أبوظبي: أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي تنظمه مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، عن مشاركة موانئ أبوظبي كراعي معدات صيد الأسماك والرياضات البحرية، في دورته الثانية والعشرين. ويُعد هذا المعرض الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يُكرّس للاحتفاء بتراث وثقافة دولة الإمارات عن طريق ممارسة الرياضات الخارجية مثل صيد الأسماك والصيد بالصقور والفروسية.

يُقام معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات. ويستمر حتى السابع من سبتمبر 2025، في مركز أدنيك أبوظبي.

وتُعدُّ موانئ أبوظبي، مُمكن عالمي رائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتتمتع بسجل حافل في دعم الفعاليات والمبادرات التي تحتفي بتراث الإمارة وثقافتها العريقة وتروج لها. وتتولى المجموعة، من خلال "أبوظبي البحرية"، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، مسؤولية إدارة الممرات المائية في الإمارة، ويشمل هذا الدور الحفاظ على السلامة والاستدامة في البحر، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأنشطة البحرية للسكان والزوار على حد سواء.

وقال سعد الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية: "يتماشى التزام موانئ أبوظبي الثابت بتعزيز التراث البحري لإمارة أبوظبي مع رؤية معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 وقيمه. ونتطلع إلى تقديم تجربة فريدة ومتميزة لاحقًا هذا العام، تحتفي بتقاليدنا وتدعم نمو القطاع البحري المزدهر في الإمارة."

فيما قال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة في موانئ أبوظبي: "يسعدنا أن نعلن عن رعايتنا لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية للمرة الثانية، إذ يُعدّ هذا المعرض منصة رائدة لقطاعي الصيد والفروسية في الإمارة، كما أنه منصة عالمية لتبادل المعرفة. ويتماشى هذا الحدث مع التزامنا في مجموعة موانئ أبوظبي، بدعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على موروثنا العريق، إننا نتطلع إلى المشاركة في هذه الدورة المميزة من المعرض."

ومن المتوقع أن تعزز نسخة 2025 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من مكانة أبوظبي كمركز رائد على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات التراث والثقافة والأنشطة البحرية المستدامة. ويتوقع المنظمون أن تكون هذه النسخة الأكبر والأكثر شمولاً حتى الآن، إذ ستُعرض أحدث الابتكارات والمنتجات من مختلف أنحاء العالم، إضافة لذلك، يُتيح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصةً للتواصل بين المشاركين المحليين والدوليين، مع الاحتفاء بالقيم الإماراتية الأصيلة والتراث الثقافي الغني لدولة الإمارات.

وسيقدم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 مجموعة واسعة من أحدث المعدات والتقنيات، بما في ذلك المركبات الترفيهية ومعدات التخييم من أبرز العلامات التجارية العالمية، وسيتيح للعارضين فرصة عرض أحدث ابتكاراتهم وطرازاتهم للمشاركين، لتلبية احتياجات كل من المحترفين والهواة. وسيكون المعرض منصة فريدة لاستكشاف أحدث التطورات في عالم الصيد والرياضات الخارجية.

للمزيد من المعلومات حول معرض معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ولمتابعة آخر الأخبار والتطورات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمعرض: https://www.adihex.com/ar/

