جوائز مجلس المطارات الدولي لعام 2026 (ACI)، خلال مؤتمر ومعرض الجمعية الإقليمية لمجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، في إنجاز يؤكد التقدم التشغيلي والاستدامة البيئية وتعزيز معايير السلامة، بما يدعم مكانة المطار كمحور طيران عالمي يربط المملكة بالعالم.

وشملت الشهادات، التي تسلّمتها شركة مطارات جدة، حصول المطار على شهادة اعتماد المستوى الرابع (التحول) ضمن برنامج اعتماد الكربون للمطارات (ACA Level 4 – Transformation)، والتي تعكس التزام المطار بخفض الانبعاثات الكربونية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، والتقدم نحو الوصول إلى الحياد الصفري، بما يعزز مكانته كأحد الرواد الإقليميين في الاستدامة ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما فاز المطار بجائزة “المطارات الخضراء” (Green Airports Recognition 2026) في مجال التكيف مع التغير المناخي، تقديراً للمبادرات المبتكرة في كفاءة استخدام المياه، والتشجير، والحلول القائمة على الطبيعة، بما يبرز الريادة البيئية للمطار

في مواجهة تحديات المناخ الصحراوي.

وحصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي كذلك على جائزة “ACI Safety Recognition Award 2026 (Silver)” تقديراً لمبادراته الفعالة في سلامة المدارج والابتكار التشغيلي، ليصبح بذلك أول مطار في الشرق الأوسط يحصل على هذه الجائزة، في إنجاز يدعم تصنيفه العالمي في مجال السلامة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، المهندس مازن محمد جوهر، إن هذه الإنجازات التي حققها مطار الملك عبدالعزيز الدولي وحظيت بتقدير مجلس المطارات الدولي، تعكس حجم الدعم الذي يحظى به قطاع الطيران من القيادة الرشيدة، كما تجسد كفاءة فرق العمل في مطارات جدة والتزامها المستمر بالتميز التشغيلي والاستدامة وتقديم تجربة سفر متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والتشغيلية العاملة بالمطار.

وأضاف أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يواصل ترسيخ مكانته كمحور طيران عالمي يواكب مستهدفات المملكة ويربطها بالعالم، من خلال تطوير منظومة تشغيلية متقدمة تدعم النمو المستدام وتعزز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

يُشار إلى أن شركة مطارات جدة تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي منذ تأسيسها عام 2022م، وتعمل على تنفيذ برنامج الطيران المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م.