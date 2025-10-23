أبوظبي: شهد اليوم الأول من ملتقى المشترين المستضافين إبرام 18 صفقة بقيمة 1.8 مليار درهم، إلى جانب 1,353 اجتماعًا ثنائيًا بين العارضين والمشترين المؤهلين، ناقشوا خلالها فرصًا تجارية بقيمة 750 مليون درهم، ليصل إجمالي قيمة الصفقات إلى 2.55 مليار درهم.

يُعد ملتقى المشترين المستضافين من أبرز منصات التواصل والتعاون التجاري في قطاع الأغذية والمشروبات، إذ انطلقت فعالياته ضمن أسبوع الغذاء العالمي في العاصمة أبوظبي، بمشاركة واسعة من كبار صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم.

فيما يهدف الملتقى تعزيز فرص التعاون والتبادل التجاري، من خلال تنظيم لقاءات مباشرة وفعّالة بين موردي الأغذية والمشروبات وكبار المشترين من قطاعات حيوية مثل الطيران، الصناعة، الاستيراد والتصدير، والخدمات اللوجستية. وقد شكّلت الردهة المخصصة للاجتماعات نقطة محورية للنقاش وتبادل الأفكار، بينما استضافت غرف الاجتماعات الخاصة جلسات معمّقة تناولت خطط التعاون والتوسع.

واستقطب الملتقى مشاركين من الإمارات، ودول الخليج، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا، وأفريقيا، من كبار التنفيذيين وأصحاب القرار، ما أضفى على الملتقى طابعًا عمليًا وفعّالًا، ورسّخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتعاون في قطاع الأغذية والمشروبات.

يُذكر أن الأسبوع العالمي للغذاء الدورة الماضية شهدت في أيامها الثلاثة توقيع صفقات بنحو 6.2 مليار درهم، كما تم عقد أكثر من 1600 اجتماع بين المشترين والعارضين من مختلف أنحاء العالم، وتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات المشاركة، مما يؤكد الدور المحوري لهذا الحدث في تعزيز التعاون الدولي وتطوير قطاع الأغذية والمشروبات عالمياً.

-انتهى-

#بياناتشركات