الإمارات العربية المتحدة، نيابةً عن معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، شارك سعادة مبارك الناخي وكيل الوزارة، في الاجتماع التاسع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي الخليجي وتبادل الخبرات في مجالات الإبداع والفنون والتراث.

وأكد الناخي أن الاجتماع يعزز مسيرة العمل الثقافي المشترك، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المبادرات التي توحّد الجهود في صون التراث وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الثقافة الخليجية على الساحة الإقليمية والعالمية.

وأوضح في هذا السياق أن الثقافة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن دولة الإمارات تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبدعين وتمكينهم، وإبراز دورهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الحوار الثقافي بين دول المجلس.

وعلى هامش الاجتماع، تم تكريم كلٍ من الدكتور سلطان العميمي رئيس اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات عن فئات الأدب والشعر والتراث، والفنان الإماراتي سعيد سالم عن فئة الفنون الأدائية، وذلك في إطار تكريم نخبة من المبدعين الخليجيين الذين أسهموا في إثراء المشهد الثقافي بمبادراتهم وإنتاجهم الفني والأدبي المتميز.

الجدير بالذكر أن الدكتور سلطان العميمي أصدر عددًا من الروايات والمجموعات القصصية، من أبرزها رواية "غرفة واحدة لا تكفي" التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) عام 2017، كما نشر العديد من الدراسات النقدية والمعاجم المتخصصة في الشعر النبطي والشعر الإماراتي، وأسهم بجهدٍ وافر في توثيق التراث الأدبي والشعري للدولة، ويحمل الدكتوراه في السيميائيات وفلسفة الأدب والفنون، ليجمع بذلك بين البحث الأكاديمي والإبداع الأدبي والقيادة الثقافية.

أما الفنان سعيد سالم، فيُعد من أبرز الممثلين الإماراتيين الذين تركوا بصمة واضحة في المشهد الفني المحلي والخليجي، حيث بدأ مسيرته الفنية منذ الصغر من خلال مشاركته في فرق الفنون الشعبية والمسرح، قبل أن ينطلق إلى التلفزيون والسينما، كما كانت له مشاركات خليجية مميزة، بالإضافة إلى مشاركاته في المسرحيات والأفلام الإماراتية.

