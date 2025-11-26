ينعقد معرض دبليو إتش إكس لابز في دبي، بالتزامن مع معرض الصحة العالمي دبي (دبليو إتش إكس) في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي ليشكلا أكبر حدث عالمي في قطاع الرعاية الصحية .

تستعد أبرز شركات المختبرات العالمية الرائدة مثل: سيسمكس وسنايب وبيكمان كولتر، لعرض أحدث حلولها في معرض دبليو إتش إكس لابز في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يحتفل معرض دبليو إتش إكس لابز دبي المعروف سابقاً باسم (ميدلاب الشرق الأوسط) الحدث الرائد في المنطقة في مجال المختبرات الطبية والتشخيص المخبري، بمرور 25 عامًا من الابتكار في دورته القادمة، والتي ستقام في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 فبراير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

سيوفر معرض دبليو إتش إكس لابز دبي منصة مثالية لعقد الصفقات والتواصل وتبادل المعرفة، مع معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحًا في علوم المختبرات الطبية، حيث يُقام هذا الحدث برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز التزام الدولة بتقديم رعاية صحية رائدة عالميًا.

واحتفالًا بمرور ربع قرن من النجاح، يُقام معرض دبليو إتش إكس لابز دبي تحت شعار "25 عامًا من الابتكار في المختبرات: توحيد المجتمعات من أجل صحة أفضل"، وسيُقدم معرضًا دوليًا للتميز في المختبرات الطبية والتشخيص والطب الدقيق.

وفي عام 2025، حقق معرض دبليو إتش إكس لابز دبي أعمالًا بقيمة 621 مليون دولار أمريكي، واستقطب 27,853 زائر متخصص، ومن المقرر أن تستضيف دورة 2026 من الحدث أكثر من 800 عارض من أكثر من 40 دولة، ومن المتوقع أن تستقبل أكثر من 35,000 زائر متخصص.

وبهذه المناسبة قال توم كولمان، مدير مجموعة المعارض في إنفورما ماركتس للرعاية الصحية: "بفضل ريادتها في قطاع المختبرات في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 25 عامًا، يواصل معرض دبليو إتش إكس لابز دبي قيادة مستقبل الرعاية الصحية، وعلى مدار أربعة أيام، ستجمع نسخة 2026 من المعرض نخبة من أبرز خبراء المختبرات ورواد الرعاية الصحية والمبتكرين ومقدمي التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم في مركز دبي التجاري العالمي، مما يوفر إمكانيات جديدة في مجال تشخيصات الرعاية الصحية العالمية".

وستشهد النسخة القادمة من الحدث إطلاق مؤتمرين رئيسيين جديدين، منتدى الصحة العالمية الدقيق وقمة قادة مقاومة مضادات الميكروبات، مما يعزز دور الحدث كمنصة عالمية لتعزيز الابتكار والتعاون في مجال الرعاية الصحية.

وسيُعقد منتدى الصحة الدقيقة العالمي يومي 10 و11 فبراير، ويجمع أبرز الخبراء العالميين لاستكشاف الآفاق الواعدة لعلم الجينوم والصحة الدقيقة، حيث تهدف النسخة الافتتاحية من المعرض إلى تعزيز الروابط بين العلماء والمبتكرين وقادة الرعاية الصحية وصانعي السياسات لوضع الأسس الأولية لمستقبل مشترك للصحة الدقيقة.

مع التركيز على الأولويات الإقليمية وأفضل الممارسات الدولية، سيسلط المنتدى الضوء على كيفية مساهمة التعاون عبر الحدود في فتح فرص جديدة في مجال البحث والابتكار والمساواة في مجال الصحة.

وبرئاسة الدكتورة أميرة الشهيب عقيل، مديرة برنامج أبحاث الاضطرابات الأيضية والمندلية والباحثة الرئيسية في مركز سدرة للطب، قطر، سيستكشف المنتدى كيفية تطبيق الاكتشافات الجينومية في الإعدادات السريرية، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي في مجال الصحة الدقيقة والتغلب على التحديات لتقديم علاجات شخصية، من بين مجالات رئيسية أخرى.

وفي إطار التصدي للتهديد العالمي المتصاعد لمقاومة مضادات الميكروبات، ستُعقد قمة قادة مقاومة مضادات الميكروبات يومي 12 و13 فبراير، بمشاركة تحالف متعدد التخصصات يضم علماء وأطباء سريريين وصانعي سياسات ومبتكرين، بهدف سد الفجوة بين البحث والتطبيق، حيث يرأس القمة الدكتور وائل الأمين، المدير الطبي للعلوم البيئية في M42، وتهدف إلى تحفيز الحوار العملي والحلول التعاونية.

كما سيجمع مؤتمر مقاومة مضادات الميكروبات جمهورًا متعدد التخصصات من الأوساط الأكاديمية، والممارسة السريرية، وسياسات الصحة، وخبراء التشخيص، وممثلين عن صناعة الأدوية، وسيتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من التنسيقات التفاعلية المصممة لتحفيز نقاشات صناعية ثورية، بما في ذلك جلسات نقاش جانبية، ومناظرات، وحلقات نقاش تتناول حالات محددة.

يُمثل المؤتمر السنوي الخامس والعشرون لإدارة وطب المختبرات إنجازًا هامًا، إذ سيضم ثماني مسارات علمية معتمدة للتعليم الطبي المستمر، تشمل إدارة المختبرات، وأمراض الدم، والكيمياء السريرية، وعلم الأحياء الدقيقة السريري، والتشخيص الجزيئي، وعلم الأمراض النسيجية، وإدارة جودة المختبرات، وطب نقل الدم والعلاج الخلوي.

وبقيادة 250 من قادة الفكر العالميين وأخصائيي المختبرات، سيعكس المؤتمر مسيرة معرض دبليو إتش إكس لابز دبي على مدى 25 عامًا، تحت شعار "الاحتفاء بالماضي وتمكين مستقبل جودة المختبرات من خلال الابتكار والمعايير العالمية".

هذا وسيحظى المشاركون في معرض دبليو إتش إكس لابز دبي بفرصة المشاركة في ورش عمل تفاعلية يقدمها خبراء الصناعة من MGI Tech وSysmex وSnibe، مما يوفر رؤى متعمقة وفرص للتواصل.

سيعرض دبليو إتش إكس لابز دبي أحدث التطورات في ثماني قطاعات مختبرية متخصصة والتي تشمل: المواد الاستهلاكية، واختبارات التشخيص، والتصوير والتشخيص، وأجهزة المختبر، والرعاية الصحية والخدمات العامة، ومعدات المختبرات، والأجهزة والكواشف والمواد الكيميائية المختبرية.

وتشمل قائمة رواد الرعاية الصحية الدوليين الذين أكدوا مشاركتهم في الحدث كل من: "أبوت"، و"المختبرات البرجية" (Al Borg Diagnostics)، و"بيكمان كولتر"، و"بيوميرييه"، و"ديدالوس"، و"بيورلاب"، و"راندوكس"، و"سانشور"، و"سيمنس هيلثينيرز"، و"سنايب دايغنوستيك"، و"سيزمكس الشرق الأوسط"، و"وورلد داتا إكستشينج"، وغيرهم من الجهات الأخرى.

ينعقد معرض دبليو إتش إكس لابز في دبي، بالتزامن مع معرض الصحة العالمي دبي (دبليو إتش إكس) والذي سيقام في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير في مركز دبي للمعارض.

نبذة عن معرض دبليو إتش إكس لابز دبي:

يعد معرض دبليو إتش إكس لابز دبي، المعروف سابقًا باسم (ميدلاب الشرق الأوسط)، منصة عالمية رائدة في مجال الابتكار في مجال المختبرات والتشخيص.

يُعدّ هذا الحدث جزءًا من معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس)، الذي يجمع فعاليات إنفورما للرعاية الصحية حول العالم لتسهيل التواصل والتعاون تحت علامة تجارية واحدة.

ستُكمل معرض دبليو إتش إكس لابز دبي مسيرة نجاح ميدلاب الشرق الأوسط الممتدة على مدار 24 عامًا، حيث ستربط أكثر من نصف مليون متخصص في الرعاية الصحية في تسع دول عبر أربع قارات، مما يُسهم في دمج كل فعالية ضمن محفظة إنفورما ماركتس للرعاية الصحية.

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف المكتب: +971 4 3652711

الهاتف المتحرك: +971 55 822 5770

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com

-انتهى-

#بياناتشركات