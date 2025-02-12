اختتم المجلس العربي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة المؤتمر الدولي OMAINTEC الـ 22 لإدارة الأصول والمرافق والصيانة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، حيث أُعلن عن العديد من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تطوير قطاع إدارة الأصول والمرافق والصيانة.

وشهد المؤتمر حضور خبراء من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينهم المهندس علي السويدي، نائب رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة ود. أسماء النصيري، رئيس مركز التعليم المستمر في جامعة الشارقة وممثلين من وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الأشغال العامة في الشارقة.

كما شهد المؤتمر تكريم الأستاذ الدكتور مفيد السامرائي بجائزة "الإنجاز مدى الحياة"، تقديرًا لإسهاماته البارزة في مجال صيانة المباني واستدامتها، من ضمن فعاليات حفل الافتتاح الذي كان برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة.

يُعدّ أ.د مفيد السامرائي، عضو الهيئة التدريسية الأسبق في قسم الهندسة المدنية في جامعة الشارقة والمستشار التعليمي في برنامج "جاهزين" برعاية الشارقة القابضة، أحد الرواد في مجال صيانة وديمومة المباني، حيث سجل العديد من الإنجازات، بما في ذلك عدة براءات اختراع، وصيانة أكثر من 100 مبنى وجسر في العراق والأردن والإمارات العربية والمشاركة في أكثر من 240 ورقة بحثية وورشة عمل في مجالات هندسة المواد، وإصلاح المباني والاستدامة، وصيانة المباني التراثية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في هذه التطبيقات.

وأكد أ.د مفيد السامرائي:" اهدي هذا التكريم إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، الذي دعم العلم والعلماء ووفر البيئة والمناخ المناسبين لهم، وبرؤيته وتطلعاته أصبح التعليم والمؤسسات الأكاديمية في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة منارات يستقي منها الطلبة المبادئ الصحيحة للانطلاق نحو آفاق جديدة، وهي الركيزة الأهم التي يبدأ بها الإنسان مسيرته التعليمية والعملية".

وأضاف:" أشعر بفخر شديد وتواضع كبيرين لتلقي جائزة الإنجاز مدى الحياة من OMAINTEC وأتوجه بخالص امتناني للمجلس على هذا التكريم، إن حضوري وتقديمي للورش بعد أكثر من ستة عقود في هذا المجال، يدل على أن الإنسان يجب ألا يتوقف عن الاطلاع ومتابعة التطورات في مجال اختصاصه فعلى سبيل المثال، دخول الذكاء الاصطناعي في وقتنا الحاضر يتطلب إعادة نظر كاملة في المناهج والمعايير ومؤشرات الأداء."

وبناءً على ما تم طرحه من محاضرات وورش عمل وما شهده المؤتمر من مداخلات ومناقشات، خرج المؤتمر بعدة توصيات، منها حث مختلف المنشآت على الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوفير البيئة والأُطر المناسبة لتفعيلها في إدارة الأصول والمرافق والصيانة، لما لها من تأثير كبير في رفع جودة الأداء، وتقليل التكاليف ودعم قرارات الصيانة وضرورة مراعاة متطلبات الأمن السيبراني لحماية منظومات ادارة المرافق و تبني استراتيجيات صيانة تعتمد على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية والمستشعرات في فحص وصيانة أنظمة الخدمات والبنية التحتية.

-انتهى-

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